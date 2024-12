Ampliado hasta 26 el plazo para anotarse en la III San Silvestre Concello de Neda

El Ayuntamiento de Neda ha ampliado hasta el 26 de diciembre el plazo para inscribirse en la III San Silvestre Concello de Neda, que tendrá lugar el día de Fin de Año por la mañana, con salida y llegada en la pista polideportiva del Roxal.

Se trata de una prueba, perteneciente al calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo, e incluida en el “X Circuito de la Diputación de A Coruña”. Atletas federados o aficionados que deseen participar en esta carrera popular pueden anotarse hasta la medianoche del día posterior al de Navidad a través de la web www.carreirasgalegas.com. En esta página web se puede también consultar el reglamento de la carrera. Solo los mayores de edad tendrán que abonar la cuota de inscripción de 6 euros, para los menores es gratuito.

La prueba absoluta tendrá un recorrido aproximado de 5,4 km por asfalto (tiempo máximo de 45 minutos), en tanto que los participantes de las categorías sub 16 y sub 14 (nacidos entre el 2009 y el 2021) tendrán que cubrir un circuito de 1,4 km, y los de las categorías sub 12 y sub 10 (2013-2016) correrán 700 metros. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina.

Desde el Ayuntamiento de Neda animan a las personas aficionadas al atletismo de Ferrolterra, Eume y Ortegal a despedir el año corriendo. Por lo de ahora, en la prueba están inscritos alrededor de cien deportistas.