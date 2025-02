O galego absoluto indoor deixa destacadas actuacións e importantes rexistros

A internacional do Ría Ferrol Xiana Lago, facía bos os prognósticos impoñéndose con claridade sobre un concurso de peso con 13.01 m. polos 12.50 m. de Raquel Villa e os 12.15 m. de Aitana Capeáns.

Unha nova edición do Campionato Xunta de Galicia absoluto disputábase o domingo 2 nas pistas de Expourense baixo unha boa participación de atletas. Malia as ausencias dalgúns dos máis representativos atletas galegos na actualidade, o campionato serviu para evidenciar a incorporación e o empurre das novas figuras emerxentes do noso deporte.

En concreto os 60 m. deixaban a primeira sorpresa do campionato xa que tanto a Sub18 Paula Conde do Lucus como o Sub20 Mauro Vázquez do Vila de Cangas, lograban proclamarse campións e líderes galegos absolutos do ano con 7.74 (7.69 en semis) e 6.90 respectivamente. Xabi Lires nunha chegada moi xusta con 6.91 e Antón Riveiro con 6.97 lograban baixar tamén dos sete segundos acadando a prata e bronce.

Pola súa banda en mulleres, ata as milésimas houbo que aproximar o crono para dar o triunfo á gañadora en detrimento de Cristina Garrido da Gimnástica que lograba o subcampionato sendo o bronce para Arancha Vázquez do Ourense At.

Nos dobre hectómetro non houbo sorpresas con Andrea Pais marcando uns incontestables 25.07 que supoñen a mellor marca galega do ano con Ana Iglesias e novamente Paula Conde completando podio. Ricardo Cortizo do Celta Atletismo pola súa banda, paraba o crono en 21.70 proclamándose campión galego por diante de Xabi Lires e de Erik Fernández.

Expectación na proba dos 400 m. onde o atleta catalán Bernat Erta, participante fora de concurso, lograba a mínimia (46.75) para os Campionatos de Europa indoor de Paises Baixos ao rematar con 46.40. Por parte galega Jacobo Soler con 47.54 gañaba desta vez a partida a Jorge Román do Celta quen asinaba a prata con 47.65 sendo o metal de bronce para un excelente Alexis Migéns da Gimnástica con 48.10.

Na categoría feminina, reaparición logo duns anos de paréntese de Paula Iglesias do Riazor quen axitaba a distancia cuns fantásticos 55.82 ante os cales non poideron facer nada nin Ana Iglesias nin a campioa galega do ano pasado Alicia Barreiro.

Sobre os 800 m. a campioa galega do ano pasado Celia Castro retivo o título nunha carreira que gañaba nuns últimos metros trepidantes con 2:10.61. Pola súa banda Fernando Vales do At. Santiago, nun excelente comezo de tempada, facía o propio baixando dos dous minutos para rematar en 1:49.63.

Sensacional David de la Fuente que se convertiría nun dos protagonistas do campionato ao lograr os títulos tanto dos 1.500 m. con 3:59.48 como dos 3.000 m. con 10:09.16. Xunto ao atleta de O Pino estivo novamente Fernando Vales e o Sub20 Iker Fernández nos 1.500 e Carlos Porto e Pedro Liste nos 3.000.

Sara Guedes da Atlética Lucense e Paula de la Torre sobre os 1.500 protagonizaban unha chegada de infarto na que tivo que decidir a foto finihs o triunfo da lucense compartindo idéntico crono de 4:39.28. Máis claro estiveron os 3.000 m. nos que unha Paula Fernández da Gimnástica con 10:09.16 entraba por diante dunha notoria esta tempada, Sandra Mosquera e Begoña Dominguez.

O furacán venezolano Gerson Vidal Izaguirre irrumpiu en Expourense cos triunfos nas probas de pertéga, onde estivo a piques de superar os 5.01, e nos 60 valos proba esta última na que se viu desequilibrado o plusmarquista galego dos 110 valos Hugo Pérez no último valo. Ademáis o internacional venezolano de combinadas, e integrante da selección galega medallista nos pasados campionatos de España da modalidade, lograba o terceiro posto en peso nun concurso que era gañado claramente polo campion galego do ano pasado Miguel Granado do Celta con 15.44.m.

Outra fantástica reaparición foi a de Teresa Rodríguez do Riazor nos 60 valos quen logo da súa maternidade, regresaba á competición para sinar un metal de prata con 9.09. O triunfo sobre esta distancia correspondeu a Aroa Martínez do Rías Baixas con 8.90 sendo o bronce para Martina Palacios.

A medallista de España indoor en altura Iria Solera do Ourense Atl. repetía título con 1.68 m. nun concurso no que a emoción estivo nos homes entre Adrián Pastoriza do At. Sada e David García do At. Santiago saltando ata os 1.93 m. pero con triunfo final para o sadense.

Dominio claro da principal favorita e atleta internacional, Manuela Blanco do Ourense At. sobre o listón de pértega logrando a mellor marca galega do ano con 3.76 m. Bea Viteri e Marina Artemia compartirían podio.

No foso de lonxitude tan só nove centímetros separaron a un extraordinario Sergio Coello da Gimnástica da mímina de participación RFEA para os Campionatos de Europa indoor de Apeldoorn. O campionato de España do 21 e 22 deste mes en Madrid, serán unha nova excelente oportunidade para o campión galego que saltaba ata os 7.76 m. por diante de Raúl Cortizo e Diego Míguez. Precisamente era este último saltador do Atletismo Sada, quen lograba o título en triplo salto con 14.78 m. por diante do plusmarquista galego absoluto Jose Palomanes e de Gonzalo Cuns.

A internacional Olaia Guisela Becerril do Super Amara Bat realizaba o mellor salto da tempada con 5.81 m. para lograr a título galego e estar no máis alto dun podio que compartía con Andrea Villaverde e por Uxía Paz. Precisamente era Uxía Paz, quen fora bronce en triplo no 2024, a que escalaba ata o primeiro posto en Expourense cun mellor salto de 12.24 m. xunto aos 12.07 m. de Alba Martínez e os 11.68 m. de de Marina Artemia Pérez

Por último a internacional do Ría Ferrol Xiana Lago, facía bos os prognósticos impoñéndose con claridade sobre un concurso de peso con 13.01 m. polos 12.50 m. de Raquel Villa e os 12.15 m. de Aitana Capeáns.