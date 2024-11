Encendido de luces de Navidad en Ferrol con el BAXI y música en vivo

El encendido de las luces de Navidad en Ferrol tendrá lugar el próximo domingo 1 de diciembre, a las 19.30 horas. Como es habitual, la plaza de Armas acogerá la celebración, que comenzará a las 18.00 horas con una sesión de música a cargo de DJ El Pulpo, que repite visita tras el éxito del año pasado. A continuación, en torno a las 19:30 horas, el equipo de baloncesto femenino Baxi Ferrol será el encargado de presionar el botón del encendido, con el que arrancan los festejos navideños al iluminar el elemento central: un árbol lumínico de más de 20 metros de altura.

Cerrará la jornada la formación valenciana Babalu Band, con un animado repertorio musical propio, el espectáculo Swing for Christmas, en el que se incluyen temas tan reconecibles como Jingle Bells; White Christmas, Santa Claus está en la ciudad o los éxitos All I want for Christmas is you, de Mariah Carey y Last Christmas, de Wham!

También desde el domingo está previsto que se instalen atracciones de feria en la plaza de España, espacio que, asimismo, se adornará con un Belén luminoso. Otro de los puntos de referencia será la plaza de Amboage, donde este año lucirán las letras luminosas de Ferrol y se instalará un pingüino gigante, entre otras composiciones luminosas.

Además, una carpa alojará en el Cantón la fábrica de Papá Noel a partir de 13 de diciembre, que abrirá sus puertas para que los más pequeños se adentren en el mágico mundo de una experiencia única. Ferrol contará así en Navidad con 350 arcadas, 33 árboles decorados y 32 motivos en plazas a los que se sumarán más de 100 arcadas y motivos de Navidad que son propiedad del Ayuntamiento de Ferrol. A partir de 8 de enero se procederá al desmontaje, que deberá estar finalizada en el plazo de cuatro semanas.

LUCES DE NAVIDAD EN El RURAL

El alumbrado de las luces de Navidad en el rural ferrolano tendrá lugar el jueves 5 de diciembre, en las cercanías del local vecinal de A Cabana, también con actuaciones musicales.