La Xunta adquiere otros doce terrenos en el parque natural de As Fragas do Eume por 80.000 euros

La conselleira de Medio Ambiente y Cambió Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado que la Xunta sigue adquiriendo parcelas de particulares en el parque natural de As Fragas do Eume, con el objetivo de hacer de este espacio «un verdadero pulmón verde».

En concreto, este martes han escriturado ante un notario de Pontedeume (A Coruña) doce terrenos de cinco propietarios diferentes, a lo que se han destinado 80.000 euros, «sumando así casi 13 hectáreas«, de las que once están en terreno del municipio de Monfero y una en Cabanas. Ella ha incidido en que se hizo «un trabajo muy importante a lo largo del año 2024 y a día de hoy se llevan adquiridas un total de 40 hectáreas e invertido 183.000 euros». «De las parcelas que ya llevamos adquiridas, comenzamos a restaurar varias, cambiando lo que tenían plantado, como puede ser en ciertas zonas de eucaliptos, por especies autóctonas, como pueden ser carballos», ha explicado.

En la actualidad la mayoría del terreno continua siendo propiedad de particulares, aproximadamente un 80% de una zona que se extiende a lo largo de cinco municipios, como son A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, en donde la Xunta ha detallado que el objetivo de estas compras es realizar actuaciones de conservación y restauración en zonas de máximo interés ecológico, eliminando y retirando especies invasoras y mejorando la continuidad de las masas de frondosas autóctonas que caracterizan As Fragas do Eume, el bosque atlántico europeo mejor conservado de toda Europa.

En estos momentos, el Gobierno autonómico tiene habilitado un presupuesto de 1,1 millones de euros para afrontar este tipo de adquisiciones y tiene localizadas unas 400 parcelas, que suman 200 hectáreas, para evaluar su posible compra, y que tienen previsto adquirir un nuevo lote, que sería el cuarto, antes de que finalice el año 2024.