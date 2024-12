Agenda de actividades en la Zona Norte del 6 al 8 de diciembre

Viernes, día 6- Día de la Constitución Española

Sábado, día 7.- Día Internacional de la Aviación Civil

Domingo, día 8.- La Inmaculada Concepción, Patrona de España; y del Arma de Infantería del Ejército de Tierra.

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

Viernes, día 6.- Santos: Nicolás de Bari, patrono de los niños; marineros, pescadores, gente de mar y viajeros en general; prestamistas; prostitutas; personas acusadas injustamente. San Emiliano.

Sábado, día 7.-San Ambrosio.

Domingo, día 8 .-Día de La Inmaculada Concepción, Virgen de San Juan de los Lagos.Virgen de Caacupé, patrona del Paraguay. Santa Ester Reina. Virgen del Espino, patrona de Soria. San Eucario.

TAL DÍA COMO HOY

Viernes, día 6

(1977)- Falleció Juan Antonio Suances Fernández ( n. en Ferrol en 1891). Fue un militar y político gallego. En 1941 creó el Instituto Nacional de Industria (INI), del que fue su presidente hasta 1963. Dirigió buena parte de la política industrial de la posguerra al ser ministro de Industria y Comercio entre 1945 y 1951.

(2002)- El vertido del petrolero «Prestige» llega a las costas de Asturias, Cantabria y Vizcaya.

Sábado, día 7

(1787)-Nació en Ferrol Casimiro Vigodet Garnica, almirante de la Armada, ministro de Marina y poseedor del Toisón de Oro.

(1960)-Nació en Ferrol Víctor Aneiros, guitarrista de rock/blues, considerado como uno de los pioneros del blues en gallego.

(1971)-Falleció el cardenal Fernando Quiroga Palacios. Fue obispo de Mondoñedo.

(1974)-Nació en Ferrol Laura Fontán, diseñadora.

Domingo, día 8.

(1896)- Nació en Ferrol Indalecio Díaz Baliño. Delineante y escultor.

RASTRILLOS NAVIDEÑOS

En Ferrol

Hasta mediados de este mes de diciembre permanece abierto el Rastrillo Navideño de Manos Unidas en la Magdalena, 48. Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

En Neda

Viernes, día 6, y sábado Rastrillo en la Casa das Palmeiras organizado por la Asociación de Amas de Casa. Horario, de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.00 horas.

BELENES

En Ferrol

-Belén de la Orden Tercera

En la Capilla de la Orden Tercera, acceso por el patio medianero con el Parador de Turismo

Hasta el día15 de diciembre : viernes, sábados y domingos de 17.00 a 21.00h

Del 20 de diciembre a 5 de enero : todos los días, salvo los martes, de 17.00 a 21.00h

-Cofradía de la Merced

Calle Dolores, 42

Hasta el 6 de enero, de 17:30 a 20:30h

-Cofradía de las Angustias

Calle Lugo, 59. Esquina Galiano.

Hasta el día 5 de enero. De 18.00 a 20.30h. Cerrado los lunes.

-Cofradía de la Soledad

Calle Dolores, 49

Hasta el día 6 de enero, de 17.30 a 20.30h

-Cofradía de Dolores

Calle Real, 116

Hasta el día 6 de enero :, de 18.00 a 20.30h

Los festivos del 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, así como el 24 de diciembre y 5 de enero los belenes podrían estar cerrados o tener horario reducido.

-Belén de la Merced

.Hasta el día 20 se puede visitar en festivos y fines de semana por las tardes de 17.00 a 21.00 horas, y a partir del día 20 todos los días.

En Ares

Belén de la Sociedad Cultural O Tilo

Se puede visitar en la Rúa María, número 182, en la esquina con la Avenida Federico García Expósito. Está abierto de lunes a domingo, de 16:30 a 20:00 horas, cerrando exclusivamente en las jornadas del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

También existe la opción de visitas concertadas para grupos, centros de mayores o colegios, contactando previamente en el teléfono 669 404 425 o en el correo electrónico sceltilo@gmail.com.

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para donación de sangre se encuentra el día 7 en Parque Ferrol.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el 6, 7 y 8 de diciembre tienen el signo del zodiaco Sagitario

INFO DIOCESANA

–Día 7

-A las 11.00 h. en la Domus Eclesiae, Retiro de Adviento de la CONFER de Mondoñedo-Ferrol. Estará dirigido por el vicario para la Sinodalidad, Antonio Rodríguez Basanta

-A las 20.00 horas en la concatedral de San Julián Vigilia diocesana de la Inmaculada, presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos.

-A las 18.00 horas en los locales de pastoral juvenil, preparación y ensayos, y a las 19.00 horas Eucaristía.

–Día 8

-A las 12.00 h. Fiesta de la comunidad religiosa de las Esclavas del Santísimo de Ferrol.

-A las 19.30 h. en el local de la AVV Virxe de Fátima y Freixeiro, en Narón, café solidario en favor de Cáritas parroquial de Nosa Señora dos Desamparados (Piñeiros). Habrá recogida de donativos, sorteo y la actuación del grupo de música tradicional del Padroado de Narón

LA ARMADA EN FERROL

Este sábado 7 de diciembre a las 10:30 horas está prevista la llegada del Buque de Aprovisionamiento en Combate «Cantabria» (A-15) a su base en Ferrol, al mando del capitán de fragata Manuel Romero Nieto, tras finalizar su integración en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN SNMG-2.durante dos meses.

El «Cantabria» atracará en el muelle nº 10 del Arsenal Militar de Ferrol (muelles de Navantia), y el acto será presidido por el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, capitán de navío, Jesús Viñas Barciela.

EN LO CULTURAL

–Día 7, en el Auditorio Municipal, en Caranza, A las 20.30 horas, espectáculo “Un Piano, un pianista y yo”, con Coque Malla.

EN LO DEPORTIVO

–Día 6.-”Andaina Camiñando ata San Xoán de Esmelle». Salida del local social de Brión a las 10.00 horas.. Flnaliza con un xantar en el local social de Esmelle.

–Días 6 y 7.- XI Concentración Volkswagen Escarabajo. La concejal de Turismo, Maica García, participa el día 7 en la entrega de trofeos en el Restaurante Beceiro.

–Día 7,-A las 16.45 h.en el Pabellón de A Malata partido entre O Parrulo Ferrol F.S. Y Family Cash Alzira F.S.

A las 20.15 horas en el Pabellón de A Malata encuentro entre Baxi-Ferrol- Movistar Estudiantes.

–Día 8.-13.00 h.- La edil de Turismo, Maica García, entrega los trofeos III Xornada Circuito Atletismo. (Pistas A Malata).

14.00 h.- En el Estadio Municipal de A Malata encuentro entre el Racing Club Ferrol y el Real Oviedo.

En Narón

–Viernes, día 6, Campeonato gallego de selecciones comarcales de fútbol sala (fase previa da zona norte)

De 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 horas en el pabellón Campo da Serra

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h. en el no pabellón da Gándara

Unos 300 deportistas participan en este evento deportivo organizado por la RFGFy en el que colabora, entre otros, el Concello de Narón.

En Pontedeume

–IV Trail Monte Breamo. Nueva edición de esta carrera de campo a través que se disputará eel domingo 8 de Diciembre.

La prueba estará formada por dos recorridos, de 21 y 13 kilómetros, con salida a las 10.00 y 10.15 horas respectivamente, que discurrirán por zonas urbanas y en su mayoría forestales. Tanto la salida como meta estarán ubicadas en la Praza do Conde.

Paralelamente también se celebrará una andaina de 13 kilómetros con inicio a continuación del último recorrido.

FIESTAS Y ACTOS EN LA ZONA NORTE

—-En Mañón

–Viernes 6 en este día comenzarán en el lugar de O Barqueiro, los festejos de la XXXIV Festa do Marisco. Los actos darán inicio a las 19.30 horas con una misa en honor a los pescadores y mariscadores fallecidos, cantada por Coro Parroquial do Barqueiro. Al finalizar, tendrá lugar la actuación del dúo Primera Línea.

Sábado 7, a las 12.30 horas el grupo No Cómbaro amenizará el pasacalles y media hora más tarde, a las 13.00 horas, el actor e historiador, Suso Martínez, realizará la lectura del pregón. A continuación se abrirá la carpa instalada en O Porto do Barquero, donde se podrá degustar un xantar a base de marisco variado a un precio de 20 euros la ración, con obsequio de plato y vaso de cerámica.

La fiesta estará amenizada por la charanga O Alecrín y la formación O Son do Sor.

La verbena estará amenizada por el grupo Alkar.

Durante toda la jornada tendrá lugar el IV Mercado Rural, estará abierto desde las 11.00 hasta las 19.00 horas y los asistentes podrán visitar los puestos de productos de arte y artesanía, de proximidad y ecológicos como bisutería, chocolates, libros de segunda mano, productos de la huerta, pintura, miel, alimentación, juguetes.

—-En Neda

–Fiestas en honor a San Nicolás. Este viernes, día 6 por la mañana pasacalles a cargo de la charanga Os Charangos, a las 11.30 horas. En este día se oficiarán misas a las 11.00 y 12.30 horas, dando paso esta última a la sesión vermú con Antha.

A las 20.00 horas habrá paellada (10 euros/ración) y a las 22.00 horas comenzará la verbena con Antha y DJ Sonorama.

Sábado 7, Jorge Latino animará la sesión vermú larga con degustación de pinchos gratis con la consumición.

—-En Ortigueira

–El día día 7, fiesta en Santa Eulalia de Ladrido en honor a su patrona. A las 13.00 horas, misa solemne seguida de procesión con acompañamiento del grupo de gaitas Brisas da Croa. Seguirá un xantar popular amenizado por Borja Dinastía.

NADAL EN LA ZONA NORTE

—-En Ferrol

–Viernes, día 6, a las 19.00h., en la plaza de Armas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inaugura el mercado de Nadal. Con un total de 14 puestos dedicados a productos de esta época del año y artesanías de la zona. (Estará cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero).

–La plaza de Armas acogerá diferentes talleres y juegos infantiles que se densenvolverán en un contenedor acristalado que se instalará junto al poblado de Nadal. Las actividades están dirigidas a niños y niñas, los días 6, 7 y 8.

–A partir de este viernes, día 6, y durante las tres jornadas de este finde, el centro Torrente Ballester y otros espacios de la ciudad acogen la programación de la propuesta artística Ilustracionarte, que conjuga música, gastronomía, danza, fotografía y escena.

–Durante todas las fiestas do Nadal habrá música en vivo en las calles de Ferrol y panxoliñas para animar los mercados de A Magdalena, Caranza y Recimil. Este sábado, día 7, “concerto na rúas”

—-En Narón

–El Centro Comercial Odeón está llevando a cabo una recogida de juguetes (tanto nuevos como usados en buen estado) en colaboración con la ONG Dignidad, para cuyos usuarios irá destinada esta iniciativa solidaria.

Todas aquellas personas interesadas en colaborar encontrarán un cajón situado en el pasillo central, frente a la puerta principal de la Avenida de Castelao. La donación puede realizarse hasta el próximo 17 de diciembre.

—-En Ares

–La Comisión de Festas de Cervás organiza un Xantar de Nadal en el C.I.R.S., el sábado 7 de Diciembre a partir de las 14.30 horas. El menú será a base de callos, carne asada y postre, vino, agua, refrescos, café y chupito, amenizado por Vanesa Ramil.

–Este sábado, día 7, IV Festival de Panxoliñas de Chanteiro (2024). A las 19.00 horas en el Centro Cultural de Outeiro-Chanteiro. Participan la Coral Polifónica Agarimo, de Sillobre; Rondalla Estrelecer ,de Fene; Coral Airiños da Capela; y Rondalla Trovadores de Ares.

—-En As Pontes

–El domingo, día 8, a las 18.00 horas se procederá al encendido de las luces de Nadal, en el Parque Municipal.

—-En Cariño

–Viernes, día 6, en esta jornada tendrá lugar el encendido del alumbrado de Nadal y la segunda edición de los Cantos de Taberna.

Viernes, día 6, en este día se podrá visitar el Mercado de Nadal. El evento consistirá en un recorrido por distintos lugares de la localidad; el recorrido dará inicio a las 18.30 horas en la Praza das Cadeas y culminará en la Praza Roxa, lugar donde habrá puestos con música, baile y lambetadas preparadas por los niños/as del cole que se van de viaje de fin de curso.

–Sábado, día 7, en la Casa de la Cultura Festival Benéfico de Nadal a favor de Aspromor. Dará comienzo a partir de las 18.00 horas y los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de:-Zumba Kids e Jr -Banda de Gaitas do Ortegal -Cantareiras A.F. San Xiao do Trebo -Josemi e André -Patinaxe Artístico Anpa -Zumba O Peiral -Batería do Cariño -Bailes de Salón O Peiral -Boxeo Nova Saúde -Lorena Ruiz Vale -Coro de Espasante y-Rondalla de Cariño.

—-En Cedeira

–Viernes, día 6, a las 18, 15 en la plaza do Peixe encendido de las luces de Nadal. Música en directo.

—-En Mugardos

–Nadal en el Casino Mugardes. Dia 7, festival pop-rock Ferrolck. Actuación de los grupos La Promesa y Malditos Pendejos.

—-En Ortigueira

–Sábado 7, a las 19.30 horas se inaugurará el encendido de las luces de Nadal. Praza Isabel II. Actuación da Troula de Ortegal y de Rueiros.