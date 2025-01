Carlos Mouriz: “Quiero pensar que el alcalde tuvo un mal día con sus declaraciones”

El culebrón de la ubicación de la futura ciudad deportiva del Racing de Ferrol ha escalado desde el pasado lunes a una guerra abierta a nivel de declaraciones entre el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el grupo Élite, máximo accionista de la entidad. Tras la rueda de prensa del lunes del alcalde y el comunicado en respuesta del grupo Élite en la noche del martes, este miércoles tomaba la palabra el director general y deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz.

El director general y deportivo quería pensar que el alcalde de Ferrol este lunes “tuvo un mal día, como tenemos todos” y que no tomaba decisiones “para hacer daño”, sorprendiéndole de que venga de un “profesional de la política, que no es un recién llegado”, aunque no tenía reparo en afirmar que sus palabras “son desafortunadas al no ser el día más indicado” al hacerlas tan solo unos minutos después de conocerse la destitución del entrenador Cristóbal Parralo.

Estas declaraciones del alcalde fueron una sorpresa para Carlos Mouriz y para el grupo Élite “ya que uno suele estar prevenido de los ataques de los enemigos, pero no de los que pensaba que estaban de nuestro lado” y más teniendo en cuenta que para este martes estaba prevista una reunión de trabajo para abordar la ciudad deportiva y otros temas de interés entre el alcalde de Ferrol y el grupo Élite para las 9:00 horas en el Palacio Municipal “y que tras estas declaraciones fue suspendida por el presidente Manuel Ansede, como así se lo hizo llegar al alcalde”, donde hasta ese momento las relaciones con el gobierno y la corporación municipal “siempre fueron buenas y siempre fuimos bien recibidos, palabras siempre amables, aunque no veíamos hechos.”

Carlos Mouriz quería recordar que el grupo Élite se convirtió en el accionista mayoritario del Racing de Ferrol tras comprar las acciones que tenía el Concello de Ferrol tras la reconversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, como también posteriormente compraron una parte de las acciones de los segundos máximos accionistas, la familia Silveira. “Nadie los fue a buscar, compraron algo que estaba a la venta y han mantenido su palabra desde el primer día”, queriendo poner como ejemplo de compromiso de grupo Élite la situación vivida con la pandemia “donde muchas empresas entraron en ERTE, el Racing de Ferrol no lo hizo, siguió pagándoles a todos los trabajadores, cumpliendo con todos, con año y medio sin dinero en abonos y entradas, con el grupo Élite poniendo todo el dinero.”

Acusa al alcalde de no contar toda la verdad y de no pagar el patrocinio

Sobre los ingresos televisivos que el club está recibiendo al jugar en el estadio de A Malata, Carlos Mouriz quería dejar claro que una parte están vendidos al fondo CVC “y no son a fondo perdido, es un crédito que hay que devolver con intereses y que está destinado a realizar obras y mejoras en las instalaciones de los clubes, como las que se han hecho en el estadio.”

Al mismo tiempo, el director general y deportivo afirmaba que el Concello de Ferrol no ha abonado ni un solo euro del contrato publicitario con el Racing de Ferrol en la pasada temporada 2023-2024 y en lo que llevamos de la temporada 2024-2025 “y nosotros hemos cumplido poniendo su logo y sus campañas en todo este tiempo”, donde la administración municipal ha obtenido ya un retorno publicitario por ello.

Sobre el nombre del estadio, Carlos Mouriz era claro. En el convenio suscrito entre el Racing de Ferrol y el Concello de Ferrol aparece la posibilidad de que la instalación incluya un nombre comercial, por lo que no entendía el ataque del alcalde al respecto.

La ubicación de la futura ciudad deportiva

En el tema de la ubicación de la futura ciudad deportiva acusaba a José Manuel Rey Varela de no contar toda la verdad. “¿Cómo qué dice que no sabe del interés por A Carreira? Lo sabe desde 2022 que entregamos los informes realizados por un técnico especialista externo y así se lo hemos dicho en todo este tiempo.”

Este mismo técnico especialista analizó los terrenos ofrecidos por el Concello de Ferrol en Mougá “que tiene unas condiciones especiales, con una ladera de montaña y habría que realizar un muro de contención que es muy caro, de un millón de euros”, además de malos accesos. La segunda parcela ofrecida, en Mandiá “es a día de hoy suelo industrial, es más pequeña y haría falta adquirir parcelas privadas”, por lo que la opción de A Carreira “cumple con las condiciones que queremos”, tanto en espacio, como en comunicaciones “ya que está a cinco minutos de la autopista.”

Quería dejar claro que la parcela de A Carreira a día de hoy no está comprada “aunque sí estamos en este proceso con el Ministerio de Defensa”, al que le quería agradecer la atención recibida en todo momento desde que empezaron las conversaciones, como también a los ayuntamientos de Narón y Valdoviño donde está ubicada.

Retraso en las obras y multas por la iluminación

Aprovechaba esta intervención para reprocharle al Concello de Ferrol el retraso en la licitación y ejecución de las obras prometidas en el estadio de A Malata, como son la cubierta y la iluminación, como también a todos los políticos “el pedir hacer la foto con el cambio de césped”, cuando a día de hoy “ha sido Élite quien le pagó a la empresa y no hemos recibido el dinero prometido.”

En el problema de la iluminación, para cumplir con las exigencias televisivas de LaLiga, Carlos Mouriz afirmaba que el club ya ha tenido que pagar 6.000 euros por partido de multa por no cumplir las condiciones y que, en este momento, alcanzan los 72.000 euros, acusando al alcalde de mentir en relación con su reunión en verano con el presidente de la patronal, Javier Tebas “en la que dijo que había llegado a un acuerdo en la que no se nos iba a multar y eso no es cierto, las multas están ahí”, por lo que esperaba que este dinero y el de las próximas sanciones sea abonado por el Concello de Ferrol.

Las obras realizadas en el estadio de A Malata en estos últimos dos años “se han realizado porque la instalación no cumplía los mínimos” como es el caso de las obras en la grada de fondo norte, las vallas oxidadas o los altavoces “que es un esfuerzo que hizo el Concello, pero es la cuarta parte de lo que ha hecho el grupo Élite en todo este tiempo.”

Sobre el estado del estadio de A Malata y de otras instalaciones municipales, Carlos Mouriz volvía a tirar otro dardo sobre su estado actual. “No somos el único club que tiene problemas, las fotos están ahí”, poniendo como ejemplo el estado del pabellón de A Malata “que lleva dos años y medio con un grupo electrógeno externo en donde hacen su actividad dos clubes de élite.”

Para finalizar su intervención, Carlos Mouriz quería defender que el grupo Élite “no es gente de fuera como ha dicho el alcalde”, son personas que “están poniendo tiempo, dinero y amistades” en beneficio del Racing de Ferrol y de la ciudad, por lo que si siguen en el proyecto es “porque vemos el apoyo de la gente en la calle y hace que esto valga la pena.»