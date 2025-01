“Lo que hay es un gobierno que está decidido a quitar esta ciudad adelante” (Entrevista con José M. Rey Varela)

Pasadas las Navidades entramos ya en el nuevo año, un año que se prevé positivo para Ferrol según se desprende de las declaraciones de miembros del grupo de gobierno local. Pero nada mejor que precisamente aprovechando el inicio del 2025 para mantener, por parte de Galicia Ártabra, un encuentro con el regidor, José Manuel Rey Varela.

Una entrevista, sin adelanto de preguntas, con el reloj parado, y en la que en todo momento vimos una persona “que sabía lo que decía y como lo decía”, sin dobleces, y con un enorme cariño a su ciudad. Rey Varela es de los que dice “nosotros” eliminando el “yo”, un hombre de equipo deseoso de lograr un Ferrol de todos y para todos.

Ferrol va en la buena dirección

GAC.-Y sin más…la primera pregunta obligada. ¿Cómo valora lo realizado por el gobierno local durante el pasado 2024?.

JMRV.-”Hemos cumplido con nuestro compromiso de liderar la recuperación de Ferrol, iniciar una profunda reforma de esta administración. Soy el primero que sabe que queda mucho por hacer, pero también tenemos una hoja de ruta, porque las cosas que se desarreglan durante años no se arreglan en dos días, hay datos que nos indican que Ferrol va en la buena dirección. A mí me gustaría destacar tres datos, es la primas vez en cuarenta años que en el año 2024 Ferrol en vez de perder población la gana; es la primera vez después de muchos años que Ferrol supera los 20.000 afiliados a la Seguridad Social, y por lo tanto Ferrol está generando empleo; y la rehabilitación en nuestra ciudad ha aumentado un 50 por ciento.

El año 2025 es un reto importantísimo, trabajo no va a faltar precisamente para acelerar esa recuperación de nuestra ciudad y ponerla en lo más alto”.

GAC.-Usted comenzó diciendo el 17 de junio de 2023 que es un ferrolano más de una ciudad que vale la pena y que juntos se conseguiría gestionar su recuperación así como que se sentía más preparado para ser el alcalde de Ferrol. ¿Sigue firme en sus palabras?

JMRV.-” Firme y comprometido con esta ciudad. Llevamos año y medio de gobierno, sin parar y como ya dije los datos van indicando que Ferrol efectivamente está haciendo realidad esa recuperación donde los protagonistas no somos los representantes públicos sino los ciudadanos. Nuestra responsabilidad es tratar de unir a todos los ferrolanos y en eso estamos”

GAC.-Pero…eso de juntos…¿se puede pensar en ese tema después de las constantes críticas negativas por parte de los grupos, o de algunas personas de esos grupos, de la oposición?. ¿Ve usted en este tiempo desde su nombramiento como alcalde alguna posibilidad de que esos grupos puedan apoyar propuestas del PP,,por venir del PP, en beneficio de la ciudad?.?¿no es posible dialogar y llevar adelante proyectos acordados con la oposición y evitar que digan que se está utilizando el rodillo de la mayoría?.

JMRV.-”Hay diálogo. Yo podría también dar el dato de comisiones informativas donde participan todos los grupos políticos que han aumentado considerablemente, precisamente para escuchar más a todos los grupos, poder tener en cuenta sus propuestas …Pero yo a su pregunta contestaría señalando que yo me comprometí a qe si los ferrolanos me apoyaban y nos daban una gran mayoría en Ferrol lo que superaríamos es el bloqueo de partidos y superaríamos la parálisis , y yo estoy cumpliendo con el compromiso que he adquirido. Por eso ahora se aprueban presupuestos cuando antes no se aprobaban, por eso ahora se redactan proyectos cuando antes no se aprobaban y por eso estamos ahora en la regularización de servicios cuando antes no se hacia. Por lo tanto, diálogo por supuesto, tratar de que la mayoría de los grupos participen pero esa participación no puede servir para que esta ciudad siga paralizada”.

Sobre el “rodillo”

GAC.-Aunque los portavoces de los grupos de la oposición dicen que no hay diálogo y que si hay “rodillo”.

JMRV.-”Lo que hay es un gobierno que cuenta con una mayoría y está haciendo las cosas que ellos no hicieron durante los ocho años que estuvieron gobernando. Yo no se si es rodillo aprobar unos presupuestos cuando ellos no lo hacían , o quitar adelante temas importantes que tampoco se hacían antes . Por lo tanto lo que hay es un gobierno que está decidido a quitar esta ciudad adelante y nosotros lo que deseamos es que haya acuerdos de ciudad, hay múltiples acuerdos sobre diversos temas y coincidencias importantes , pero ya digo, se acabó la política partidista de intentar parar las cosas por réditos políticos».

GAC.-Por cierto…¿le tiembla la voz ?. El 17 de junio de 2023 dijo que para defender a Ferrol no le temblaría.

JMRV.-”No me tiembla porque se que cuento con el respaldo de los ciudadanos. y para defender los intereses de Ferrol soy el primero de los ferrolanos haciéndolo con moderación pero también haciéndolo con firmeza”.

Hay un equipo

GAC.-Y eso de que pasaría más tiempo en la calle que en el despacho…con todo lo que se encontró y como lo encontró ¿tiene tiempo para salir de las cuatro paredes del despacho del Palacio Municipal y encima desempeñar el cargo de senador?

JMRV.-”Pues lo estoy haciendo porque hay dos cosas que hemos incorporado en este mandato, que son muy importantes, la primera, como cualquier trabajo lo que tiene que haber es organización y nosotros hemos emprendido una reorganización del Ayuntamiento para que la administración funciones. Y hay unos objetivos y hay un plan estratégico de ciudad hasta el año 2020, aprobado y por primera vez Ferrol cuenta con un plan de este tipo Y en segundo lugar hay un equipo estamos el alcalde y doce concejales y eso es lo que permite que el alcalde no tenga que estar encerrado en un despacho sino que pueda pasar más tiempo en la calle “

GAC.-Y sobre lo de ser senador, algunos lo critican por desempeñar ese cargo, otros lo justifican simplemente porque es una honra para Ferrol.

JMRV.-”Esto es una constante. Aquí hemos tenido algún alcalde que ha sido diputado, hay ciudades como A Coruña que ha tenido alcaldes y senadores a la vez como Paco Vázquez, en Santiago ..Xerado Estévez….Yo lo que trabajo por Ferrol es de lunes a domingo y tengo que estar disponible 24 horas , es mi obligación y es lo que estoy haciendo. Alguno lo que quiere es siempre estar buscando problemas, no soluciones para esta ciudad, y ahí no me encontrará”.

GAC.-Además debería considerarse una honra que el alcalde sea senador…

JMRV.-”Yo ya he dicho que Ferrol se juega una parte importante de su presente y de su futuro en su defensa en Santiago y en Madrid y que el alcalde pueda defender en Madrid los intereses de Ferrol creo que está siendo positivo para la ciudad ,porque frente a los que creían que no podríamos llegar a ningún acuerdo con el gobierno del Estado pues se equivocaban porque también estamos en ello por el bien de esta ciudad”

Proyectos y realidades

GAC.-Hablemos de temas concretos…`papeles, muchos papeles, pero como Santo Tomás hay que tocar para creer. Tema muralla Arsenal, tema Sánchez Aguilera, pavimentación de calles, ascensor del aparcamiento del Cantón, saneamiento del rural, y así más…todos parecen proyectos en marcha pero ¿cuándo se verá el comienzo de alguna de esas obras proyectadas?.

JMRV.-”No, no está solo en papeles, el proyecto de “Abrir Ferrol al mar” ya tiene su primera fase prácticamente concluida. Cualquiera que se acerca a Ferrol por la autopista y llega al puerto se encuentra ya con una transformación urbana importantísima. Hay más aparcamientos pero también hay mas zonas verdes, una ampliación del carril bici que no teníamos en esta ciudad desde hacía muchísimo tiempo, por lo tanto nuevos espacios para que los ferrolanos disfruten y para que el que venga aquí vea una ciudad diferente, una ciudad del siglo XXI.

Nosotros en lo que respecta a la muralla, ya se ha finalizado la redacción del proyecto de acuerdo, por cierto, con el Gobierno de España y con el Ministerio de Defensa y la Armada que demuestra la posibilidades que tenemos con la experiencia de poder también llegar a acuerdos positivos y en este 2025 se iniciarán esas obras”

GAC.-Sánchez Aguilera está en marcha….

JMRV.-”En este momento estamos con la redacción del proyecto y esperamos también poder licitarlo en este año. Va a ser una gran transformación de esta ciudad. Por eso digo que este 2025 va a ser un año clave para la transformación de Ferrol. Igual que con grandes servicios como el de jardines, porque además de los grandes proyectos me preocupan como alcalde los del día a día, también ayuda a generar una ciudad mejor, que la gente quiera a Ferrol, la sienta como una ciudad más agradable, para eso hay que tener un mejor cuidado . Este año ha tocado jardines, pero también tocará limpieza, las reparaciones de calles y de viales. Ya está avanzado el proyecto para la calle Rubalcava, tenemos el proyecto prácticamente finalizado, 2025 será el año de esa calle, como el de otras más de la ciudad”.

GAC.-¿Y del museo de la ciudad?, Comentarios, ciertas noticias…pero ¿para cuándo…cómo?

JMRV.-”El departamento de cultura con un grupo de ferrolanos que están ayudando desinteresadamente sobre este objetivo, está trabajando para esa propuesta de Museo de la ciudadanos. Una primera parte del Museo se instalará en el centro cultural “Torrente Ballester” pero tenemos un proyecto a largo plazo mas ambicioso.”

Los ferrolanos apostaron por el cambio

GAC.-Díganos, ¿No está cansado de que por ejemplo el grupo socialista le exija que se hagan tal o cual cosas cuando ellos llevaron cuatro años en el gobierno local, antes estuvieron otros cuatro los de FeC, y lo que ahora piden lo habrían podido hacer ellos o por lo menos iniciarlo?

JMRV.-”Es algo que forma parte de la vida política., pero yo estoy pensando más en Ferrol, en los intereses de los ferrolanos, por lo tanto yo no voy a estar reprochando todo lo que no hicieron los anteriores . Yo estoy aquí y tengo una mayoría precisamente porque los ferrolanos vieron que Ferrol no avanzaba y por eso apostaron por un cambio. Yo estoy comprometido con todo eso que no hicieron ellos y lo que estoy intentando es que en cuatro años se puedan abordar todos los temas que no se hicieron antes y que yo me comprometí con los ferrolanos a llevarlos a cabo”

GAC.-Cuando el señor presidente del Gobierno visitó Navantia dijo “y ahora un buque más”.¿A usted que es presidente de la comisión de Defensa en el Senado le suena algo esa promesa?.

JMRV.-”Claro que me suena, el presidente del Gobierno ha hecho lo de costumbre, que es no cumplir con su palabra. Él prometió un buque y dijo que la orden de ejecución estaría en el verano del 2024 . No ha sido así y en todo caso yo espero y deseo que si no lo fue en el 2024 lo sea en el 2025 porque hay unos objetivos de inversión en Defensa, en este momento ya que se plantea que la Armada siga renovando sus buques y haciendo una mayor inversión. Yo espero , repito, que lo que no pudo ser en el 24 lo sea en el 25.

Se habla de incluso grandes buques para la Armada, yo creo que va a haber más inversión. Son decisiones técnicas que tiene que tomar la propia Armada, el ministerio de Defensa, pero vamos a dar un margen al ministerio y a la ministra de Defensa para que puedan cumplir con esos compromisos”

GAC.-Todo alcalde tiene en cartera un proyecto estrella para ejecutar en su mandato,¿lo tiene usted?.

JMRV.-”Es que nosotros hemos sido tan ambiciosos presentando proyectos de transformación de ciudad que llevaban años y años escuchando los ferrolanos que no digo que vayamos a ser conformistas pero vamos a llevar a cabo la mayor transformación de la ciudad que se haya visto nunca…y se va a ver en estos cuatro años.

Por lo tanto pido un poco de calma porque tampoco es tan fácil que después de años que no se moviera nada en el Ayuntamiento ahora de repente esta revolución de proyectos …pero si somos capaces de acometer todo el proyecto de “Abrir Ferrol al mar”, de acometer el gran proyecto de “Ferrol ciudad del deporte” el de un nuevo barrio en la zona del Sánchez Aguilera, y el gran proyecto del saneamiento del rural, pues habremos culminando los grandes proyectos por los que Ferrol lleva esperando un montón de años. Habrá más porque hay otros, ya que efectivamente tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan estratégico Ferrol 20-30 que aparecen ya en ese plan, pero ya digo, en este mandato vamos a consolidar esos proyectos para que en el próximo mandato y antes del año 2030 puedan también hacerse realidad”.

“Vamos a apoyar a todo el deporte ferrolano por igual”

GAC.-”Ciudad del Deporte”…¿y el tema de la “ciudad del Racing”?. Ya sabe que en algún medio se dice que lo del Racing se traslada a terrenos de la Armada entre Narón y Valdoviño…

JMRV.-”Nosotros estamos muy ilusionados con el proyecto “Ferrol ciudad del Deporte”, de hecho vamos a hacer la mayor inversión de la historia en Ferrol para apoyar el deporte ferrolano. Vamos a renovar el estadio de A Malata, con una inversión de varios millones de euros, donde el principal beneficiario por supuesto va a ser el Racing; vamos a invertir también varios millones de euros en el Polideportivo de A Malata y sus principales beneficiarios de esa actuación son el Baxi y el Parrulo; vamos a invertir varios millones de euros en FIMO y los principales beneficiarios son los clubes de base que ahora están en unas condiciones absolutamente precarias igual que el Racing, el Baxi, el Parrulo, y otros clubes. Vamos a invertir también en la piscina de Caranza, en los campos de fútbol del Galicia de Caranza, en los de la FAFE, vamos a hacer un nuevo campo de fútbol en el barrio de San Juan,…es decir vamos a apoyar a todos y cada uno de los clubes porque el deporte es una riqueza para esta ciudad y eso incluye obviamente al Racing , nosotros tenemos una relación fluida con todos los clubes, repito que vamos a apoyarlos..a todos por igual y por lo tanto lo que esperamos es esa misma lealtad para con la ciudad que los ha apoyado.

Yo no tengo ninguna constancia oficial por parte del Racing de esas filtraciones que aparecen en algunos medios de comunicación y mi obligación como alcalde, mi convicción como ferrolano es defender por encima de todo los intereses de Ferrol y cada uno que cumpla con sus obligaciones y la del Racing es servir a esta ciudad por que a quien le pertenece es a todos los ferrolanos”.

Guerras sucias

GAC.-Y una pregunta que nos gustaría conocer pasadas las elecciones municipales,¿que sentía usted con la guerra sucia que le habían montado a su partido y en especial a usted mismo, el mismo partido que ahora acusa al PP a nivel nacional de un lodazal?

JMRV.-”Yo creo en la política con mayúsculas, no me habrá ni me habrán escuchado ni en la campaña electoral ni a lo largo de este año y medio buscar la descalificación. Vamos a huir de ella, vamos a superar el pasado y vamos a pensar lo que todos podemos hacer para ayudar a Ferrol y para levantar Ferrol.

Por lo tanto creo que eso que me pregunta ya lo han juzgado los ferrolanos y yo voy a seguir con ese objetivo. Voy a tratar de no meterme con nadie y de seguir trabajando por esta ciudad. Y ojalá que todos los representantes de los ferrolanos traten de superar ese ánimo de revancha de partido y piensen en Ferrol”

GAC.-Esa pregunta viene a cuento porque parece ser que algunos se empeñan en seguir utilizando el barro, embarrando. Una encuesta que aparecerá estos días señala que ustedes estarían a punto de conseguir el 14 concejal si se celebrasen ahora las elecciones municipales, mientras que algún otro partido baja todavía más de lo conseguido. Tal y como su gobierno está trabajando cree que los ciudadanos confían sobre todo en la persona de José Manuel Rey Varela como para reelegirlo y así romper la racha de cada cuatro años un alcalde?

JMRV.-”Yo no puedo más que estar mas que agradecido siempre del apoyo que he tenido de los ferrolanos. Me han dado las dos únicas mayorías absolutas que ha tenido Ferrol en toda su historia reciente y es en lo único que pienso, en devolver toda esa confianza con hechos. Yo voy a seguir con ese objetivo de no faltar a mi compromiso con Ferrol y a mi compromiso con los ferrolanos.

Efectivamente esto no nos puede llevar a lo que están permanentemente diciendo los que se presentan a las elecciones y nunca las han ganado, no tienen el apoyo de la gente, lo tiene el que gana las elecciones y el que más votos consigue. Yo respeto al que las gana y respeto al que las pierde, pero creo que el que las pierde debería tener también un poco de ese respeto por el que las gana”

GAC.-Para finalizar ¿cómo definiría Rey Varela al actual alcalde de Ferrol?

JMRV.-”Un ferrolano más comprometido con Ferrol. Una persona comprometida por encima de todo con su ciudad gestionando las oportunidad que Ferrol tiene para seguir creciendo.”