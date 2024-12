Se intentó pero no se pudo. El Racing pierde en Zaragoza (1-0) con fallo de Álvaro Giménez al ejecutar un penalti

(Amboage)-Desde un principio los aficionados ferrolanos sabían que el encuentro del Racing ante el Real Zaragoza éste iba a ser “un hueso duro de roer”. Un equipo maño que a pesar de llevar siete partidos sin ganar aspira a situarse en los puestos de ascenso y que este sábado contaba con un cambio en la dirección al haber presentado su dimisión Víctor Fernández tras cuatro temporadas al frente de los zaragozanos. Su segundo, David Navarro decía el viernes ”Mañana hay que morir por el equipo”. Y sin morir, con mejor juego que los ferrolanos y una buena parada de un penalti por parte de Poussín a un tiro de Álvaro Giménez, los de casa se llevaron el resultado final con un gol, obra de Aketxe, en el minuto 64, cuando menos se esperaba. Ahora a esperar el día 3 de enero en el que el

UNA PRIMERA PARTE CON CLARO DOMINIO ZARAGOCISTA

Desde el primer minuto de juego hasta los 48 finales de la primera parte (el árbitro Palencia Caballero aumentó tres por descuento) se notó que el Real Zaragoza iba a por todas y el dominio en el terreno de juego fue para los jugadores maños con escasas intervenciones de su portero Poussín.

Poco que destacar en esta parte. En el minuto 28 Moi Delgado sufre una falta, se cae al suelo con dolor y Parralo se ve obligado a cambiarlo por Róber Correa.

Varias intervenciones de Jesús Ruiz, descanso auténtico para el portero zaragocista, superioridad del Real Zaragoza, siempre dentro del área ferrolana, un primer tiempo para olvidar, sin que eso no quiera decir que no se intentó “algo” pero lo que si se notó es que el equipo necesita urgentemente ser mejorado aprovechando el mercado de invierno.

UN GOL DE LOS DE CASA Y UN PENALTI FALLADO

Ya en el segundo tiempo las cosas parecían que iban a mejorar, se notaba más mordiente del Racing, incluso sonaron más de una protesta de los aficionados zaragozanos al ver la marcha de su equipo. Había otro ritmo de juego.

En el minuto 60 Parralo decide hacer cambios abandonan el terreno de juego Nacho y Jauregi y entran Dorrio y Álvaro Giménez.

Pero llega el minuto 62 y cuando menos se esperaba Aketxe de un disparo directo marca gol. Sube al marcador el 1-0.

En el minuto 72 Parralo intenta contrarrestar el gol zaragocista y cambia a Álvaro Sanz por Chiki.

Y un minuto más tarde Álvaro Giménez es derribado por Toni Moya dentro del área del Zaragoza por lo que Palencia Caballero decreta penalti. Álvaro Giménez se encarga de ejecutar la pena máxima pero Poussín acierta hacia donde va el balón y lo para, con el tremendo disgusto de un grupo de aficionados ferrolanos y la alegría del resto de los asistentes, un total en esta tarde sabatina de 17.005.

Se le indicó al juez de la contienda que el portero se había adelantado pero tras una revisión el árbitro confirma que no hubo falta por lo que no se repitió el penalti.

Y ya , cuando quedaban escasos minutos, aunque hubo prolongación de por descuento, en el 86 se pidió penalti a favor del Racing por empujón a Álvaro Giménez pero el árbitro mandó continuar el juego.

Para fastidio, dentro de esos cuatro minutos de descuento, justo en el 91 Correa comete una falta por entrada dura a Pau Sans y el árbitro le muestra tarjeta roja.

Y con el uno a cero se retiran los equipos mientras en la banda se pudo ver un “revuelo” en el que participaron algunos de los miembros de los equipos técnicos de ambos equipos. El triunfo maño quedó empañado por una trifulca que no pasó a mayores.

El Real Zaragoza acaba la primera vuelta con 29 puntos y los ferrolanos, con 18, en zona de descenso.

FICHA TÉCNICA

Real Zaragoza: Poussin; Luna (Pau Sans, min 59’), Lluís López, Vital, Tasende; Francho (Calero, min 40’), Marc Aguado (Toni Moya, min 59’), Keidi Bare (Jair, min 89’); Aketxe (Bermejo, min 89’), Iván Azón, Liso.

Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Moi Delgado (Correa, min 30’); Álvaro Sanz (Chiki, min 72’), J. Señe; Nacho (Dorrio, min 61’), A. Gelardo, Bebé; Jauregi (Álvaro Giménez, min 61’).

Árbitro: Palencia Caballero. Amonestó a Azón (min 8’), Naldo (min 33’), Vital (min 64’), Tasende (min 91’). Expulsó a Rober Correa (min 93’).

Goles: 1-0, Aketxe (min 63’).

TANGANA AL FINAL DEL ENCUENTRO

Según diferentes comentaristas que estaban cerca de la zona del pasillo y túnel de vestuarios el entrenador del equipo ferrolano fue el protagonista a la conclusión del partido.

Nada más pitar el final del encuentro, ambos entrenadores se dirigieron el uno al otro en lo que habitualmente es un protocolario apretón de manos. Pero nada más lejos de la realidad. Parralo y Navarro se encararon cara a cara, dejando sus rostros a escasos milímetros. La disputa no terminó ahí, ya que el técnico del Racing de Ferrol golpeó con la frente el rostro de Navarro, mientras que este respondió con un intento de bofetada.

El incidente terminó con una tangana monumental a las puertas del túnel de vestuarios e incluso la policía presente en La Romareda tuvo que intervenir para separar a los involucrado.

Uno de los puntos más álgidos del encuentro tuvo lugar en el minuto 91, cuando Rober Correa fue expulsado por una dura entrada por detrás a Pau Sans.

Ya en ese instante, David Navarro tuvo sus más y sus menos con el cuerpo técnico del Racing de Ferrol. «Ven, ven, ven aquí», le dijo el técnico aragonés a uno de los ayudantes de Cristóbal Parralo en el Racing de Ferrol. El delegado del Real Zaragoza tuvo que mediar para que ese enfrentamiento no fuese a más.

Y lo consiguió. Ya que el encuentro pudo finalizar sin aparentes problemas. Pero todo saltó por los aires a la finalización del partido.

Durante la rueda de prensa, Cristóbal Parralo prefirió no pronunciarse sobre lo sucedido. «Prefiero no decir lo que pienso porque todavía está muy reciente lo que ha sucedido. Tengo una sensación que hace muchos años que no sentía»», empezó diciendo el técnico del Racing de Ferrol.»Lo que ha pasado ha sido terrible, no es un ejemplo bueno para el fútbol». «No estoy orgulloso de lo ocurrido, pero también tenemos sangre en las venas y muchas veces hay cosas que no son justificables, y podrá, podrán, contar las milongas que quiera pero solo hay que ver trayectoria y ver si en mi caso..creo que llevo solo una tarjeta amarilla en toda la temporada. Es ,o nrmal, creo que habñia mucha gente

LOS QUE DICEN LOS MEDIOS

MARCA

El Zaragoza postVíctor gana un partido… 49 días después

Aketxe marcó el gol del triunfo y Poussin le paró un penalti a Álvaro Giménez

EL HERALDO

El Real Zaragoza salva la papeleta con apuros y vuelve a las victorias: 1-0 ante el Racing de Ferrol

Aketxe marcó el único gol de un aburrido y mal partido ante el antepenúltimo en el minuto 63 y Poussin paró un penalti crucial a falta de un cuarto de hora.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

David Navarro, Aketxe y Poussin sacan del bache al Real Zaragoza para acabar el año (1-0)

El vasco, con un golazo, y el francés, parando un penalti después, cambian la dinámica vs Racing de Ferrol

ARAGÓN DIGITAL

Alegría con sufrimiento por Navidad

El Real Zaragoza consiguió cerrar el año con un triunfo decisivo ante el Racing de Ferrol por la mínima, pero que vale para sumar tres puntos claves.

HOY ARAGÓN

El Real Zaragoza de David Navarro vuelve a ganar: Aketxe marcó, Poussin paró un penalti y termina la mala racha

El Real Zaragoza rompía la mala racha con un triunfo justo frente al Racing de Ferrol, en un partido en el que Poussin paró un penalti y Aketxe anotó el único gol del partido

COPE

David Navarro, en su debut, le da un respiro al Zaragoza

El Zaragoza vuelve a conocer la victoria en su partido contra el Racing de Ferrol y corta una crisis de siete jornadas consecutivas sin ganar y tres derrotas en los cuatro últimos encuentros.