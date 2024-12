David Fernández e Ana Belén González gañadores do Memorial Volta á Ría-Adolfo Ros

Nun tempo de 1h:07:52 e de 1h:29:45 remataron esta trixésimo oitava edición do Memorial Volta á Ría-Adolfo Ros David Fernández Ginzo e Ana Belén González Margaride, os primeiros en cruzar o arco da meta deste evento deportivo organizado polos concellos de Narón, Ferrol, Neda e Fene.

Ás 10:00 horas o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, daba a saída da categoría absoluta e posteriormente das Sub 18 e sub 16; sub 14 e sub 12; sub 10; sub 8 e a de peques e discapacidade –participaron persoas da Asociación Española Familia Ataxia Telangiectasia-, nas que se inscribiron un total de 800 persoas.

Despois de cruzar a meta David Fernández (Valdés), na categoría absoluta masculina chegaron Juan Rejas Gabeiras (Club Tríatlon Ferrol) e Andrés Campos Guerrero (Rota). Na categoría absoluta feminina, tras Ana Belén González Margaride (Bergonte), chegaron Inés Iglesias Hervella (A Coruña) e Helena Peñas González (Opa Ferrol Team Running).

Os resultados desta proba ao completo poden consultarse a través da web: https://www.carreirasgalegas.com/results/xxxviii-memorial-adolfo-ros-volta-ra/ypld57mR.

O alcalde accidental de Narón, Manuel Ramos, e o concelleiro de Deportes naronés entregaron os premios das probas de menores, media maratón e absoluta, así como os gañadores dos catro concellos.

O acto desenvolveuse ao mediodía nas instalacións do Auditorio municipal, na praza de Galicia, e nos mesmo participaron tamén o edil de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey; o primeiro tenente de alcalde de Neda, Ángel García; o alcalde e o edil de Deportes de Fene, Juventino Trigo e Adán Chao e a filla de Adolfo Ros, Sabela Ros, á que tamén se lle entregou un ramo de flores pola súa implicación con esta proba e en recoñecemento á figura do seu pai que perdeu a vida salvando a uns mozos na praia de Doniños.

Dende o Concello de Narón agradeceuse ademais a colaboración da Garda Civil, axentes da policía local dos concellos implicados na proba e tamén voluntariado de Protección Civil, persoal sanitario e demais persoas que fixeron posible o correcto desenvolvemento deste evento deportivo.