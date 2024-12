Un año de intensa actividad de actuaciones musicales con apoyo de Turismo de Galicia

Un año de intensa actividades culturales se ha desarrollado en este 2024 a las que ya se añaden otras previstas para el entrante, todas ellas con patrocinio de la Xunta de Galicia y que se celebraron en distintos puntos de nuestra comunidad autónoma. Turismo se volcó en el apoyo a los concellos gallegos y buena prueba de ello ha sido la calidad de los espectáculos sino también el alto número de asistentes a los conciertos a los que se sumaban espectadores de otros lugares no solo de Galicia, con especial incidencia de portugueses.

Abrahan Cupeiro

En febrero y marzo se pudo disfrutar de cuatro conciertos del destacado compositor e multiinstrumentista gallego Abraham Cupeiro, en los meses de febrero y marzo en su nuevo espectáculo Mythos acompañado por la Orquesta Gaos. Una iniciativa de la productora Thinking Up Events con el patrocinio de la Xunta de Galicia. Una gran producción musical que contó con más de 50 personas sobre el escenario y ofreció un viaje a través de las mitologías árabes, célticas, romanas y griegas con un innovador proyecto. En concreto, sumergió a los espectadores en mundos y ciudad perdidas en el tiempo y recuperó instrumentos de los teatros griegos y circos romanos. ¡Todo un espectáculo!.

Y así…más y más espectáculos en este 2024 que premiaron y reconocieron como un notable esfuerzo por el público asistente. La Xunta de Galicia dio un nuevo ánimo a su estrategia de potenciar las ciudades gallegas cómo sede de grandes eventos musicales

Morriña Festival

Muy de destacar el Morriña Festival desarrollado en A Coruña los días 26 y 27 de julio y que contó con las actuaciones de Louis Tomlinson, Editors, Nicki Nicole, Iván Ferreiro, Dani Fernández, Juan Magán, Sen Senra, Dorian, Marlena, Enol, Aitana, Lola Índigo, La La Love You, Yandel, Iñigo Quintero, Dei V, Pedro Capó, Malmö 040, Dollar Selmouni, Yeico x Troni, Garabatto, Tashi y Toni Seijas.

Unas actuaciones que fueron calificadas “como todo un programón”. Era un compromiso , según señalaba el director director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, con esta nueva edición do Morriña Festival “con la intención de intensificar la oferta turística de la ciudad, uno de los destinos urbanos más destacados”

El director de Turismo de Galicia agradeció a sus promotores, Bring the Noise su “incansable trabajo” por “conseguir consolidar” este festival que está considerado el festival urbano más grande de España y que llega a su tercera edición. Recordó que el apoyo de la Xunta de Galicia se enmarca en la estrategia del Gobierno autonómico por reforzar la marca turística Galicia a través de los festivales.

En Ferrol

De éxito se califica el apoyo a las fiestas de verano de Ferrol con los conciertos organizados por Turismo de Galicia. El de Veintiuno se ofreció el 18 agosto en la plaza de Armas, con muy notable asistencia de público y el 24, con “lleno hasta la bandera” el de Abrahan Mateo. La prensa titulaba «El fuego de Abraham Mateo incendia Ferrol»

Ambos destacaron en el programa festivo del concello y la intención de conseguir reforzar el creciente potencial turístico de la ciudad durante el verano se cumplió.

Grandes concierto en el Gozo Festival

La Xunta de Galicia continuó así dinamizando la oferta turística de las ciudades durante todo el año con el apoyo a grandes conciertos y festivales como El Gozo Festival, que nació en 2022 con el apoyo del Gobierno gallego. En la edición de este año 2024, más de 75.000 personas asistieron a los conciertos de Ed Sheeran, Maná, Bomba Estéreo, Queens of the Stone Age, The Warning, entre otros, con público procedente de más de 20 países, como México, Finlandia, Brasil o Japón.

Y uno de los buenos cierres de este 2024 ha sido la nueva oferta musical a cargo del cantante Rod Stewart se incorporó al cartel de O Gozo Festival 2024 con el concierto que realizó este pasado día 15 de diciembre en el Coliseum de A Coruña.

Se suman nombres al cartel de 2025

La nueva edición de O Gozo Festival 2025 -el festival que apoya la Xunta de Galicia en su estrategia por posicionarse como destino turístico de grandes eventos musicales- continúa sumando nombres a su cartel, con los conciertos de Alanis Morrissette y Lioneil Richie el próximo mes de julio en A Coruña. En concreto, la artista americana Alanis Morrissete actuará el 9 de julio con su gira europea, tras el éxito que obtuvo en EEUU, con un repertorio en el que repasará su trayectoria desde los años 90 con su legendario Jagged Little Pill. Por su parte, Lionel Richie actuará en la ciudad de A Coruña el 31 de julio dentro de su gira europea Say Hello to the hits, donde repasará sus grandes éxitos como All Night Long o Say You Say Me, entre otros. Estos dos conciertos se suman a los ya anunciados en las últimas semanas para la próxima edición de O Gozo Festival, como el de Franz Ferdinand el 15 de febrero y el de Lenny Kravitz próximo 10 de abril, ambos en A Coruña.

Y así…más y más espectáculos en este 2025 como el de Chayanne con su gira ‘Bailemos una vez más’.

La Xunta de Galicia dio un nuevo ánimo a su estrategia de potenciar las ciudades gallegas cómo sede de grandes eventos musicales y en esta ocasión, fue A Coruña la que acogerá el 18 de mayo el concierto de Chayanne . El Coliseum será el escenario de la única cita musical del cantante en Galicia. El cantante puertorriqueño vuelve a la escena musical tras cinco años de ausencia y catorce años sin visitar España. Considerado como un referente de la música latina

Nos espera un 2025 lleno de novedades y sobre todo con continuidad de los festivales ya en marcha.