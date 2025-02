La ferrolana Ana Amado, galardón 8M-2025

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, reveló el nombre de la homenajeada este año con motivo de la XVII edición del galardón del 8M es la ferrolana Ana Amado por su implicación implicación en la lucha contra los estereotipos de género y su trayectoria cómo profesional multidisciplinar en los campos de la arquitectura, fotografía, y las artes visuales.

Profesional multidisciplinar en los campos de la arquitectura, fotografía, y las artes visuales. “Esta proposta foi aprobada por unanimidade na comisión da área, e o galardón será entregado o próximo día 7 durante o transcurso dun acto que se celebrará no teatro Jofre”, avanzó la edil.

Ana Amado cuenta con una extensa formación como Máster en Fotografía por la Escuela Lens de Artes Visuales (Madrid), Máster en Arte, Museología y Crítica Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Posgrado en Ilustración Creativa por la Escuela EINA (Barcelona), entre otros.

Actualmente, compagina su labor como free-lance especializada en fotografía de arquitectura con la docencia de la fotografía en escuelas de arte madrileñas, Hamilton College y universidades como la de Alcalá de Henares, ETSAM y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Tokai University de Tokio.

Su trabajo personal explora as interconexiones entre las diversas disciplinas artísticas, buscando siempre el acercamiento del arte contemporánea a la sociedad. Así mismo, su trabajo fue distinguido en diferentes certamenes o comisiones institucionales como Misión Región (Patrimonio de la Comunidad de Madrid), el concurso de comisariado de La Casa de la Arquitectura (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), XII Premio Internacional de fotografía Pilar Citoler, Premio de fotografía Fundación Enaire 2023 y 24, Documenta Madrid, the Sony World Photography Awards 2018, IWPA International Women in Photo Association award, entre otros.

Sus fotografías se publican internacionalmente en oas principales revistas específicas de arquitectura como A+U, Architectural Riview, Archdaily, Dezeen, DeArchitect, AMC, Domus, Detail, Elle Decor… entre otras y es colaboradora de New York Times T Style Magazine.

A concejala de Igualdade destacó también, dos de los trabajos de Ana Amado, como la exposición fotográfica Lideresas á galega, en la que se reproducen fotografías icónicas de líderes pero con 24 mujeres de Espacio 60 como protagonistas. Esta muestra tiene como objetivo luchar contra los estereotipos de género y la pérdida de la visibilidad de las mujeres mayores. Y el cortometraje documental Lavadeiro, que recoge los recuerdos de once mujeres que visitaron estos lugares y en los que los muestra como espacios de sororidad de las mujeres en los que podían hablar y expresarse con libertad y socializar lejos de las restricciones sociales y del trabajo doméstico.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8M

En el pleno que se celebra este jueves se aprobará la declaración institucional del 8M, que se presenta este año bajo el título Dereitos, igualdade e empoderamento: Para todas as mulleres e nenas. El Ayuntamiento de Ferrol se compromete a impulsar, entre otras, medidas la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad local, intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, actualizar el sistema de atención a las víctimas y descentralización del CIM, entre otras.