Pilar Lozano Yáñez foi elixida responsábel comarcal do BNG

O BNG continúa o proceso de renovación dos seus organismos de dirección despois da celebración da XVIII Asemblea Nacional o pasado día 1 de decembro. O xoves 12, o BNG celebrou a súa Asemblea comarcal no centro cívico de Caranza, en Ferrol, para elixir os seus órganos de dirección comarcais: Responsábel, Executiva e Consello.

Pilar Lozano Yáñez, natural de Mandía (Ferrol), grado en Relacións Laborais e vinculada profesionalmente ao mundo da economía social desde hai anos, encabezou a única candidatura presentada e que obtivo o respaldo unánime da Asemblea.

No seu discurso de peche agradeceu o traballo realizado por todas as persoas que a precederon no cargo, salientando que deixaron o listón moi alto, con un BNG en cifras nunha acadada de apoios na nosa comarca. E agradeceu tamén a confianza e a boa disposición de todas as persoas que a acompañarán nas labores de dirección.

A nova responsábel marcouse como obxectivos inmediatos da nova executiva fortalecer a organización ampliando a base militante e facéndoa máis participativa, e avanzar na consolidación do BNG como alternativa política ao Partido Popular na Galiza, poñendo o foco nas eleccións municipais de 2027.

Ademais das 15 persoas da Executiva outras 10 persoas conforman o Consello comarcal até un total de 25 persoas ás que aínda se sumarán, despois, as persoas elixidas polas diferentes localidades como responsábeis locais, e que forman en conxunto o máximo órgano de dirección do BNG na comarca de Ferrolterra.