O CIRS de Cervás en Ares organiza a X edición do Minimaratón «Ártabro»

Este sábado día 5 de xullo celebraráse a X edición do Minimaratón «Ártabro», que organiza o CIRS de Cervás. Un evento deportivo e participativo que a sociedade recuperou o pasado ano -co gallo da celebración do centenario de formación do CIRS- logo de que non se celebrase desde os anos 90 do pasado século.

Esta décima edición pretende asentar este evento, partindo da grande participación rexistrada o pasado ano (máis de 200 persoas) contando con xentes de todas as idades; moitas da parroquia e contorna e tamén de fóra da nosa comarca.

Aínda permanece aberto o prazo de inscrición na seguinte ligazón