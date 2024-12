Aberto en Narón o prazo de inscrición no I Máster galego de futbolín

O Concello de Narón colabora coa asociación Infinity na primeira edición do Máster galego de futbolín Cidade de Narón, que se disputará os días 11 e 12 de xaneiro no pavillón do colexio de Piñeiros. O edil de Deportes, Ibán Santalla, presentou a convocatoria acompañado por Jesús Redondo, presidente de Infinity, e Esteban Freijo, presidente na zona do Ortegal da citada asociación.

Dende a organización recalcaron que se repartirán 8.000 euros en premios e que a proba será clasificatoria para o mundial que se celebrará o vindeiro ano en Zaragoza.

A proba disputarase nas categorías élite, primeira, segunda e feminino, en dúas modalidades, o sábado 11 a de movemento, a partir das 10:00 horas, e o domingo 12 parado, dende as 10:00 horas (o feminino a partir das 13:00).

As partidas de futbolín serán de balde e disputaranse simultáneamente en vinte futbolíns, que poderían ser máis no caso de que así o requerise a cantidade de persoas inscritas.

O prazo de inscrición neste evento deportivo permanece aberto ata o 8 de xaneiro, podendo anotarse as persoas interesadas a través dos teléfonos 684 762 989 ou 695 120 730. O prezo de inscrición é de 25 euros por xogador e na inscrición feminina 20 euros por parella. Dende a organización contan coa afluencia de xogadores procedentes de Galicia, Asturias, Castela León, Cantabria, Cataluña e outras comunidades.

O edil de Deportes asegurou que “é unha satisfacción poder celebrar por vez primeira un evento destas características na nosa cidade, completando así o amplo abano de propostas deportivas que se celebran ao longo do ano”.