Besteiro reclama la «digitalización» de todos los documentos que custodia el Archivo Militar de Ferrol

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado «la digitalización» de todos los documentos que custodia el Archivo Intermedio Militar Noroeste, situado en la avenida do Rei, en Ferrol, después de que el Ministerio de Defensa haya confirmado recientemente que esta documentación va a continuar custodiada en la ciudad naval y que no se irá a Madrid.

El socialista ha pedido que «ese pequeño porcentaje que está digitalizado aumente, con aportaciones económicas y con transferencias por parte de los Presupuestos Generales del Estado». «Para nosotros es una tarea a la que no queremos renunciar, sobre todo que la queremos compartir con todo el mundo para recordar que ese recuerdo sirva para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el año 36 y en los sucesivos», ya que «hubo una represión extraordinaria en este país, y, por lo tanto, en ese sentido, para nosotros forma parte de una pieza estructural, no solamente de sentimiento, sino de nuestro proyecto político».

Estas manifestaciones las ha realizado el también diputado autonómico en el mediodía de este jueves tras visitar este archivo, que gestiona el Ejercito de Tierra en la ciudad de Ferrol, en donde ha estado acompañado por varios concejales del PSOE de la comarca de Ferrolterra.

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de trasladar estos documentos a la capital del Estado, Besteiro dijo ser conocedor «sobre la rumorología de que se iba a producir este traslado». «Yo creo que, frente a esas cuestiones, lo que se debe de hacer es plantear esa información donde corresponde», en alusión al Ministerio de Defensa, «para que aclarara si eso era una rumorología o, efectivamente, eso tenía visos de ser real». «Al final confirmó el Ministerio de Defensa que eso no se iba a producir, y, por tanto, con eso es con lo que yo me quedo».

El líder de los socialistas gallegos ha detallado que en este archivo además de documentos de Galicia también los hay de otras regiones, como «Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y parte de Castilla-León«.