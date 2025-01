Ferrol, celebró con diversos actos, la festividad de su patrón San Julián

La ciudad de Ferrol celebró en la jornada de este martes, día 7, la festividad patronal en honor a San Julián, instaurada por acuerdo plenario de la corporación municipal el 5 de enero de 1786.Eucaristía en la concatedral, entrega del título de ferrolanos del año, insignias de oro, renovación de la hermandad con la ciudad de Lugo, música, y todo ello acompañado del tradicional “arroz con leche”, a lo que se suma una jornada de buen tiempo que ayudó a que en un día festivo como es este domingo incluso algunos establecimientos comerciales se atrevieran a abrir sus puertas.

EN LA CONCATEDRAL DE SAN JULIAN

A las diez y media de la mañana el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Fernando García Cadiñanos presidió una Eucaristía solemne en la S.I. Concatedral de San Julián en la que estuvo acompañado por el responsable de la UPA parroquial y canónigo, Antonio Rodríguez Basanta; por el también canónigo y ex párroco de San Julián, Ramón Otero, y por un buen número de sacerdotes.

Asistieron al acto religioso el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y la alcaldesa de Lugo Paula Alvarellos, a los que acompañaban ediles de ambos concellos.

Asimismo estaban presentes el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez; la senadora del Partido Popular Verónica Casal Míguez; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus de Ferrol de la UDC, Ana Isabel Ares Pernas; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, CF Javier García Yáñez; el comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina Antonio Javier Palmero Romero; el presidente-hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; Fernando Iguacel secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa; así como otras muchas representaciones de hermandades, cofradías, de la vida social y cultural ferrolana, representantes vecinales, de centros de enseñanza, asociaciones religiosas y de Cáritas Diocesana y los galardonados en esta jornada.

La parte musical estuvo a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena.

FIRMAS EN EL LIBRO DE ORO

Anteriormente al acto religioso se celebró una recepción en el Palacio Municipal por parte del alcalde José Manuel Rey Varela y demás miembros de la corporación de todos los grupos políticos.

Asistieron la alcaldesa de Lugo y varios ediles lucenses así como los galardonados de este año, Cruz Roja Ferrol, como Ferrolán do Ano 2024, y las insignias de oro que recayeron en el Colegio Médico de la provincia de A Coruña, en el Colegio de Arquitectos de Galicia, en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y en el periodista Germán Castro Tomé.

Los premiados firmaron, como ya es tradicional, en el libro de oro de la ciudad.

ACTO INSTITUCIONAL

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió posteriormente en el Teatro Jofre el acto oficial por la festividad de San Xiao, en el que se consolidó la hermandad entre las ciudades de Lugo y Ferrol y se entregaron el título de Ferrolano del Año e insignias de oro.

Comenzó el acto con una intervención musical a cargo de Irene Caruncho acompañada al piano por Mario Maneiros.

La presentación y desarrollo del acto estuvo a cargo de Irene Lamas y Francisco Iglesias de la TVG.

Y se procedió a la entrega de distinciones comenzando la de «ferrolán do ano» otorgada a la Cruz Roja de Ferrol al cumplirse su 125 aniversario. Fue recogida la placa por la delegada local Carmencha Fernández Corral que al igual que los demás premiados pronunció palabras de agradecimiento.

Las insignias de oro se entregaron al Colegio Médico de la provincia de A Coruña que fue recogida por el presidente el Colegio, Luciano Vidán. Al Colegio de Arquitectos de Galicia, recogida por su presidente, Luciano González. A la Hermandad Obrera de Acción Católica de Mondoñedo-Ferrol (HOAC) recogida por Teresa Vilariño. Y al periodista Germán Castro Tomé, ex presidente del Club de Prensa de Ferrol y uno de los fundadores de Diario de Ferrol.

«Ferrolán do ano»

La representante de la Cruz Roja de Ferrol, Carmencha Fernández Corral , destacó que el mejor cierre de estos 125 años de historia ha sido la concesiòn del título de «ferrolán do año 2024».

«Ferrol fue testimonio de nuestras primeras huellas en el año 1898/99 dedicadas de aquella al tratamiento de los heridos retornados de la guerra de Cuba, comenzando entonces una larga relación entre nosotros.

Vino la evolución de nuestra labor en favor de los servicios de socorros y emergencias , ambulancias, puestos de carretera, salvamento en las playas ..Con los años la ciudad fue batida por crisis y dificultades que ¡nos hicieron volver la mirada cara a sus gentes más necesitadas y buscar los medios para lograr este cuidado a nuestros mayores, niños, jóvenes, mujeres, personas sin empleo, sin hogar. A los vecinos en riesgo de exclusión social o que está a sufrir la soledad no deseada. Todos tenemos ese compromiso de hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos ellos y ellas, y este es nuestro objetivo».

«Recogemos esta distinción reconociendo que corresponde al fruto del trabajo conjunto de muchas personas, del voluntariado con su dedicaciòn generosa en cada proyecto, o el equipo técnico quienes suman a su profesionalidad un gran compromiso social, y también a los socios y socias, personas que hacen posible el desarrollo de las distintas actividades de la Asamblea. Todos ellos tienen representación en este acto, para todos los que estuvieron antes y los que vendrán después el «ferrolán do ano» es vuestro . En este 2025 y en los próximos años, desde la Cruz Roja deseamos seguir contribuyendo por un Ferrol mejor, construyendo comunidad y consolidando un tejido humano y social fuerte, que no deje olvidado a ninguno entre sus obras »

El presidente el Colegio Médico de la provincia de A Coruña, Luciano Vidán tras recoger la insignia de oro manifestó se refirió a la historia del colegio ferrolano, a su constitución y a como hoy unos 800 profesionales trabajan en Ferrol y su zona de influencia.

Habló de la relación de la Sanidad con la Armada y de la creación de los distintos centros sanitarios, desde el primero al último.

Finalmente agradeció la distinción en nombre de todo el cuerpo médico de la provincia.

Por su parte el presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, Luciano González Alfaya, recogió la insignia de oro y pronunció palabras de agradecimiento.

«La arquitectura se hace siempre pensando en las personas y con el único fin de mejorar los lugares en los que vivimos así que no hay mayor satisfacción para lo nuestra profesión que un reconocimiento colectivo. En algún momento nuestra disciplina estuvo demasiado ligada a los excesos de una ‘burbuja’ que finalizó explotando. Hoy, por suerte, la mirada es distinta y, prueba lo diere, y la entrega de este reconocimiento

. Durante estos primeros cincuenta años de historia, el Colegio de Arquitectos en su conjunto, y en particular cada uno de los colegiados y colegiadas, hicimos nuestra contribución para tener un padres mejor: desde la preservación del patrimonio hasta la mejora de la calidad residencial, pasando por el compromiso medioambiental o la demanda de mayores espacios públicos. Con el convencimiento de que una mejor arquitectura siempre hace una mejor ciudad«.

«La arquitectura gallega, de la que nos sentimos tan orgullosos, es la síntesis de lo que se hace en Ferrol, en Lugo y en cada una de nuestras ciudades, villas y pueblos. Pero sin duda uno de los ejemplos mas representativos fue, hace tres siglos, la planificación urbanística de esta ciudad. El plano de Ferrol era, y supongo que sigue siendo, una de las imágenes de referencia para todo estudiante en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, por cierto siempre comprometida también con esta ciudad. Ferrol, por tanto, no puede entenderse sin su traza urbana, sin su concepción militar, sin su tejido industrial, sin su singularidad residencial y sin su contacto con el mar. Pero mas allá de esa histórica concepción defensiva y productiva de la ciudad, Ferrol está viviendo un periodo de transformación, de apertura, que le va a permitir prepararse para el futuro sin renunciar a su pasado. Y en esa transformación el Colegio de Arquitectos, y en especial la Delegación de Ferrol, va a estar siempre al lado del Ayuntamiento y del vecindario.

Permítanme finalizar agradeciendo a la actual presidenta de la Delegación de Ferrol, Carmén Pérez Parapar, su junta directiva y todos y todas los anteriores cargos directivos, colegiados y colegiadas de esta delegación, la fortaleza y compromiso demostrados a lo largo de este años. Dejo para el final un recuerdo especial al maestro Alfredo Alcalá, fallecido hace ahora un año. Pieza fundamental en esta ciudad, por su obra, por su pensamiento y, sobre todo, por el legado de influencia que dejó en las siguientes generaciones. Gracias Alfredo y gracias a toda la ciudad de Ferrol por este reconocimiento».

Teresa Vilariño recogió la insignia de oro correspondiente a la Hermandad Obrera de Acción Católica de Mondoñedo-Ferrol (HOAC).

Su recuerdo para los inicios, en el año 1946 de la HOAC nacional y como tres años después se formó la primera comisión en Mondoñedo-Ferrol. De como se participò en elecciones sindicales, el logro de los comedores de Bazán, la primera comisiòn de vecinos de Caranza. «Un movimiento de Acción Católica orientado al mundo obrero y del trabajo»

Hizo una clara referencia «en unos tiempos complicados y contradictorios, por un lado la inteligencia artificial avanza y por el otro también avanza la pobreza social»

Y ya finalmente el periodista Germán Castro Tomé tras recoger la insignia se dirigió a los asistentes. Tras agradecer la distinciòn comenzó recordando que «en una de las primeras galas anuales que organizaba Diario de Ferrol creo que fue por el entonces alcalde de Ferrol Xaime Bello el que manifestó que por mis venas no corría sangre sino tinta de los periódicos.

Es una metáfora hermosa que me precio en recordar de vez en cuando porque representa ni más ni menos la vocación periodística que profeso desde muy joven y que seguiré desempeñando mientras las fuerzas no me falten.».

Se refirió a su paso por diversos medios periodísticos y como fue uno de los fundadores de Diario de Ferrol a cuyos trabajadores dedicaba la distinción, y no se olvidó de su «sangre de chairego» y de como su padre fue destinado como maestro a san Xoan de Esmelle o como de joven estuvo en el seminario de Mondoñedo.

Tampoco se olvidó de como fue presidente del Club de Prensa de Ferrol y aseguró que en gran parte el premio se lo debía al Club y a Diario de Ferrol.

Tras una nueva actuación musical a cargo de Irene Caruncho acompañada al piano por Mario Maneiros intervinieron el alcalde de Ferrol y la alcaldesa de Lugo.

«Ferrol vuelve a ser una ciudad atractiva» (Rey Varela, alcalde de Ferrol)

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, comenzó su intervención indicando que «En primer lugar, como siempre en este señalado día, me gustaría felicitar a todos los ferrolanos y ferrolanas ya que hoy celebramos el patrón de San Xiao, el día de nuestra ciudad, que encara con la mayor de las ilusiones este 2025 recién estrenado tras dejar atrás un 2024 lleno de buenas nuevas para Ferrol. Nuestro patrón, San Xiao está vinculado a Ferrol desde hace cerca de 1.000 años, aunque los primeros documentos que lo recogen datan del siglo XVII. En aquel entonces ya tenía una iglesia dedicada a su figura en el muelle y, en el siglo de las Luces llegaría la concatedral de la que seguimos disfrutando hoy en día.»

«Hoy mostramos el amor que sentimos por nuestra ciudad, pero no solo el 7 de enero, sino todos los días del año porque tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de la tierra en la que nacimos y en la que vivimos.Por nuestra industria naval y por la puntera eólica marina que estamos desarrollando, por nuestro rico patrimonio histórico y cultural, por nuestro patrimonio natural, social y deportivo. A todo esto, tenemos que sumar el orgullo que sentimos viendo como nuestra ciudad crece en el plano demográfico, algo que no sucedía desde hace más de cuatro décadas superando los 64.200 vecinos y vecinas. Hoy, la urbe naval tiene mucho que ofrecer a los chicos y chicas, a las familias. Abogamos por la transformación urbana y por dar mayores facilidades para la rehabilitación y la construcción de vivienda, para tener una ciudad más agradable y con las máximas comodidades. Por todo esto, Ferrol vuelve a ser una ciudad atractiva en la que hacer realidad los proyectos de vida·».

«Estoy seguro de que este orgullo que sentimos, también lo conocen nuestros hermanos de la ciudad de Lugo con los que estamos unidos no solo por ese sentimiento, sino por la relación de hermanamiento entre ambas ciudades que este año cumple nada más y nada menos que 25 años aunque los lazos que nos unen históricamente se remontan tiempo atrás. Son muchos los paralelismos entre ambas urbes y la historia de nuestros pueblos es testimonio del carácter luchador de ambos. Un carácter representado en vuestra muralla y en nuestro Castillo de San Felipe, símbolos identitarios que nos sitúan en el mapa y que nos hacen recordar el pasado para poder seguir caminando juntos hacia el futuro».

«Ambas ciudades están llamadas a recuperar el norte de Galicia y a liderar el norte de las provincias de A Coruña y Lugo para poder progresar. Y eso llegará de la mano de la creación de puestos de trabajo que fije a la población, lo que logrará que nos mantengamos en esta senda de crecimiento demográfico que encaramos».

Lo que nos une

«A veces, los lucenses y los ferrolanos pueden tener la sensación de que sus ciudades son las grandes olvidadas pero estamos lejos de que ese parecer sea el único que nos une. Nos unen el talento, la tradición, los éxitos y el futuro que nos espera porque estoy seguro de que este hermanamiento perdurará aún más en el tiempo. Desde aquí, quiero mostrar mi agradecimiento a Paula Alvarellos, en el que es su primera visita como alcaldesa a Ferrol en el marco del San Xiao. Esta jornada es tan importante para nosotros como el San Froilán para vosotros, por lo que saludo su presencia en este teatro Jofre que nos acoge. Aprovecho también para agradecer la acogida que Lugo nos brindó el pasado mes de octubre en los actos del San Froilán. Esperamos que los lucenses que hoy nos visitan disfruten de este día al igual que lo hicimos nosotros en su más destacada festividad».

Tras referirse a todos los homenajeados y destacar la unanimidad para la concesión de los premios Rey Varela finalizó con una «Enhorabuenas a a todos los premiados hoy. No me queda más que agradecer a todos los presentes su compañía en este día tan señalado para Ferrol. San Xiao es nuestro punto de partida. Contador a cero para todo un año, sin duda, lleno de buenos propósitos. Como alcalde, espero un próspero 2025 para la ciudad. Y como vecino y amigo, una buena entrada en el año para todos vosotros».

«Cumplimos 25 años como ciudades hermanadas» (Paula Alvarellos alcaldesa de Lugo)

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos «comenzó indicando que «es un placer estar un año más en este ayuntamiento de Ferrol pero este año, si cabe, es doblemente especial. Principalmente, porque por fin cumplimos 25 años como ciudades hermanadas, una unión que es mayor y más fuerte, porque aunque distintas, Ferrol y Lugo siguen siendo dos ciudades que comparten muchos retos, objetivos, también problemas y, por encima de todo, mucha ilusión por mejorar y por crecer en todos los sentidos. Decía que es doblemente especial, porque en esta ocasión visito Ferrol como alcaldesa de Lugo y eso, como bien sabe José Manuel, es el mayor orgullo y también una gran responsabilidad.

Hoy nos sentimos muy honrados por participar en este acto del día del Patrón de esta ciudad, en la que debo decir que nos sentimos como en casa, porque Ferrol al igual que Lugo se distingue por ese carácter acogedor y abierto. Los vecinos y vecinas definen también nuestras ciudades, y Ferrol cuenta con un gran potencial humano, como lo prueban los premios que hoy distinguen la labor de colectivos como la Cruz Roja, el Colegio Médico de Coruña, el Colegio de Arquitectos de Galicia, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y al periodista Germán Castro Tomé. A todos y todas mis más sinceras felicitaciones por la distinción y por la importante labor que desarrolláis en el campo del bienestar social, del voluntariado, de la cultura, de la salud y del crecimiento y progreso de esta ciudad».

Mas adelante señaló que «Es crucial que nuestras ciudades continúen siendo espacios atractivos para desarrollar proyectos de vida, tanto para las nuevas generaciones como para los que llegan a buscar nuevas oportunidades. Nos enfrentamos, por lo tanto, a retos similares y también adoptamos soluciones parecidas, en algunos casos difíciles pero al mismo tiempo necesarias. Ambos Ayuntamientos asumimos recientemente una subida de impuestos y tasas con el que pretendemos seguir avanzando y creando ciudades de futuro, en las que crecer y avanzar».

Finalizó » deseándoos un feliz Año nuevo, feliz día del patrón, mucha prosperidad para esta ciudad y para todos los ferrolanos y ferrolanas y con mis deseos de que Ferrol y Lugo estén cada vez más unidas por el progreso, el desarrollo y el bienestar.

Tras estas palabras se efectuó un intercambio de obsequios entre Concellos.

No faltó la foto de familia con todos los premiados en el escenario junto con los alcaldes y los portavoces de los grupos municipales y se dio por finalizado el acto con una nueva interpretación musical a cargo de Irene Caruncho y Mario Maneiros.

Pero siendo San Julián en un acto «bien rematado y organizado por el departamento de protocolo»», no podía faltar el tradicional arroz con leche, que alcalde y alcaldesa junto a los homenajeados pudieron degustar en una de las salas del teatro Jofre.

Ya por la tarde, en una carpa instalada en la plaza de la Constitución se repartieron unas 2.600 raciones del tradicional arroz con leche.