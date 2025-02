O Parrulo Ferrol afronta una importante visita al Inagroup El Ejido

O Parrulo Ferrol afrontará uno de sus viajes más largos de la temporada visitando este sábado al Inagroup El Ejido, en la 18ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Municipal de El Ejido.

Antes de partir para tierras andaluzas, comparecían este jueves en la habitual rueda de prensa previa el jugador Víctor Montes y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata.

El jugador se sinceraba al reconocer que en los últimos partidos no estaba muy contento con su rendimiento “y no estuve a la altura y creo que puedo dar más de mí”, por lo que quería “poco a poco ir encontrando mi mejor nivel, porque a nivel de entrenamiento había subido un punto, pero a la pista no lo estoy consiguiendo llevar.”

El partido del pasado sábado ante UA Ceutí fue “bastante extraño” y una cosa que le había gustado del equipo “consiguiendo sacarlo con casta y orgullo”, algo que era muy importante “ya que este es un deporte de errores y con esta casta y orgullo sacaremos muchos más puntos en esta segunda vuelta, que es lo que quiere la plantilla.”

Los ferrolanos visitarán este sábado “una de las canchas más complicadas de Segunda División”, ante un Inagroup El Ejido “que luchará por estar en playoffs”, por lo que los ferrolanos deberán estar “los cuarenta minutos concentrados para sacar algo positivo” y, sobre todo, “ser mucho más contundentes y ganar los duelos en los diez metros defensivos que van a ser clave.”

Gerard Casas: “Este partido es una oportunidad para soñar e intentar mirar para arriba”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas afirmaba que los jugadores están “un poco cansados” tras un partido “duro” ante UA Ceutí “y jugamos con pocos efectivos, tuvieron mucha carga de minutos y lo estamos notando”, pero esto no impedía que tuvieran la “mentalidad necesaria para ir a El Ejido a ganar y los jugadores están concienciados que hay que apretar el culo y seguir.”

El entrenador se sumaba a Víctor Montes al decir que la pista del Inagroup El Ejido “es una de las más difíciles de la liga”, donde el equipo en la noche de este jueves afrontará un viaje “de quince horas en un bus”. Sobre la pista será “una oportunidad para soñar, seguir intentando mirar para arriba después de coger aire la semana pasada”, por lo que deberán ir con “muchísima mentalidad ganadora para llevarnos los tres puntos.”

El Inagroup El Ejido se caracteriza por tener “muy buenos jugadores”, con un pívot muy dominante “que nos los hizo pasar bastante mal aquí en la primera vuelta”, como también varios jugadores “con mucha experiencia y mucho talento”. En los partidos “hacen pocas cosas, pero bien hechas, bastante claras y nos lo van a poner difícil.”