Afundación y el sector pesquero y marisquero retiran más de 95 toneladas de residuos con el proyecto PLANCTON

El proyecto PLANCTON, impulsado por Afundación, la Obra Social de ABANCA, en colaboración con el sector pesquero y marisquero, ha permitido retirar en cuatro años más de 95 toneladas de residuos de arenales y fondos marinos de distintas zonas costeras de Galicia. Este programa multidisciplinar se inició en 2021 con el objetivo principal de promover una conciencia sostenible en la sociedad haciendo visible el impacto negativo de la basura marina en los ecosistemas.

Los resultados de esta nueva edición se presentaron en la mañana de este miércoles en una rueda de prensa que contó con la participación de Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación; Javier Fraga, director de ABANCA Mar; Adela Lestón, presidenta de las mariscadoras de Muros; Juan José Rial Millán, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa; Pilar Alves, coordinadora general de Responsabilidade Social Corporativa e Institucional de Afundación; y Saleta González, directora técnica del proyecto PLANCTON.

Más de 200 embarcaciones y cerca de 1000 personas voluntarias de ABANCA y Afundación, así como de distintos colectivos del sector pesquero y marisquero y otras entidades que participaron directamente en las diferentes jornadas de limpieza en fondos y costas, han hecho posible un año más esta iniciativa, destinada a fomentar la conservación y sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar.

Todo este esfuerzo en común ha permitido que anualmente se incrementen significativamente las toneladas recogidas: en 2024 se retiraron 43 toneladas de residuos de las playas y fondos marítimos de Galicia, 16 más que en la anterior edición.

Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación subrayó en su intervención la importancia de ser conscientes de que «la actual sociedad industrial y tecnológica está marcada por la globalidad de sus impactos ambientales y por la irreversibilidad de muchos de ellos (…). Las instituciones públicas y privadas tenemos la obligación moral de atender esta problemática ecosocial, no podemos mirar hacia otro lado, no es posible vivir de espaldas a la belleza de nuestro mundo, no podemos obviar el sufrimiento de las especies o la estabilidad del planeta. Es demasiado importante como para permanecer ciegos. Desde nuestra humilde posición Afundación, Obra Social ABANCA, intentamos sumar esfuerzos para sensibilizar sobre la justicia ecológica y la responsabilidad colectiva. También para llamar a la acción».

Por su parte, en representación del sector pesquero y marisquero, Adela Lestón, presidenta de las mariscadoras de Muros, y Juan José Rial Millán, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa, destacaron la importancia de programas como el de PLANCTON. Millán afirmó que «es necesario seguir trabajando para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir disfrutando de nuestros medios naturales. Es muy importante crear concienciación ambiental en los más jóvenes para que ese sentido de protección del medio natural se transmita de generación en generación. Muchas gracias a Afundación y a ABANCA por proyectos como este y por colaborar directamente con las cofradías».

Adela explicó cómo «Afundación nos dio las herramientas necesarias para comenzar a realizar limpiezas en nuestros arenales. Colaboramos durante todo el año pasado no solo con limpiezas, sino también con campañas como «Goza da praia sen deixar pegada» mediante la que nos pudimos acercar a los usuarios de los arenales de una manera más directa. Pudimos concienciarlos de que en arenales con bancos marisqueros hay que tomar unas medidas específicas. Programas como este son importantísimos porque nunca es tarde para adquirir nuevas conductas y concienciarse».

Javier Fraga, director de ABANCA Mar, cerró las intervenciones. «El programa PLANCTON es un ejemplo de cómo el modelo de colaboración y trabajo en equipo es el adecuado para mejorar. Esto es más que un programa, PLANCTON refleja un comportamiento conjunto en el que todos hemos aprendido. Diferentes colectivos trabajamos en conjunto para un mismo objetivo y para aprender. Aprendimos de los técnicos, de los científicos, de los trabajadores del mar, etc.».

En esta cuarta edición de PLANCTON se realizaron 18 limpiezas de basuras marinas, 12 en playas y 6 en fondos marisqueros, en los ayuntamientos de Barreiros, Carnota, Cambados, A Coruña, Ferrol, O Grove, A Illa de Arousa, Muros, Redondela, Ribeira, Sanxenxo y Vigo.

Además de la limpieza de residuos, y tras constatar que las especies botánicas invasoras constituyen una amenaza cada vez mayor para la biodiversidad del entorno, en 2024 se ha incidido significativamente en su erradicación. Así, durante este período se han retirado 11 de las 12 toneladas eliminadas desde el inicio del proyecto.

En esta nueva edición se desarrollaron también campañas específicas con el objetivo de concienciar sobre la importancia de compatibilizar las actividades relacionadas con el turismo, con la conservación del entorno. Así, durante el verano se puso en marcha por tercer año consecutivo la campaña «Goza da praia sen deixar pegada», para impulsar buenas prácticas en las playas con zonas dedicadas al marisqueo. Con idénticos fines, se realizaron seis vídeos divulgativos, para poner en valor la participación del voluntariado.

Video Afundación: Limpieza en Corrubedo (A Coruña) con PLACTON.

PLANCTON, enmarcado en la estrategia de sostenibilidad de ABANCA y Afundación y de sus actividades de voluntariado medioambiental, ha sido un año más un gran eje vertebrador de distintos agentes, 51 en total, entre los que figuran entidades del sector pesquero, como las cofradías de pescadores y asociaciones de mariscadoras, asociaciones de pesca recreativa, puertos, ayuntamientos, protección civil, guardia civil, centros educativos, empresas, personas socias de los espazos +60 de Afundación, el Parque Nacional das Illas Atlánticas o el Grupo Naturalista Hábitat, alcanzando, así, un gran impacto en sectores sociales diversos, que se incrementa en cada edición.

Todo ello, de acuerdo con el compromiso de ABANCA y Afundación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera especial con los ODS-13 Acción por el clima, ODS- 14 Vida submarina y ODS-17 Alianzas para lograr objetivos, como es el caso de este tipo de colaboraciones con las cofradías en la mejora y cuidado de las costas y del mar.