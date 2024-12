A modificación do PXOM en Pontedeume permite ampliación da fábrica de leche Celta

“Rematamos unha fase de traballo intensa pero moi importante que garantiza tanto a continuidade de Leche Celta en Pontedeume, como a xeración de emprego e riqueza” explica o alcalde, Bernardo Fernández

O Concello de Pontedeume aprobou coa unanimidade de toda a corporación municipal a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para desenvolver o Plan Especial de Leche Celta.

“Despois de sete anos de traballo intenso e moitas xestións, remata unha fase moi importante para Pontedeume, unha etapa na que houbo que tramitarnumerosos informes sectoriais e definir os ámbitos do Plan Especial”, explica o alcalde Bernardo Fernández, que xunto ao resto da corporación municipal visitou a fábrica de Leche Celta.

“Esta modificación permitirá a ampliación da fábrica e garantiza a continuidade en Pontedeume de Leche Celta, creando máis emprego e xerando riqueza” engade Fernández.

Agora comeza o período para a aprobación definitiva da modificación puntual do PXOM, cos informes sectoriais finais e o correspondente prazo de alegacións.

O proxecto de ampliación da fábrica de Leche Celta en Pontedeume, no que a empresa xa traballa, é un espaldarazo moi importante para a vila, “e xunto coa ampliación do polígono de Vidrieiro, atraerá sen dúbida novos investimentos industriais para o concello”.

A de Pontedeume é a principal fábrica de Leche Celta en España, está entre as 50 empresas que máis factura de Galicia e da emprego de forma directa a 240 traballadores e recibe a diario 600.000 litros de leite

“Pontedeume é a nosa casa desde hai 35 anos e queremos medrar máis desde aquí nos próximos 20 anos”, aseguraron durante a visita Javier Bretón: director xeral do grupo Leche Celta, e Álvaro Calderón, director de Operacións do grupo Leche Celta en Pontedeume. “O futuro é esperanzador con esta modificación do PXOM”, engaden.

A fábrica eumesa recibe a diario das 250 granxas coas que traballa uns 600.000 litros de leite, que transforma en máis de 20 productos diferentes que comercializa de forma directa a través de Leche Celta ou vende a outros clientes.