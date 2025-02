SendAres abre inscricións para o seu quinto roteiro, camiños de Chanteiro

A concellaría de Deportes de Ares vén de anunciar a posta en marcha do proceso administrativo da próxima ruta do SendAres, o programa de sendeirismo do Concello para redescubrir o patrimonio natural galego.

Este martes, 4 de febreiro, a partir das 14:00 horas e a través da páxina web www.concellodeares.gal podese realizar a inscrición telemática para o seu quinto percorrido ás persoas empadroadas en Ares. Estará operativa ata o día seguinte, 5 de febreiro, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non-empadroados na localidade.

Será a beleza da costa de Chanteiro e do seu areal os que cobrarán relevancia neste quinto itinerario. Os sendeiristas iniciarán a ruta no Centro Cultural Outeiro e dirixiranse cara o sendeiro da costa para chegar a Punta Coitelada, a praia de Chanteiro e Punta Segaño, onde se despregan ante os ollos unhas vistas inmellorables do litoral do municipio aresán. Logo se retornará ás inmediacións do C.C. Outeiro.

O percorrido desenvolverase ao longo da xornada do domingo, 23 de febreiro, cunha distancia aproximada de 10 quilómetros e unha dificultade MEDIA-ALTA. O prezo é de 5 euros e inclúe servizo de guía e seguros. Saírase a pé ás 9:00 horas e finalizará o percorrido ás 13:30 horas.

A concellaría de Deportes asignou 30 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición, primeiro empadroados nunha marxe de 24 horas e posteriormente non-empadradoados ata o 15 de febreiro ás 23:59 h. ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.

Instantáneas da cuarta SendAres en Cervás