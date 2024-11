O Mercado das Pontes acolle unha degustación de productos da ría de Ferrol

O Mercado Municipal das Pontes acollerá este sábado 23 desde ás 11:00 ás 13:00 horas unha degustación de produtos da ría e da confraría de Ferrol.

Esta actividade organizada pola Confradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, co apoio da Deputación da Coruña, ten como obxetivo dar a coñecer os produtos da Ría de Ferrol.

As persoas que participen nesta actividades poderán degustar diferentes preparacións culinarias a base de ameixas e navallas, comprobando a súa calidade, versatilidade culinarias, así como os beneficios que o seu consumo para a saúde.

A Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol é unha corporación, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do sector pesqueiro, cunha longa tradición e experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar.

Na actualidade, agrupa embarcacións e profesionais do sector pesqueiro que desenvolven a súa actividade principalmente en augas das rías galegas e caladoiro cantábrico e noroeste, con artes e métodos artesanais para a extracción de peixes e mariscos.