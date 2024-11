Con un «lleno hasta la bandera» la AVV A Magdalena cerró su «mes de la música». Pregón, homenaje y concierto

Con un “lleno hasta la bandera” la Asociación de Vecinos A Magdalena, del centro de Ferrol, celebró en la tarde de este jueves el acto de cierre del “noviembre mes de la música”. Una emotiva celebración en la que se conjuntaron la palabra, con el Pregón sobre “Diciembre navideño y la familia” a cargo del Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, Ignacio Frutos Ruiz, con la buena música de la Coral Polifónica Ferrolana del Casino y a lo que se unió un merecido homenaje al Casino Ferrolano con la entrega del título de socio de honor por parte de la AVV. Un acto que supo a poco, de hermandad, de cultura y sobre todo de ferrolanismo.

Junto con el presidente de la asociación vecinal, Pedro Sanz, y miembros de la junta directiva se encontraban el pregonero, almirante Ignacio Frutos Ruiz; el almirante jefe del Arsenal, Gonzalo Villar Rodríguez; y el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz, acompañados por sus esposas, así como el presidente del Casino Alberto Vázquez Santiago; almirante Juan Luís Sobrino Pérez-Crespo, presidente del Tribunal Marítimo Central ; los contralmirantes (r) Antonio Pintos Pintos y José Castro Luaces; el comandante director de la Escuela de Especialidades de la Armada de La Graña, CN José Luís Guevara Romero; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, CN Jesús Viñas Barciela; el Jefe de la OAJ, CN Manuel Aguirre González; el director del Museo Naval CF Juan Carlos Gómez Corbalán; el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, CF Javier García Yáñez; el presidente de la Sociedad Artística Ferrolana, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero junto con los vicepresidentes Miguel Brotóns y Carlos Barcos ; el CN Jesús Paz Pena quien estará al frente de la Delegación de Defensa en Galicia en próximas fechas; Fernando Iguacel, secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa; la modelo y presentadora de TV Paloma Lago; el presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Olegario Álvarez; y el director territorial de la Consellería de Emlleo, Comercio y Emigración Juan José Couce Prego; así como distintos representantes de asociaciones vecinales, culturales y sociales y vecinos de la ciudad.

El presidente de la asociación de vecinos A Magdalena, Pedro Sanz, fue el primero en tomar la palabra. Señaló que “Cerramos hoy las distintas actividades culturales que hemos venido organizando durante el mes de noviembre dedicadas a la música. Además por segundo año consecutivo y a las puertas de diciembre, ofrecemos el pregón dedicado a ese mes navideño y a la familia. Todo ello unido a la entrega de la placa de honra al Casino Ferrolano, entidad que nos viene acogiendo en los últimos años para poder celebrar en sus estancias nuestros programas de tipo cultural”..

Hacer que la comunidad sea más agradable

Tras enumerar los distintos actos celebrados en noviembre indicó que “Una asociación de vecinos además de dedicar un espacio de sus actividades a la cultura, es algo más, es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es hacer que la comunidad, en este caso el barrio de la Magdalena, sea más agradable, garantizando que se aborden los problemas de calidad de vida y desarrollo. Una institución de participación y de defensa de los intereses de nuestros vecinos.

Y así, en silencio, a la callada, vamos tratando de resolver problemas como el apoyo a nuestros mayores, entrega de medicinas, visitas, reclamando más vida en nuestro barrio pero a la vez una mayor preocupación de nuestro concello como puede ser el aumento de vigilancia especialmente en las noches de los fines de semana, o temas de limpieza, o que funcionase el ascensor del mercado central, y hablando de ascensores, asunto que nos sorprende lo saquen a la luz ahora en estos momentos, llevamos trabajando con el concello hace ya meses para lograr que al fin se solucione la instalación del ascensor del parking del Cantón. Y sí podría citarles algunas cosas más para que vean que somos una asociación con actividad, con vida y que esperemos no cese. Todo ello siendo la única de la ciudad y zona rural que no cuenta con local social.

Hoy tenemos entre nosotros a un vecino del barrio que por motivos de su reciente destino en Madrid nos ha dejado, como el dice…de momento, pero aquí está censado, aquí tiene a gran parte de su familia y sabemos que aquí tiene su corazón. Además ha sido designado , con todo merecimiento como hijo adoptivo de la ciudad, y como siempre digo..”es un madrileño al que hay que aplicarle el dicho de que uno no es solo de donde nace sino de donde pace”.

Me refiero al almirante Ignacio Frutos Ruiz, hasta no hace mucho Almirante Jefe del Arsenal y hoy en día tras su ascenso desempeña el cargo de Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada.

Aprovechando su estancia en Ferrol acordamos que recuncara, que al igual que el pasado año fuera el pregonero de este ya próximo diciembre navideño y de la importancia de la familia.

Y como siempre…aquí hoy contamos con él y con su distinguida esposa Daría, a la que este sábado la asociación de asturianos le entregará su fabe de plata.

Todos juntos por un mejor barrio

También hoy destacamos el apoyo del Casino Ferrolano y le agradecemos las atenciones que tiene hacia nuestra asociación de vecinos, el Casino está incardinado en el centro de nuestro barrio, pero no solo a nosotros sino que es una sociedad abierta a colaborar con todos aquellos que le solicitan el poder celebrar todo tipo de actividades,. Y ese apoyo, colaboración, entrega de amigos lo queremos reflejar con la entrega de la placa de honra , nombrando a este Casino como socio de honor de La Magdalena.

Como remate, la actuación de su coral polifónica que cada día va a más en el número de componentes y es ya un inmejorable coro sinfónico bajo la dirección de un joven pero preparado maestro como es Andrés Álvarez

Gracias a todos y a todas, gracias a nuestro pregonero de lujo, gracias al Casino Ferrolano u gracias a la coral polifónica. Y no se olviden que todos juntos podemos hacer un barrio mejor…un Ferrol más agradable bajo una España única”.

PREGÓN DEL ALMIRANTE FRUTOS RUIZ

Y ya seguidamente tomó la palabra el Almirante de Apoyo Logístico, Ignacio Frutos Ruiz, que comenzó con unas palabras “de cariño, apoyo y recuerdo a todas las víctimas de la tragedia acaecida en Valencia en la que perdieron la vida mas de 220 personas. Sin duda la mayor tragedia de este siglo que ha dejado huérfanos a muchas familias que estas navidades no celebrarán estas fiestas”. También recordó “a nuestro amigo Rafael Permuy . Sin duda de no haber fallecido estaría hoy aquí, como siempre ha estado incondicional en todas cuantas manifestaciones sociales y culturales se desarrollaban en Ferrol”.

“Sean mis primeras palabras en este pregón de Navidad para expresar mi agradecimiento al Presidente de la AAVV del Barrio de la Magdalena, Pedro Sanz, así como a todos los vecinos de Ferrol y de este ilustrado Barrio, muchas gracias por vuestra presencia, por haber pensado en mí, incluso este año en el que mis obligaciones profesionales me han llevado lejos, aunque en breve volveré y ya para quedarme.

Si ya el año pasado dije que la lectura de este pregón era, además de un honor, una sorpresa y un privilegio justificado, hoy ya es doblemente inmerecido. En cualquier caso el Presidente de la AA.VV del barrio de la Magdalena me lo ha vuelto a pedir y para mí como vecino de la calle Dolores en donde sigo empadronado, y a las puertas de ser designado Hijo adoptivo, no es que no me haya podido negar, es que me ha vuelto a hacer la misma ilusión, incluso más, que el año pasado”

La verdad es que si siempre es un reto preparar un pregón, más lo es este año, pues no repetirse cuando se habla de temas tan profundos y que nos tocan tan de lleno nuestro corazón como la familia, la navidad y mi amor por esta ciudad es francamente difícil, ya que implican emociones y sentimientos que permanecen inmutables.

Hoy, cuando estamos a días del encendido navideño y el aroma de la Navidad comienza a colarse por las estrechas calles de este precioso barrio, nos reunimos para dar inicio a unas fiestas llenas de alegría y esperanza, en las que es tiempo de compartir, de reencontrarnos con nuestros seres queridos y de abrir nuestros corazones de nuevo a la magia de estos días. Un momento del año que ilumina nuestros corazones y nos recuerda entonces la importancia de la familia, nuestro refugio, nuestro apoyo incondicional y nuestro principal vínculo en la vida.

Esta celebración, rica en tradiciones y simbolismos, nos invita a reflexionar sobre su profundo significado, mucho más allá del consumismo, las luces y los regalos; aunque también esto es importante. La Navidad no solo conmemora el nacimiento de Jesús, sino que también representa un tiempo de esperanza, amor y renovación. Es una fiesta llena de contrastes en la que los buenos augurios, el calor del hogar, los gestos solidarios, el encuentro familiar͙, conviven mezclados con el consumismo, de espaldas a los marginados o a los enfermos. No podemos cambiar el sentido de la Navidad, esto ya nos ha sido dado gratuitamente, pero queda en nuestras manos la decisión sobre cómo la queremos vivir y celebrar».

La Navidad y la familia. El barrio de La Magdalena

“¿Cuál es el motivo de este pregón? ¿que celebramos y recordamos hoy? ¿la n

Navidad? ¿ la familia?. La respuesta es sencilla, ya lo he adelantado, ambas cosas. Navidad y familia son, dos términos totalmente indisolubles. Siempre que hablamos de navidad hablamos de la familia. En esta época, el calor del hogar se siente más intenso, y cada risa, cada abrazo, y cada conversación se convierten en tesoros que llevamos en el corazón, o ¿acaso no son estos sentimientos lo que sentimos cada año, cuando los anuncios de navidad como “ Vuelve a casa vuelve por Navidad” nos hacen llorar a todos, en especial a los que tenemos a gran parte de nuestra familia lejos.

Nada mejor que prepararnos y celebrar esta Navidad que en una ciudad con tanta historia como Ferrol, que junto con su barrio de La Magdalena es el auténtico tesoro de la costa ártabra. Ferrol, con su tinte marinero y su legado industrial, es una ciudad llena de carácter y resiliencia, donde el aire huele a mar y las calles guardan secretos de un pasado glorioso y un futuro esperanzador. Un rincón donde la historia y la tradición se unen con la vitalidad y la belleza para crear una atmósfera que se queda impregnada en el corazón.

El barrio de La Magdalena es también un espacio de vida, donde la cultura gallega se respira en cada rincón: sus tiendas locales, como Amador o el Rápido, sus cafeterías llenas de encanto, y las plazas donde el tiempo parece detenerse. Este barrio es una joya que mezcla la elegancia urbana con el alma gallega, un lugar que acoge con calidez a todo el que lo visita”.

«Paseemos entonces estas navidades con alegría por su cuadriculada tableta de chocolate, visitemos los belenes de la orden tercera, de la Merced, de Dolores y del Socorro, saboreemos en Bonilla su delicioso chocolate con churros o esas deliciosas patatas fritas, echemos unas cantadas en las calles de Ferrol y sus lugares habituales como el Sevilla, el Derby o el Congreso, después de saborear la deliciosas y recientemente premiadas tortillas de Zahara o ANKHA y por supuesto disfrutemos de las vistas de sus bellas playas y de su preciado patrimonio histórico, digno merecedor de ser reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad cuya candidatura incluye los Castillos de San Felipe y La Palma, las baterías de costa, Capitanía, el Cuartel de Dolores y como no el mejor Arsenal del Mundo, el Arsenal de Ferrol”.

«Abrazar el espíritu navideño”

“En resumen la Navidad no es solo una fecha, sino un sentimiento que nos invita a ser más solidarios, a valorar lo que tenemos y a soñar con un futuro mejor. Que cada villancico que suene, cada abrazo que compartamos y cada sonrisa que regalemos, nos acerque un poco más. Disfrutemos de nuestras tradiciones, de la buena comida, que en Ferrol abunda y por supuesto de este maravilloso Barrio mezcla de la arquitectura ilustrada de, entre otros, Jorge Juan y Sánchez Bort o del Ferrol modernista de Rodolfo Ucha. ¡¡¡ Vaya mezcla y contraste tan espectacular

Así que, mientras nos preparamos para celebrar la navidad, les invito a abrazar el espíritu navideño. Cocinemos juntos, contemos historias alrededor de la mesa, y riamos hasta que nos duela el estómago. Que esta Navidad sea una ocasión para reafirmar nuestro amor, nuestra unidad y nuestra gratitud por tenernos los unos a los otros.

Finalizo como he empezado, agradeciéndoos una vez más vuestro cariño. En cada calle y en cada esquina de Ferrol y de La Magdalena he encontrado un lugar del que ya me siento parte. Aquí, donde las calles cuentan historias y cada esquina guarda un recuerdo, he pasado unos años maravillosos, especialmente estos últimos tres, compartiendo momentos inolvidables. Gracias, por vuestro abrazo constante que sentimos mi mujer Daría y yo, por vuestra familiaridad, y por vuestros saludos y sonrisas que han trasformado cada día que hemos pasado, como los mejores de nuestra vida.

Gracias en definitiva por ser mucho más que un lugar en el mapa; por ser la ciudad donde hemos decidido quedarnos y pasar el resto de nuestra vida

¡Feliz Navidad a todos, en cada rincón! Que la luz de esta fiesta ilumine vuestro corazón. Celebremos la vida, la fe y la esperanza, en esta mágica noche, donde el alma danza”.

Aplausos continuados y que se prolongaron durante la entrega de un sencillo recuerdo al Almirante Frutos por parte de Pedro Sanz. Un libro de JJ.Burgoa y Guillermo Llorca dedicado al barrio de A Magdalena.

MENSAJE DEL ALCALDE DE LA CIUDAD

Seguidamente Pedro Sanz dio lectura al mensaje de José Manuel Rey Varela, que al igual que el resto de los miembros de la corporación estaban asistiendo al pleno del último jueves de mes.

“Me gustaría disculpar mi ausencia en este acto, como saben mi deber me llama en estos momentos en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol.

En cualquiera caso, no puedo dejar pasar la invitación de Pedro Sanz a trasladarles unas palabras en mi nombre, ya que la ocasión lo merece.

Desde aquí, mis enhorabuenas al Casino Ferrolano por recibir hoy la distinción de socio de honra de la Asociación de Vecinos de La Magdalena y extender mi felicitación a esta asociación por la labor que hace en pro del barrio, del comercio y, en definitiva, de los vecinos y vecinas.

Asimismo que mostrar mi afecto al almirante jefe de apoyo logístico y hasta hace poco almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz, un ferrolano más, , que hoy tiene el bonito cometido de pronunciar el pregón de Diciembre navideño y la familia, toda una seña de que está plenamente integrado en el tejido social de nuestra ciudad.

De nuevo, disculpad mi ausencia. Esperando que pasen un buen rato y adelantándoles mis deseos de unas buenas fiestas, reciban mi cariñoso saludo.».

EL CASINO, SOCIO DE HONOR

A continuación se encargó de la presentación de los actos Joaquín Enríquez, un colaborador distinguido que se siempre se ofrece voluntario en todo tipo de actos de carácter cultural y benéfico en sus ratos libres de profesor de la Universidad en los Campus de Ferrol y Coruña.

Se procedió a la entrega por parte de la Asociación de Vecinos de la placa en la que figura el nombramiento de socio de honor de la entidad al Casino Ferrolano.

Lo recogió el presidente del Casino-Tenis Club Alberto Vázquez Santiago quien agradeció en nombre de la junta directiva esta distinción señalando que las puertas del Casino están siempre abiertas para todo tipo de actividades culturales del barrio a la vez que felicitó al pregonero.

ACTUACIÓN DE LA CORAL POLIFÓNICA FERROLANA

Y ya como colofón se contó con la actuación de la Coral Polifónica Ferrolana del Casino, bajo la dirección de Andrés Álvarez Toirán, que interpretaron “ Piel Canela” de Boby Cappo; “Si la niebla resbala”, canción popular asturiana; la popular “Paloma mensajera” de José Luis Gasch; la canción popular gallega con arreglo del maestro Miguel Groba “ O voso galo comadre”; la cubana “Son de la Loma” de Miguel Matamoros; y “Catro vellos mariñeiros” otra canción popular gallega. Pero el público además de los aplausos pedía “otra, otra” por lo que la coral, ya como cierre interpretó la bella canción dedicada a nuestra ciudad “Ferrol”, una adaptación del director Andrés Álvarez.

Y hasta ahí un acto, como decíamos al principio, lleno sobre todo de ferrolanismo y que abre las puertas a este mes de diciembre, mes navideño, que comienza el domingo con el encendido de las luces y el Árbol.