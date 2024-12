Rafael Louzán presenta su programa para presidir la RFEF

El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó este viernes que desconoce si tiene «al Gobierno en contra», pero que si sale elegido será su firme «aliado para trabajar juntos por el bien del fútbol» y se pondrá «a su disposición desde el minuto 1«, mientras que también fue crítico con otro candidato, Salvador Gomar, y confesó que Pedro Rocha «se merecía serlo«.

«No sé si tengo al Gobierno en contra, no he tenido ningún contacto y nadie del Gobierno tenía que hablar conmigo, pero si el lunes me eligen, lo primero que voy a hacer es dirigirme y ponerme a su disposición, es necesario que lo hagamos desde el minuto 1 y espero entenderme y respetar sus decisiones», aseguró Louzán en la presentación de su programa.

El gallego tiene claro que podrían llegar «a acuerdos también con el Gobierno». «Esto no va de partidos políticos, va de fútbol. El Gobierno va a tener conmigo un aliado, podemos tener opiniones diferentes, pero podemos trabajar por el bien del fútbol», subrayó, aclarando igualmente que el Gobierno «debe respetar lo que diga el fútbol» y que considera que hay que hacer «más accesible y mas entendible» la nueva orden ministerial de los procesos electorales en las federaciones.

Sobre su condena por prevaricación, sentencia aún no firme y cuyo recurso se estudiará en febrero de 2025, advirtió que ve «incluso aspectos positivos» y que no ha recibido «una crítica de nadie» en su capacidad de «gestión«. «Tengo una fe ciega en la absolución y estoy realmente muy tranquilo, estoy convencido de la labor de la justicia en un procedimiento de hace doce años. El recurso ha sido admitido a trámite y eso es un filtro que pasan muy pocos», aseguró el dirigente, que no se plantea «ningún otro escenario» en este sentido.

Además, tuvo un «agradecimiento» a Pedro Rocha, que ha vivido «una situación injusta» y que «podría haber sido perfectamente el candidato». «Le doy mi cariño y lealtad, se merecía después de meses de un trabajo muy difícil estar como candidato, reunía el consenso de la inmensa mayoría», apuntó Louzán, al que el extremeño le pidió «personalmente» que en el caso de que no se le concediese la cautelar para poder presentarse fuera él el que «asumiera el liderazgo para liderar esta candidatura«.

El máximo mandatario de la RFGF reconoce su favoritismo para las elecciones del lunes porque su candidatura «es la que mayor número de avales tiene». «Quiero que gane las elecciones el fútbol español y la RFEF con la estabilidad que proponemos y con un modelo diferentes a los convulsos anteriores. El más preparado ahora para eso es Rafael Louzán y su equipo«, aseveró.

El candidato dejó claro que «no hay absolutamente nada» en lo referente a una estrategia conjunta con Sergio Merchán, presidente de la Federación Extremeña y que también opta a la presidencia. «Es una persona de una calidad humana extraordinaria y a día de hoy todavía es candidato porque ha reunido los avales«, zanjó.

ELOGIOS A MIGUEL GALÁN Y CRÍTICO CON GOMAR Y LA FEDERACIÓN ANDALUZA

Mismas palabras sobre Miguel Galán, presidente de CENAFE, y con el que tampoco tiene «ninguna estrategia» y con el que puede «llegar a acuerdos». «Nunca hay que despreciar a nadie cuando uno tiene una responsabilidad ejecutiva y quizá con él no se ha estado a la altura para sentarse y hablar«, indicó.

«Me sorprendió el conocimiento que tiene de la RFEF y del colectivo de entrenadores, hemos hablado mucho y seguiremos hablando. Técnicos de la casa me habían comentado que había cosas que ya se deberían haber hablado con él, no sé si por falta de humildad de los dirigentes de la casa. Será importante para llegar a acuerdos importantes que se van a plasmar en futuro«, añadió al respecto.

Más crítico fue con Salvador Gomar, presidente de la Federación de la Comunitat Valenciana, y que se perfila como su principal rival. «Se reúne conmigo y después se va a Valencia y nos comunica que en aras de la unidad ha tomado la decisión de no ser candidata. Luego, dos días antes del cierre anuncia que se va a presentar«, relató.

Para Louzán, «curiosamente«, en la candidatura del valenciano aparecen «24, 25 avales, de los cuales once son de la Federación Andaluza», con cuyo presidente, Pablo Lozano, había mantenido «una conversación dos días antes«, en la que le había dicho que no iban a ir «con ningún candidato» y que sus avales estarían «en blanco«. «José Manuel Molina, su vicepresidente e íntimo de Luis Rubiales, los recoge y me dijo que estuviese tranquilo. Esto fue el domingo y el martes aparecen avalando a Salvador Gomar», aclaro.

Louzán manifestó que «las cosas hay que hablarlas con claridad» y que era algo que le había sorprendido «al principio», y tampoco quiso «valorar» las palabras de Gomar poniendo un ‘6’ a la gestión de Luis Rubiales. «Hay dos modelos. Él quiere el modelo Luis Rubiales y yo el de un tiempo nuevo. Son diferentes y muy claros en cada planteamiento», recalcó el dirigente, que no escondió que ha vivido «momentos muy difíciles en la RFEF» porque no apoyó a Rubiales y que «parece que queda patente esa relación» de su homólogo territorial, pero que no debe ser él quién deba «explicarla«. «Yo nunca actuaría así, no me han educado así», sentenció.