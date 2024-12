Récord de inscripciones en la III San Silvestre de Neda

La III Carreira San Silvestre de Neda ha cerrado en la noche del miércoles (25) sus inscripciones, y lo ha hecho con récord. Un total de 335 atletas, federados o no, despedirán el año corriendo en o Roxal en esta prueba, organizada por el Ayuntamiento, que está incluida en el calendario de la Federación Gallega de Atletismo y en el X Circuito de la Diputación de A Coruña. Como en ediciones anteriores, se invita a las personas participantes a acudir con disfraces de Navidad.

Si el tiempo acompaña, a tenor de las inscripciones registradas, la San Silvestre de Neda vivirá este 31 de diciembre su edición más concurrida hasta la fecha. Solo en la prueba absoluta, que contará con un recorrido de 5,4 km y en la que competirán atletas de ocho categorías (entre sub 18 y máster 4), se apuntaron 256 deportistas, cien más que en 2023. Dará comienzo a las 10.30 horas, después de las pruebas correspondientes a las categorías menores, que también ven como aumenta su participación.

En la prueba de los sub 16 y sub 14, con una distancia de 1,4 km, está previsto que corran 32 deportistas, dando dos vueltas al circuito diseñado por la organización en el entorno do Roxal. Mientras, serán 47 los atletas más jóvenes que se medirán en la carrera de sub 12 y sub 10 (nacidos entre 2013 y 2016), teniendo que completar una vuelta al circuito circular de 700 metros. Las carreras infantil y juvenil arrancarán a las 10 y 10.15 horas, respectivamente.

Según figura en el reglamento de San Silvestre, la retirada de chips y de dorsales se hará a partir de las 9:15 h en el polideportivo de o Roxal, punto de salida y de meta, y recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina.

Las personas participantes podrán aparcar tanto en el estacionamiento ubicado junto al Pazo de Isabel II, al inicio de la carretera que conduce hasta a Fervenza, como en el localizado en las cercanías de la instalación deportiva.

El Ayuntamiento de Neda apela a la colaboración vecinal para facilitar el desarrollo de la competición, solicitando que durante la mañana del 31 de diciembre, en el horario de las competiciones, eviten estacionar a lo largo del recorrido, idéntico al de los años anteriores, entre las 9.30 y las 12.00 h.