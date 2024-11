A Deputación aproba orzamentos de 240M€ cun “investimento récord” nos concellos

A Deputación da Coruña celebrou unha sesión plenaria extraordinaria na que se aprobaron dous importantes asuntos: as achegas adicionais 2 e 3 do Plan Único (POS+2024), aprobadas por unanimidade, que pechan este ano cun investimento total de 100,5 millóns de euros e 508 obras aprobadas nos concellos coruñeses e o Orzamento 2025 da institución provincial, que contou cos votos favorables de PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños e o voto en contra do Partido Popular.

O Orzamento da Deputación da Coruña para o vindeiro ano ano ascende a 240,5 millóns de euros (+8,26%) e que terá como prioridades o financiamento de obras e servizos nos municipios, a creación de emprego e as políticas sociais.

O presidente, Valentín González Formoso, destacou no pleno que “se trata do orzamento máis alto da historia da Deputación”, que contempla “un investimento récord nos concellos”, ata o punto de que “por primeira vez na historia, a Deputación da Coruña investirá máis fondos directos nos concellos da provincia que a Xunta de Galicia a todos os concellos da comunidade”.

Un aspecto no que incidiu tamén o deputado de Economía, Facenda e Avance Dixital, José Ramón Rioboo, que explicou as liñas prinicipais do Orzamento, que destina un 44% do total (105.399.793 euros) a transferencias directas aos municipios que estarán dispoñibles a partir do 1 de xaneiro a través do Plan Único, que incrementa a súa dotación inicial de 50 a 86 millóns de euros (+72%) e o anticipo das subvencións dirixidas aos concellos, que suman 19,4 millóns de euros e suporán a creación de 1.600 empregos directos para mellorar os servizos municipais.

Os voceiros de PSOE e BNG lamentaron que o PP vote en contra do orzamento que contempla o maior investimento da Deputación nos concellos e sinalaron que emprego, política social ou cultura serán tamén eixos estratéxicos do Orzamento 2025 da Deputación da Coruña, segundo explicou Rioboo.

No eido social, o orzamento sobe un 14% ata alcanzar os 33.652.287 euros. “Unha parte importante deste incremento irá a financiar a suba da achega para Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que a Deputación elevou de 12 a 14 euros a hora, atendendo así unha das demandas das traballadoras e dos concellos”, afirmou o Rioboo, que explicou tamén que a Deputación da Coruña destinará en 2025 máis de 30,2 millóns de euros a creación de emprego e apoio aos sectores produtivos. Algo máis da metade destes fondos (16,2 millóns) serán para o Plan de Emprego Local (PEL), que volverá contar con liñas de axudas para contratación de persoal, fomento do emprendemento e apoio a pequenas empresas e autónomos da provincia.

A portavoz do BNG, Avia Veira, destacou tamén importancia de que as achegas aos concellos supoñan o 44% do orzamento e incidiu na “aposta política da Deputación por levar a cultura a todos os recunchos da provincia”, así como o apoio á lingua galega e a conservación do patriomonio.

O deputado de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, destacou que “segue habendo un déficit moi grande no investimento en vías provinciais”, máis de 2.000 quilómetros de estradas que precisan “melloras importantes” segundo o deputado.

O portavoz do PP, Evaristo Ben, considerou este “un orzamento máis”, insistiu en que “gobernar é priorizar” e considerou a Deputación “delega a gobernanza nos concellos”. Ben preguntouse se as numerosas transferencias económicas aos concellos, que suman máis de 105 millóns no orzamento inicial, “contribúen ao equilibrio territorial e á mellora de servizos básicos”.

100 millóns e 508 obras

Coas derradeiras achegas do Plan Único aprobadas definitivamente no pleno de hoxe, o POS+2024 da Deputación da Coruña pecha o ano con 100,5 millóns de euros investidos nos 93 concellos coruñeses, o que o sitúa de novo como o maior plan de obras e servizos das catro deputacións galegas e un dos máis importantes de España, con achegas económicas aos municipios que se distribúen en base a criterios obxectivos e representan case a metade do orzamento inicial da Deputación da Coruña.

Un claro exemplo da inxección económica que supón o POS+ para os concellos coruñeses son as 508 obras aprobadas no marco do plan durante 2024, boa parte delas no pleno de hoxe, que supoñen un investimento total de 59.904.080 de fondos provinciais (preto do 60% do total do POS+2024) aos que se suman outros 2,7 millóns de fondos municipais complementarios.

Outros 40,6 millóns foron destinados polos concellos a financiar gastos correntes que melloran servizos públicos municipais como alumeado público, limpeza viaria, recollida de lixo ou mantemento de espazos públicos, reducción de débeda e investimentos e programas de carácter social destinados á protección dos colectivos máis vulnerables.

Por comarcas, destaca a de Compostela con 151 obras aprobadas e 30 millóns de investimento, seguida da de Ferrolterra, Eume e Ortegal con 107 obras e 19,4 millóns, A Coruña con 98 obras e 21,1 millóns, Bergantiños-Costa da Morte con 16,8 millóns e un total de 86 obras e Barbanza, con 13 millóns e 77 obras aprobadas.

Por tipoloxía, as pavimentacións, humanziación de rúas, espazos públicos e núcleos rurais, construcción e mellora de beirarrúas, obras na rede viaria e de ordenación do tráfico e alumeado suman a maioría das obras, cun total de 404; as de saneamento e abastecemento de auga suman 30, mentres que as melloras en instalacións deportivas, culturais e centros docentes suman 25. As obras en centros sociais, veciñais e de usos múltiples suman 17, mentres que as de mellora de parques públicos serán 7. Tres concellos optaron por destinar parte dos fondos a melloras de dependencias municipais ou adquisición de equipamento informático.

PLAN ÚNICO 2024

RESUMO DE INVESTIMENTO E OBRAS POR CONCELLOS

Comarca da Coruña Concello Total POS+ Núm. obras Abegondo 1.064.661,21 7 Aranga 812.246,68 3 Arteixo 2.335.384,84 2 Bergondo 748.798,78 4 Betanzos 929.365,36 5 Cambre 2.107.282,22 13 Carral 950.848,68 8 Coirós 463.260,35 5 Coruña, A 453.007,24 3 Culleredo 2.058.880,72 6 Curtis 878.901,44 5 Irixoa 577.583,42 4 Miño 721.512,70 3 Oleiros 2.159.039,15 4 Oza-Cesuras 1.464.198,05 8 Paderne 695.277,82 4 Sada 1.274.822,69 4 Sobrado 877.051,75 7 Vilasantar 553.153,54 3 TOTAL 21.125.276,64 98

Plan Único 2024 Comarca Ferrolterra-Ortegal Concello Total POS+ Núm. obras Ares 637.761,95 6 Cabanas 585.131,53 5 Capela, A 474.674,32 3 Cariño 673.688,39 3 Cedeira 905.250,71 3 Cerdido 445.858,74 6 Fene 957.674,20 4 Ferrol 1.091.623,24 10 Mañón 637.223,00 6 Moeche 472.873,17 4 Monfero 1.041.022,77 3 Mugardos 645.026,40 5 Narón 2.299.738,66 7 Neda 525.073,47 3 Ortigueira 2.349.536,38 14 Pontedeume 751.067,70 4 Pontes de Gª Rodríguez, As 2.200.010,64 7 San Sadurniño 778.246,23 5 Somozas, As 645.734,60 3 Valdoviño 930.659,77 3 Vilarmaior 406.781,93 3 TOTAL 19.454.657,80 107