Duro ataque de Ángel Mato, en nombre del grupo socialista, al alcalde de la ciudad

Mato dice que el crecimiento de Ferrol es debido a un esfuerzo de años pese al desastre de Rey Varela

El Grupo Municipal del PSdeG valoró este jueves, a través de su portavoz, Ángel Mato, el momento de crecimiento que vive Ferrol “gracias a un esfuerzo de años” y no como producto de “pocos meses de ocurrencias y caos, porque Ferrol crecimiento pese al desastre de Rey Varela”.

El portavoz socialista mostró su sorpresa por que alguien que en solo 16 meses fue capaz de “enterrar en hormigón a muralla medieval de Ferrol Viejo, subir el IBI indiscriminadamente, incrementar el precio del agua, finalizar con una chapuza a obra más importante en décadas en el centro de la ciudad, renunciar a una subvención millonaria para el desarrollo turístico, huir a Madrid para vivir al calor del Senado en vez de trabajar a destajo en Ferrol y no poner en marcha ni un solo proyecto propio” se atribuya el descenso del paro y el incremento de población. “Sabe que los ciclos positivos tanto en el empleo como en el padrón no comenzaron con su gobierno, pero hay que reconocer que en ponerse medallas el PP no tiene parangón”, dijo.

Mato alertó de que esa evolución de la que el alcalde-senador saca pecho “puede dar la vuelta” si el gobierno local del PP se empeña en seguir tomando medidas que van “contra el peto del vecindario y de los autónomos” y desmantelando todo el trabajo que se desarrolló en los últimos años, “y que ya empezaba a dar frutos antes de que él había cogido el bastón de mando para echarse a descansar”.

Por ese motivo, insistió en animar a Rey Varela a reconsiderar la subida del IBI, con el fin de mantenerlo nos mismos niveles que hasta ahora para las rentas medias y bajas, al igual que 2 para los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas. También le reclamó que busque alternativas al incremento del precio del agua, tal como hizo el gobierno socialista, que no subió lo cueste del abastecimiento “ni un solo céntimo” y había articulado un mecanismo para mantenerlo así. “El que no puede ser es que el alcalde trate de llegar a un acuerdo con Narón para que sean los ferrolanos y las ferrolanas quien paguen el que se nos debe”, lamentó.

“Fiesta de la hipocresía”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista aseguró que “empieza a causar hilaridad” lo que calificó como “la fiesta de la hipocresía” en la que se instaló el equipo de gobierno, “con su alcalde-senador a la cabeza”. Mato tiró de ejemplos: el PP prometió no subir impuestos y criticó que Mato no actualizara las ordenanzas fiscales, pero viene de aprovechar su actualización para aprobar un aumento desproporcionado en la contribución, no para bajarla; calificaba de hipoteca para próximas corporaciones un préstamo para inversiones y ahora contrata otro por mayor importe; cargó con ferocidad contra las sanciones a los infractores, pero en los presupuestos mantiene nos mismos niveles a previsión de recaudación por multas, y se prometió eliminar un radar de velocidad, el único que hizo fue cambiarlo de sitio; le afeó al gobierno socialista no haber conseguido (que no perdido) varias subvenciones, pero ahora directamente renuncia la otras que sí estaban concedidas; votó reiteradamente en el pleno contra las cuentas de la empresa de aguas, cuentas que aprobó en cuanto llegó al gobierno, a las primeras de cambio, sin modificarles ni una como. “Eso es solo una parte, por no aburrir”, resumió el portavoz.

“Existe un riesgo nada despreciable de que esta manera de llevar los asuntos derive en una vuelta atrás”, reiteró Ángel Mato, que animó al alcalde a apostar por un proyecto de ciudad “alejado del cortoplacismo” y a descartar el salto atrás a lo que está dirigiendo el urbanismo. “La visión @atrasado en la que están sumidos los populares puede provocar que Ferrol quede al margen del que está ocurriendo en todas las ciudades, que se están modernizando a marchas forzadas para convertirse en espacios cada vez más humanos, para lo disfrute de la ciudadanía y el desarrollo económico sostenible”, explicó.

En ese sentido, lamentó las “chapuzas” con las que se finalizaron proyectos “perfectamente adaptados al siglo XXI”, creando estacionamientos “donde no caben”, por una cuestión de “ideología caduca”, devolviendo el tráfico a zonas de las que la gente ya disfrutaba sin peligros o comprometiendo las calidades por acelerar las obras “en lugar de pensar a futuro”. “Cuál es la prioridad en la ejecución de un proyecto urbanístico? Que finalice enseguida para que no genere molestias o que finalice bien para que dure 50 años?”, se preguntó.