Convocatoria del Campeonato de Galicia por Equipos 2025

Benjamín masculino y femenino.

Alevines machos y hembras.

Niños y niñas.

Junior masculino y femenino.

Absoluto masculino y femenino.

Veteranos + 35 mujeres.

Veteranos +45 masculino.

Mujeres veteranas +50.

Veteranos +60 masculino.

Veteranos +65 masculino.

La fecha límite para la inscripción del equipo en la solicitud es el 23 de diciembre de 2024 y la inscripción será definitiva.

El plazo para la inclusión de jugadores se fija como el periodo comprendido entre el final de la fase previa y el inicio de la fase final. Los equipos podrán ingresar los jugadores hasta el día 01/10/2025 a las 14:00 horas, desde ese momento deberán solicitarlo a la Federación.

No se aceptarán inscripciones que incluyan jugadores sin una licencia de tenis válida. Las solicitudes de nuevas licencias, junto con su pago, se tramitarán a través de la aplicación de la Federación Gallega de Tenis ; En caso contrario, no se considerarán válidas y no podrán participar en el concurso.

La competición comenzará el fin de semana del 11 de enero de 2025 y finalizará el 15 de junio de 2025.

La programación y coordinación de las categorías seguirá los mismos criterios que años anteriores con una frecuencia quincenal.

El balón oficial para todos los Campeonatos de Galicia por Equipos de 2025 será el HEAD y será obligatorio.