O Feirón mensual de Valdoviño regresa este domingo 29 de decembro á Porta do Sol. A Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra, promotora da cita co apoio do Concello, fai doblete este mes coa vista posta nas festas de Nadal. Así, durante toda a mañá, haberá postos de moi diversos sectores, especialmente moda, complementos, calzado e alimentación, ou produtos da horta.