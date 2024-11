Ana Varela presenta na biblioteca de Valdoviño a súa novela “Runrún”

A escritora Ana Varela presentará este venres 29 en Valdoviño «Runrún», a súa primeira novela. Será a partir das 19:00 horas, na Biblioteca Municipal, tras o primeiro encontro do Foro Galego Literario deste ano, no que participa dende as orixes do proxecto municipal. O acto está aberto á participación da veciñanza, con entrada libre ata completar aforo.

A autora, recoñecida poetisa moi vencellada ao noso municipio, debuta como novelista coa Editorial Galaxia. Licenciada en Tradución e Interpretación, exerce como tal na Administración de Xustiza no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En 2017, gañaba co seu primeiro libro, «Asombrario», o XXI Certame de Poesía Francisco Añón, e en 2019, o VI Premio Gonzalo López Abente co poemario «Onde nacen as hedras».

Segundo avanza a escritora, «Runrún» é a historia de Uxía, que tras a prematura morte dos seus pais e o episodio psicótico que sofre a súa irmá Aldara, debe facerse cargo soa da situación. Unha xanela á súa vida. Apenas unhas horas que nos deixan ver os seus afectos, os escollidos e os que veñen dados, que por veces se volven caníbales, das circunstancias e dos prexuízos que nos atrapan, e de como todo pode virar nun momento, do fácil que é estar no outro lado do espello, iso que tanto tememos.

Ao remate da presentación, Ana Varela asinará exemplares da súa obra.