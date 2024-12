O acendido en As Pontes da iluminación inicia a programación de Nadal

A programación de Nadal do Concello das Pontes arranca este domingo 8 de decembro, ás 18:00 horas co acendido da iluminación de Nadal, diante do Concello, un evento que estará amenizado polo grupo musical feminino local

Arrivederci.

A programación deseñada polo departamento de Cultura e Turismo para estas datas inclúe unha vintena de actividades que continuarán a seguinte semana, o xoves 12 de decembro, ás 18:00, na Casa Dopeso, co espectáculo O Tesouro de Trécola Teatro, no que se representarán os contos “11 damas atrevidas”, “Teresa non quere ser princesa”, “Bieito e o seu carriño”, “Uñas de cores” e “Monstro Rosa”.

Esa mesma fin de semana, o salón da Casa Dopeso acollerá a proxección das películas Harold e o lápiz máxico (sábado e domingo ás 17:00 horas) e Marco (sábado, ás 19:30 e 22:00 horas e domingo ás 19:30 horas

A programación continuará o día 13 de decembro, co concerto de Nadal da Rondalla das Pontes que estará acompañada da Coral Polifónica de Sillobre. A cita será ás 20:00 horas na Casa Dopeso. Ese mesmo día, ás 20:00 horas, a Biblioteca Municipal albergará a presentación do libro ¿Cómo hacer de tu vida un desastre?, da pontesa Zaida Pico.

O sábado 14 de decembro, no Auditorio Municipal Cine Alovi celebrarase, a partir das 16:30 horas, a gala benéfica da Escola Municipal de Danza, Flamenco e Baile Moderno, a favor da asociación “Miradas que hablan” e os fondos recadados irán destinados á investigación da síndrome de duplicación MECP2.

Así mesmo, durante a fin de semana, na Casa Dopeso proxectaranse os filmes Guardianes en la ópera (sábado e domingo ás 17:00 horas) e Gladiator II (sábado, ás 19:00 e 21:55 horas e domingo ás 19:30 horas)