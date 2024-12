Valdoviño acolle a proxección dunha selección das mellores curtas galegas do Ciclo Mestre Mateo

As proxeccións do Ciclo Mestre Mateo continúan en Valdoviño durante o mes de decembro, e este xoves 5 véspera de festivo, o auditorio da casa da cultura acolle o pase dunha selección das mellores curtametraxes realizadas en Galicia durante o pasado ano. Será a partir das 20:30 horas, con entrada de balde ata completar aforo, e os títulos son «Antes de que se poña o sol», «O coidado», «To bird or not to bird», «O neno sardiña» e «Ulises»

BREVE SIPNOSE DOS TRABALLOS

«Antes de que se poña o sol» proponnos participar como espectadores dunha reunión familiar na que catro irmáns teñen que tomar unha decisión e non todos están de acordo.

«O coidado» cóntanos a historia de Eduardo, un home que comeza a ter problemas para coidar de si mesmo. Na súa casa, a que noutro tempo foi a casa familiar, vive só cun androide cuxa única función é mellorar a súa calidade de vida. A través do trato co robot, Eduardo atopa a relación de intimidade que non é quen de afianzar co seu fillo Anxo.

«To bird or not to bird» formula unha mirada crítica e caleidoscópica do mundo actual contada a través das traxicómicas e esperpénticas vivencias duns paxaros.

«O neno sardiña» lévanos a un punto sen determinar do río Miño, ao parecer ao norte de Galicia, no que un neno-sardiña cruza a corrente deixando atrás a aqueles que celebran o seu enterro co fin do entroido. Descoñécese que provoca a súa transformación, pero din que os ollos máis atentos poden captar de preto a humidade da súa pel. A súa existencia está confirmada polos máis escépticos da zona. Ninguén no lugar ten dúbidas.

«Ulises» fala dun home que sofre un acusado trastorno psicomotor e está ao coidado do seu irmán. Un día abandona a casa familiar e decide enterrarse vivo. O seu irmán, desesperado, atópao e convénceo para volver, pero xa non sabe que facer para protexelo.