Ferrol en Común afirma que no hay en licitación obras de los proyectos ‘Abrir Ferrol al mar’ y ‘Ciudad del deporte’

Su portavoz, Jorge Suárez, ha presentado las propuestas de este partido para su inclusión en las cuentas municipales de 2025.

El portavoz del grupo municipal de Ferrol en Común en el Ayuntamiento, Jorge Suárez, ha asegurado que a día de hoy no existe «ninguna licitación de obra que pueda garantizar» que los dos proyectos del gobierno de Rey Varela ‘Abrir Ferrol al mar’ y la ‘Ciudad del deporte’ se vayan «a desenvolver con plenas garantías» y que la financiación de estos «dos megaproyectos, que suman más de 20 millones de euros, no puede desarrollarse cuando el Ayuntamiento de Ferrol tiene que aportar el 50%«. «Una administración mucho más pequeña, con muchos menos recursos que la Xunta, que tan solo aportaría el 50% de estas inversiones», ha aseverado Suárez. Así se ha manifestado el exalcalde ferrolano este jueves en rueda de prensa, donde ha criticado que desde el gobierno del PP no hayan sido aceptadas las aportación de su formación política, ya que «no abrieron ninguna puerta, ninguna vía de diálogo para negociar unos presupuestos que nos imponen sin ningún tipo de debate», pero que pesa a ello, ha destacado, tienen «la obligación, en representación de la ciudadanía que se siente afectada por estas cuentas» de presentar estas aportaciones para «mejorar un documento que está centrado en repetir año tras año partidas que no se ejecutan». «Dos grandes proyectos faraónicos necesarios, no cabe duda, pero que podrían financiarse de otra manera, espaciarse en el tiempo para tener una economía local más sostenible, más completa, más centrada en los vecinos«, ha expuesto Suárez sobre estos proyectos. FeC demanda que «os baleiros legais en materia lexislativa se cubran de inmediato: PXOM, ordenanza de ruídos, Ordenanza para a concesión de postos nos mercados municipais, Plan de Mobilidade e Peonalización, que están a lastrar o progreso da cidade, o acceso a fondos europeos e o desenvolvemento socioeconómico da veciñanza». APORTACIONES En cuanto a las aportaciones de Ferrol en Común a estas cuentas, ha reclamado «una especial atención a los barrios de San Pablo y Recimil, con la puesta en marcha de planes sociocomunitarios», así como actuaciones para la juventud en los ámbitos de la vivienda o el empleo, además de «una participación ciudadana plena, con la convocatoria de asambleas de barrio, con la activación del Reglamento de Participación Ciudadana». También un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y las nuevas ordenanzas de ruidos, de concesión de puestos en los mercados municipales o un plan de movilidad». Dentro del ámbito de los servicios, Ferrol en Común pide «un plan de implantación de iluminación pública de bajo consumo centrada en la tecnología LED«, además de iluminar mejor a todo el municipio, ya que «es muy deficiente, muy antigua, de mucho consumo y en muchas partes de la ciudad están sin una buena iluminación». Del mismo modo, reclama mejoras en la accesibilidad, como un ascensor en el aparcamiento del Cantón, «la revisión y pintado de la señalización de la ciudad, que ya comienza a ser vergonzoso para los que nos visitan, pero también peligroso para los que vivimos aquí». En materia de urbanismo: a Praza Vella e casa de Carvalho Calero en Ferrol Vello, a adquisición do edificio de suboficiais en Canido, a 2a fase de beirarrúas de Pazos, 2a fase do Mercado de Caranza, o aparcadoiro na Graña e beirarrúas na rúa Torrente Ballester asi como a reforma 2a fase do Antigo Hospicio.

En materia de igualdade «propoñemos a anulación do convenio con Colexio de Avogados e destinar esa partida á formación por profesionais especializadas, sometido a debate o seu modelo no Consello Sectorial da Muller».

En materia de cultura: «a dotación do crédito necesario para a cobertura dun Técnico de cultura, a aprobación do Plan estratéxico de cultura, cos investimentos contidos no mesmo, tanto en produción cultural e programación como en infraestruturas, e a dotación do crédito necesario para a creación dunha praza de dirección da banda municipal, para o seu funcionamento efectivo»

En materia de deportes: a «recuperación do Padroado de deportes ou órgano de iguais características que permita o análise, debate e corrección do Plan director da cidade do deporte, a cubrición dunha pista de tenis na Malata e a ampliación do módulo das pistas de atletismo».

En materia de turismo: a «anulación do proxecto de marxinación das caravanas no concello, propiciando un Plan que potencie a convivencia e o civismo e sancione os incumprimentos, e a recuperación do elemento público da Sociedade Mixta de Turismo con persoal adecuado e un proxecto que trascenda a improvisación».

En materia da lingua: a «elaboración dun procedemento sancionador para os incumprimentos da Ordenanza municipal de normalización lingüística».