Cartas a los Reyes Magos enviadas desde Galicia Ártabra. Lo que piden para el 2025

Ya hemos dado la bienvenida al 2025 y a solo unas horas de que lleguen los Reyes Magos, desde Galicia Ártabra quisimos conocer lo que algunos ciudadanos relacionados con la política, la cultura, lo social, la Armada , la Iglesia….. le pedirían a SS.MM. de Oriente o bien cual es su deseo para el año entrante.

Muchos son los que recurren a los tópicos de salud, trabajo, progreso, pero…vamos a ver lo que nos han contestado.

«Seguiremos reivindicando lo que Ferrol se merece» (José Manuel Rey Varela)

José Manuel Rey Varela. Alcalde de Ferrol, lidera el equipo de gobierno con mayoría absoluta. Sus frases….. ”hicimos un programa para desarrollar en cuatro años y lo cumpliremos”, “Todos unidos lucharemos por un Ferrol mejor”. Él responde a la pregunta de Galicia Ártabra. “Le pido al 2025 que Ferrol lidere la recuperación con un proyecto de transformación de la ciudad que solo depende de los ferrolanos, con la colaboración de las otras administraciones para juntos hacerlo realidad

Porque Ferrol no quiere más que nadie, pero tampoco nos conformaremos con menos

Y por eso seguiremos reivindicando lo que Ferrol se merece. Salud para todos , que afrontemos juntos los desafíos que nos presente el nuevo año, prosperidad y amor”.

”Les pido salud para las familias» (Diego Calvo-Vicepresidente de la Xunta)

Diego Calvo Pouso, aunque nacido en San Sadurniño, está muy relacionado con la ciudad departamental, en donde fue edil de la corporación municipal.

Actualmente es Vicepresidente de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes.

Señala en su petición a los Reyes Magos que”Les pido salud para las familias, risas y buenos momentos y tiempo para compartirlo con quien más quieres»

«Debe destacarse esa calidad de vida que Ferrol tiene y que muy pocas ciudades poseen»(Almirante Ignacio Frutos)

El entonces Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, es hoy el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, es “un ferrolano de pro” aunque nacido en Madrid. Desde siempre preocupado de esa necesaria unión, va en aumento, entre la Armada y Ferrol.

Señala que «el 2025 será un año de contraste en el que cumpliré la edad de retiro. En la primera mitad del año, como AJAL, pido unos presupuestos consolidados que nos permitan sostener la fuerza, continuar con el progreso de los planes de modernización de nuestra flota ya en marcha; F110, S80, BAM IS, Embarcación de Apoyo a Buceadores, etc; aprobación de la construcción de nuevas unidades para completar esa renovación, y llevar a cabo los ambiciosos planes de infraestructura ya en marcha, en concreto en Ferrol, facilitar su apertura al mar y que así los ferrolanos puedan disfrutar del mejor Arsenal del Mundo

Para la segunda mitad, Ferrol , ciudad que he elegido para retirarme y de la que DM seré nombrado Hijo adoptivo, continúe como siempre ha sido: prospera, orgullosa resilente, acogedora y en definitiva agradable para vivir, con esa calidad de vida que Ferrol tiene y que muy pocas ciudades poseen».

«Para Ferrol pediría mucho trabajo» (Fernando García Cadiñanos, obispo)

Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol. Aunque no nacido en Ferrol, es burgalés, tras su nombramiento como obispo de Mondoñedo-Ferrol el 1 de julio de 2021 y recibir la ordenación episcopal el 4 de septiembre tomando posesión a su vez ese mismo día de la sede mindoniense-ferrolana, se ha incardinado en este territorio de la Galicia del Norte.

Más de uno lo denomina como “el obispo viajero”, no para, recorre días a día todos los puntos de la diócesis, asiste a todos los actos, es un pastor de nuestro tiempo, muy preocupado por los temas sociales y apoyo constante a instituciones.

Su mensaje es corto y se refiere a nuestra ciudad “Para Ferrol pediría mucho más trabajo y hacer una ciudad más inclusiva para todos”.

“Que sexa un ano de paz, prosperidade e benestar» (Valentín González Formoso, Pte. Diputación)

Valentín González Formoso, presidente de la diputación provincial da Coruña y alcalde de As Pontes. Asimismo desempeña el cargo de secretario provincial del PSdG-PSOE. Es de los que no para, obligaciones del cargo, y recorre uno y otro concello de la provincia atendiendo las peticiones de los distintos alcaldes y las necesidades más urgentes..

Pide para este 2025 “que sexa un ano de paz, prosperidade e benestar, un ano no que a provincia da Coruña siga creando emprego e desenvolvendo o seu gran potencial innovador e emprendedor, un ano para seguir mellorando os servizos e infraestructuras dos 93 concellos coruñeses e no que poremos en marcha algúns proxectos extratéxicos para o futuro da nosa provincia como o novo modelo de residencias para maiores da Deputación; o CEI, que será o maior estudio audiovisual virtual de España ou a recuperación das baterías de defensa da costa de Ferrolterra”

«Estabilidade e unidade social e institucional» (Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta)

Martina Aneiros Barros, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol. Día a día está en los distintos concellos, asociaciones y entidades de la zona norte. Tras las últimas elecciones autonómicas «recuncó» como responsable de la Xunta en la zona de Ferrolterra y Ortegal

“Pídolles estabilidade e unidade social e institucional, para que todos rememos na mesma dirección, aproveitando a nosa forza e os motores estratéxicos cos que conta esta cidade co obxectivo de que todos eses proxectos que se están xestando convértanse, por fin, en realidade e xeren novas oportunidades para os ferroláns”.

«Seguir avanzando en la tan fructífera relación entre puerto y ciudad» (Francisco Barea Pte. Autoridad Portuaria)

Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, con intensa actividad del organismo que preside, con distintas obras y mejoras para las instalaciones portuarias y apoyando ese “Ferrol mira ao mar”, señala que ”para este nuevo año deseo que sigamos avanzando en la tan fructífera relación entre puerto y ciudad, desarrollando todo nuestro potencial como motor económico y social de la zona para atraer nuevos proyectos y hacer de Ferrolterra un referente”

«Salud para disfrutar de la familia y los amigos» (General Manuel García Ortiz-FUPRO)

El 3 de septiembre del 2022 el general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz asumía el mando como nuevo comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, con sede en Ferrol. Desde entonces aquel gaditano nacido en el año 1962 y que ingresó en el 1979 como soldado voluntario especialista de Infantería de Marina se ha convertido en un ferrolano más.

Una persona cercana, afable, de mirada que muestra sinceridad, que acude a los numerosos actos que se celebran “en su ya Ferrol”, es parco en peticiones a los Reyes de Oriente “Salud para disfrutar de la familia y los buenos amigos”.

«Que se consolide el Campus industrial» (Ana Ares, vicerrectora UDC)

Ana Isabel Ares Pernas, Vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social. Licenciada en Ciencias Químicas por la USC y Doctora por la UDC (Programa en Ciencia y Tecnología de *Polímeros). Y con el añadido positivo que es natural de Neda.

Pide a los Reyes Magos para este 2025 “ que sigamos caminando hacia un Campus Industrial de Ferrol más sostenible, inclusivo y conectado con las necesidades de nuestra comarca. Que se consolide como un referente en la formación de talento, la innovación y el compromiso social, trabajando en iniciativas que impulsen la igualdad de oportunidades, la protección del medioambiente y el bienestar de nuestra comunidad universitaria y local.

Que se fortalezcan aún más los lazos con el tejido empresarial y social para seguir generando impacto positivo en nuestro entorno y creando nuevas oportunidades para nuestro estudiantado, personal académico e investigador y nuestra comunidad universitaria en general.

A nivel personal, a 2025 le pido tener la capacidad de seguir aprendiendo cada día de las personas y del equipo que me rodea, trabajando con ilusión para impulsar proyectos que marquen una diferencia positiva. Y lo más importante que las personas de mi entorno, tanto en lo personal como en lo profesional, disfruten de salud y suerte para poder seguir avanzando juntas”.

EX ALCALDES FERROLANOS

Ángel Manuel Mato Escalona (PSOE), ex alcalde, portavoz del grupo municipal socialista y secretario de la ejecutiva local.

“Para el 2025 el PSOE pide para Ferrol un gobierno que trabaje. Un alcalde que se dedique a defender Ferrol en exclusividad, por encima de los intereses del PP. Un gobierno que acompañe los recursos y el apoyo del gobierno de España en cuanto a su apuesta por el sector naval, el desarrollo de As Pías y los recursos para mejorar las instalaciones de la Armada para seguir creciendo.

Pedimos un gobierno con un modelo de ciudad, que mejore la sanidad, el transporte y que aborde el saneamiento del rural, el desarrollo del Sánchez Aguilera y la creación de suelo industrial.

Que el gobierno más caro de la historia trabaje por una ciudad más sostenible, con más zonas verdes, con mejores espacios públicos,y mejores prestaciones sociales.. Un alcalde y un gobierno de 13 concejales con once asesores pase de los titulares a las acciones”.

Xaime Bello Costa (BNG) , primer alcalde nacionalista de la Democracia.

Xaime Bello Costa fue el primera alcalde nacionalista de la Democracia. Fuera de temas políticos, para muchos que lo conocen lo califican como «un buen tipo«. Profesor querido y admirado por sus alumnos

“Permítaseme substituir os Reis Magos polos gobernos do Estado, Autonomía e Concello de Ferrol para facer estas peticións que considero prioritarias:

1.-Creación de emprego no ámbito das súas competencias para reflotar a nosa economía local e comarcal.

2.-Mellorar as comunicacións viarias e ferroviária. Os servizos públicos por estrada non responden ás necesidades actuais, e a actual rede ferroviaria corresponde máis a mediados do século pasado que ao século XXI .Cando noutras cidades operan xa estacións intermodais ou están en fase de construcción, nós ainda estamos na fase de estación interfatal ou interpenosa.

3.-Continuar avanzando no saneamento integral da nosa ría, un tesouro natural para o sector primario, a acuicultura , o turismo e as relacións comerciais.

4.-Como 2025 está declarado Ano Castelao, ao se cumpriren 75 anos da morte do autor de “Sempre en Galiza” ,na miña opinión, a mellor contribución a esta celebración sería o cumprimento do Plano de Normalización Lingüistica do Concello de Ferrol, aprobado por unanimidade o 27 de marzo de 2003. Un acordo estratéxico para contribuir á difusión e valorización da nosa língua e cultura”

Jorge Suárez Fernández, ex alcalde ferrolán hoxe voceiro do grupo de Ferrol en Común.

Jorge Suárez sinala que “Dende Ferrol en Común pedimos que o progreso que se presenta no socioeconómico na nosa cidade se traduza nun avance democrático no seno da corporación municipal, a día de hoxe minorado polo Regulamento de organización aprobado polo goberno do PP, que subtrae o debate e decisión política ao pleno de gran parte dos debates municipais, como aprobación de pliegos de contratación e os proxectos e subvencións máis importantes, negando á cidadanía a publicidade e coñecemento dos posicionamentos políticos”.

POLÍTICOS

“Avancemos da man da veciñanza” (Ivan Rivas-BNG)

Ivan Rivas Rico, arquitecto, é político do Bloque Nacionalista Galego, voceiro do grupo municipal no concello de Ferrol sinala que “Máis que pedir quixera ofrecer os meu compromiso aos meus veciños e veciñas para avanzar na conquista de demandas cruciais para o futuro dunha cidade que ten tantas potencialidades e recursos.

Síntome moi orgulloso de formar parte dunha cidade loitadora e vangardista e é certo que temos sido capaces de introducir moitos debates na cidade pese as inercias institucionais que pretenden manter a Ferrol ancorado no tempo.

Porén cómpre que durante este ano avancemos da man da veciñanza na conquista dun Ferrol onde a riqueza patrimonial e cultural deixe de ser un lastre para se converter nun valor.

Unha cidade solidaria onde todos e todas colaboremos para facela avanzar desterrando privilexios anacrónicos, onde os servizos públicos sexan iso, servizos en favor da xente e non un negocio.

Un lugar onde recuperemos as súas rúas e espazos de valor excepcional para as persoas sendo conscientes de que o futuro pasa por un Ferrol sustentable, saudable e verde.

En definitiva, para 2025 ofrezolle o meu esforzo aos meus veciños e veciñas para que Ferrol deixe de ser un apéndice e mirarmos con orgullo o noso futuro”

“Que vuelva el espíritu de concordia” (Arsenio Fernández de Mesa)

Arsenio Fernández de Mesa, desde muy joven una persona “metido en política”. Ocupó distintos cargos, desde el de concejal de su pueblo, Ferrol, a diputado en el Congreso, Delegado del Gobierno en Galicia, y Director General de la Guardia Civil.

Aunque reside en Madrid sigue muy vinculado a la ciudad que lo vio nacer en donde residen familiares muy cercanos.

Es muy corto en sus peticiones a los Reyes Magos, “Salud, paz y prosperidad para todos, y que vuelva el “espíritu de concordia nacional” que surgió en aquel 1978 y que jamás debimos perder”.

“Justicia y regeneración democrática” (José E. Fernández del Campo-VOX)

José Enrique Fernández del Campo Carreño es el representante de VOX en Ferrol, se le conoce como “Pepe Celedonio” y es un amante de la tierra de sus familiares más cercanos. Y asi se dirige a los Reyes Magos:

“Este año, desde Ferrol, quiero dirigirme a vosotros con ilusión y esperanza, deseando que en el 2025 podamos ver cumplidos algunos anhelos que considero importantes para nuestra sociedad y nuestra ciudad.

-Justicia y regeneración democrática. Os pido que se ilumine el camino hacia la verdad y la transparencia, y que los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y al Gobierno, especialmente al presidente Sánchez y su entorno más cercano, hagan reflexionar al presidente Sánchez, llevándolo a convocar elecciones generales. España merece instituciones limpias y fuertes.

-Fin de la inmigración ilegal. Mi deseo es que se pongan fin a las mafias que trafican con seres humanos y explotan a quienes buscan un futuro mejor. Que en su lugar se construyan políticas migratorias justas y ordenadas, que respeten nuestra soberanía y la dignidad de las personas.

-Ayuda real a las mujeres. Me gustaría que ninguna mujer en España se vea en la necesidad de recurrir al aborto. Que podamos construir juntos un país que les ofrezca alternativas reales, apoyo económico y emocional, y todas las herramientas necesarias para que la vida siempre sea una opción viable.

-Un Ferrol próspero y dinámico. Finalmente, deseo que Ferrol sea un lugar lleno de oportunidades, con proyectos que fomenten el empleo, el desarrollo económico y la riqueza cultural. Que nuestra ciudad sea un referente, un lugar del que todos nos sintamos orgullosos como antaño.

Espero que estas peticiones lleguen a vuestros oídos cargadas de la misma ilusión con la que escribo estas palabras. Gracias por seguir siendo símbolo de esperanza y de sueños cumplidos”.

EMPRESAS

“Que la senda de crecimiento se vea reforzada” (Cristóbal Dobarro-COFER)

Cristóbal Dobarro Gómez es el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), es uno de esos ferrolanos que no se callan y reclaman los derechos de Ferrol y comarcas cuando no son atendidos o quedan en el olvido de otros organismos..

Pide “que la senda de crecimiento económico que vive ahora nuestra Comarca se vea conformada y reforzada y que COFER sea la mejor representación posible de todos los empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal”.

Y VA DE ALCALDES

Varios son los alcaldes de la zona norte que han atendido a nuestra pregunta sobre lo que pedirían a los Reyes Magos, lo que desean para sus concellos …..

“Continuar construindo o Narón que queremos para o futuro” (Marián Ferreiro-Alcaldesa)

Marián Ferreiro , é alcalde de Narón. Nas eleccións municipais de 2015 presentouse como número 2 na candidatura de Terra Galega que encabezaba Xosé Manuel Blanco e foi elixida concelleira. Foi concelleira de Cultura e primeira tenenta de alcalde. En setembro de 2017, logo da renuncia ao cargo de Xosé Manuel Blanco por idade, foi elixida alcaldesa de Narón o 23 de setembro.Nas eleccións municipais de 2019 acadou de novo a alcaldía e igualmente nas de 2023.

“”A este novo ano pídolle saúde, prosperidade,e traballo para esta comarca en xeral.

A nivel máis local,na nosa cidade,que saian adiante os proxectos que temos en diversas áreas para continuar construindo o Narón que queremos para o futuro, un Narón inclusivo, cheo de oportunidades e de novos equipamentos e servizos para a veciñanza”

“Un municipio con más servicios y oportunidades” (Alberto González-Alcalde Valdoviño)

Valdoviño tiene como alcalde a Alberto González Fernández. Sigue con sus tareas sobre todo en temas sociales, turísticos, educativos..Valdoviño es un concello de los que suele decirse “va a más”.

En su carta a los RR MM señala que “El Ayuntamiento son sus vecinos y vecinas. Un deseo: salud (e ilusión cada día). Desde el concello, continuar construyendo un municipio con más servicios y oportunidades.

Y que la Xunta tome la decisión de hacer un Instituto en Valdoviño”.

“Hacer de Ortigueira el mejor lugar para vivir” (Valentín Calvín-Alcalde)

Valentín Calvín, es el alcalde de Ortigueira, un psicólogo y seguidor del F.C. Ortigueira, y por lo tanto con un equipo y nuevos proyectos y nuevas ideas, tras haber logrado la alcaldía merced a que orteganos que pensaron más en su tierra que en los intereses políticos.

Pide a los Reyes Magos “Salud y que se nos permita trabajar para de ese modo conseguir los objetivos con los que nos hemos presentado a las elecciones.

El clima social del Concello ha cambiado radicalmente y conjuntamente con el personal del Ayuntamiento, recientemente estabilizado, haremos de Ortigueira el mejor lugar para vivir”.

“Más inversiones en la comarca del Ortegal» (Alfredo Dovale-Alcalde Mañón)

Mañón es un municipio situado en la parte oriental de la comarca de Ortegal, en el punto más septentrional de España.

Su alcalde es Alfredo Dovale Pedreira. Y sus deseos….sus peticiones para este 2025 a los Reyes Magos son “Pedimos más inversiones en la comarca del Ortegal, sobre todo en el Ayuntamiento de Mañón hay que somos los más alejados y los más olvidados.

También deseamos más comprensión por parte de la ciudadanía, siendo conscientes del gasto que supone sobrecargar los servicios públicos que se sostienen con una aportación que no ha variado durante muchos años “.

“Salud para todo el mundo” (Ángel Alvariño-Alcalde Neda)

En Neda gobierna con mayoría absoluta Ángel Alvariño Saavedra, quien renovó como alcalde con un claro apoyo ciudadano.

Un pequeño municipio, que poco a poco va a más y sobre todo que va mejorando notablemente en cuanto a servicios a los ciudadanos.

Alvariño pide poco , “Salud para todo el mundo, que si no la hay…..”

“Que la oposición anteponga los intereses de Mugardos a los suyos” (Juan Domingo de Deus-Alcalde)

Juan Domingo de Deus Fonticoba es el alcalde de la Real Villa de Mugardos. Un hombre «popular». En su toma de posesión señaló que «vamos a gobernar para todos. Nos hemos presentado por un partido político pero en todo caso ahora ya no podemos hacer alusión a unas siglas porque repito ahora vamos a gobernar para todos los mugardeses sin las ataduras que todavía algunos tienen de derechas o izquierdas».

Un hombre sencillo, al que no le gusta «figurar». Y así se dirige a los Reyes Magos.”Pido una oposición que anteponga los intereses de Mugardos a los suyos. Que dejen de bloquear el progreso de nuestro municipio y entiendan que antes de sus intereses están los de nuestros vecinos”.

CULTURA Y DEPORTES

“Entendimiento político y concordia” (José Ponte Far-edil cultura Ferrol)

José Ponte Far, “un hombre de la cultura, es concejal de Ferrol, forma parte del equipo de gobierno como independiente, y se distingue por su buen hacer, por una cultura para todos y de todos y por su pasión por la vida y obra de Torrente Ballester del que es un claro y destacado estudioso.

A SS.MM. Los Reyes de Oriente les pide para este año 2025 “Entendimiento político , concordia e implicación para el progreso de Ferrol. El bienestar social vendrá por añadidura”

“Que o Racing non descenda” (Vicente Araguas-escritor)

Vicente Araguas Álvarez, nacido en Xuvia, Neda, es un escritor, poeta, y músico, fue uno de los fundadores en 1968 del grupo Voces Ceibes. Insignia de Oro de Ferrol, Hijo Predilecto de Neda y Premio Patrimonio Musical de Galicia.

Pide “ Que o Racing non descenda. Que a Cidade Deportiva non vaia a Narón. Que Pepe Criado volva á presidencia.

Meus Reis non sei se fun Bo abondo, malo non fun. O ano que ven falarei do goberno (local). De momento, xa se ve, dinlle case dous anos de respeto”.

“Que os proxectos (os que existen e os que existirán) deixen de ser dos “partidos”-(Cesar Carreño )

César Carreño Yáñez, mercedario, es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Ferrol, uno de los artífices del esplendor de los actos que se celebran en la Semana Mayor. Un ferrolano «de toda la vida». Ya están con los preparativos de los actos del 2025.

Así pide para Ferrol a los Reyes Magos en este nuevo año. “Ainda que seguramente sexa algo moi repetido nas respostas creo que é o máis importante, saúde para todos. Logo….

-Para Ferrol pido que os proxectos (os que existen e os que existirán) deixen de ser dos “partidos” e pasen a ser da cidade.

-Para Galicia pido mil primaveiras máis para a língua Galega e menos celulosas e cero eucaliptos.

-Para a Semana Santa pido sol (ou que non chova) e seguir remando todas as Irmandades na mesma dirección..

-Para o mundo PAZ, que vai facer moita falta.”

“Que cese o xenocidio en Gaza e Palestina” (Chelo Loureiro)

Chelo Loureiro Vilarelle (Ferrol, 16 de abril de 1958) es una productora y directora cinematográfica española especializada en cine de animación.​Fundó la productora Abano Producións en 2007 y fue ganadora de cuatro premios Goya, uno de ellos por su película Valentina. Es activista por el reconocimiento de las mujeres dentro del campo audiovisual. El Ayuntamiento de Ferrol le otorgó el galardón como Ferrolana del Año 2017. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

Muy escueta a la hora de pedir para este 2025 “Por riba de calquera outra cousa , que cese o xenocidio de Gaza e Palestina”.

“Salud y Paz” (Ricardo Díaz Casteleiro-(Pte SAF)

Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, doctor en medicina, un seguidor empedernido de la obra de Camilo José Cela, presidente de la Sociedad Artística Ferrolana, la SAF de siempre, la que lleva cincuenta y cuatro años de vida y en la que entre otros presidentes, debe destacarse su labor en los últimos años.

Asi pide a los Reyes Magos …«Les pediría que consigan apoyar el que se logre una ciudad más cómoda y acometer con sentidiño el «Sánchez Aguilera», que haría reconvertir la ciudad..

Salud y Paz , que la felicidad es su consecuencia».

«Que el Racing asegure la permanencia el la LPF» (Manuel Ansede, Pte. del Racing de Ferrol)

Aunque el Racing no está, en estos momentos, en su etapa más dulce, Manuel Ángel Ansede, su presidente está esperanzado en la permanencia. Son jornadas en las que nuestro equipo no consigue las ansiadas victorias para asegurar un puesto que no amenace el descenso.

Ansede pide a los Reyes Magos “Salud, que el Racing asegure la permanencia el la LPF y acabar con las guerras”

“La salud es lo más importante” (Alberto Vázquez, presidente Casino Ferrolano)

Alberto Vázquez Santiago. Presidente del Casino Ferrolano-Tenis Club es el último presidente elegido por la asamblea de socios. Muchas veces desde la sombra está preocupado por la solución de los distintos problemas que puede tener la sociedad.

Entre sus peticiones a los Reyes Magos figura “lo más importante, salud sobre todo para mi familia, para mis amigos y por supuesto para mi”

.