El Club Rugby Ferrol denuncia el mal estado del “campo de rugby” de A Malata

El Club Rugby Ferrol denuncia el mal estado en el que se encuentra el “campo de rugby” de A Malata, fangoso y lleno de baches. El Club de Rugby de Ferrol tiene su sede en A Malata, donde está ubicado el campo del que hacen uso todos los días de la semana para los entrenamientos de las distintas categorías, ya que es un club con representación a nivel gallego en todas ellas, y varios fines de semana para la celebración de los partidos de liga que les corresponde jugar en la casa.

“A situación do campo a día de hoxe é perigosísima e insufrible, o traballo que fan os xogadores e xogadoras dos nosos equipos e dos visitantes conleva un esforzo altísimo polo estado no que se atopa o mal chamado campo de rugby, onde as fochancas están presentes en toda a superficie do mesmo cun nivel de profundidade axeitado para as torceduras dos nocellos”, indica Marta Grandal, presidenta del Club.

Indican desde el Club de Rugby que hace muchos años que no se le hace el mantenimiento idóneo a este campo por lo que ahora mismo la única solución sería levantarlo y hacer uno nuevo, «algo que hace tiempo que vienen diciendo desde el ayuntamiento que se va a hacer pero que no llega».