OlaFerrol.-De exposiciones, poesía y recuerdos

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

FERROL: AGILIDAD ARTÍSTICA

No cabe duda que la actualidad pictórica ferrolana gravita estos días sobre diferentes exposiciones de pintura. Queremos decir, por ejemplo, que la ya veterana Asociación de Artistas SAF, fundada en un lejano día por pintores, en su mayoría, nos ofrece dos excelentes y atractivas muestras de pintura.

Una en ese acogedor y bien cuidado espacio del Museo Naval de Ferrol, bien dirigido por el marino, Capitán de Fragata Juan Gómez Corbalán, en donde se puede apreciar y admirar la altísima calidad artística de muchas de las obras que se muestran en ésta titulada «La Mar en la Pintura«, correspondiente a pintores de la talla de, entre otros, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Lugris Vadillo, Abelardo Miguel, Segura Torrella, Abelenda, Argüelles, Varela Guillot…

Y es que promover una exposición de esta temática, en una ciudad tan marinera y naval como la nuestra, es una manera de una vez más, dar difusión y conocimiento de destacados pintores y sus visiones particulares sobre nuestro Mar. Un mar que como bien sabemos han pintado un gran número de marinos, que una vez más insistimos, en que sus obras merecerían una especial Pinacoteca,– se apuntaba la Sala de Armas del ex-Cuartel de Instrucción– donde se pudieran ver y apreciar cuadros en su dia pintados por profesionales de la Armada Española, como sería el caso, entre muchos otros, de Ildefonso Sanz, Guillermo de Aledo, Molins, Garcés, Esteban Arriaga, Conde Dixón, Miguel A. Fernández, Estévez Ons, Díaz del Río, Domingo Pieltain, … o de los muchos actuales, como sería el caso, entre otros claro, de Marcelino González, Martínez Ratero, Pipo Romero, Enrique Cubero, Rodríguez Soto, Antonio García, Juan J Ollero, Rafael Estrada, Menchén del Cerro, Rivas Casado… y muchos más.

Y EN EL PUERTO

En esa excelente, acogedora y bien preparada sala de usos múltiples «Curuxeiras» de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, asimismo la SAF nos ofrece ese 41º Salón de la Mujer en la Pintura, en donde se nos presenta el trabajo de esas treinta y tantas mujeres metidas de lleno en el campo de la expresión plástica, y que como bien escribe nuestro concejal de cultura Ponte Far, en el elegante catálogo de dicha muestra » Felizmente los tiempos han cambiado,. Hoy hay excelentes pintoras en cualquier país desarrollado y las buenas son reconocidas por su calidad pictórica, por su arte, como cualquier hombre, como debe ser. Y aquí en Ferrol, en este Salón de la Mujer que promueve la SAF, tenemos un buen ejemplo. Felicitémonos porque haya iniciativas de este tipo y felicitemos a todas las pintoras que nos muestran su buen desempeño en el complejo mundo de la pintura».

ESCENAS DE MAR

Y guiados por la información que nos llegaría en su día por el Casino Ferrolano, anunciando la «increíble«… exposición de pintura de nuestro Mar, de Maribel Garrote… ex profesora, ya jubilada, y alumna que fué, de los recordados pintores Segura Torrella y Pepe González Collado, hasta allí fuimos y a la vista del folleto informativo de dicha muestra, leemos como la autora reseña que » … durante el pasado verano, contemplé las aguas de nuestro querido mar, que rodea Ferrol, su espuma, su transparencia, su arena dorada, su oleaje… y deduje que tenía que rendir un pequeño homenaje a tanta belleza…» aunque a la vista de dicha obra es poco creíble observar en toda ella, la llamada acuarela, que como bien sabemos es técnica intuitiva, rápida, fresca y espontánea, como podemos ver y apreciar en alguno de los cuadros colgados hace años en los pasillos de la sede del propio Casino, con la firma del recordado y significado acuarelista Antonio López Oliver.

Y es que en todo cuadro intervienen dos elementos decisivos; el llamado oficio y la creación. Si el pintor solo tiene oficio su obra no pasa de ser una copia servil, sin valor artístico, donde únicamente se puede contrastar una mayor o menor habilidad artística… donde también se puede observar que los primeros se quedan con el carácter fotográfico ¡ qué cuadro más bonito! de la pintura, ignorándose que la esencia del arte radica en la creación y que la reproducción, se queda, a lo sumo, en buena artesanía…

Es cierto que algunos artistas –salvo excepciones honrosas– no nos dan sino lecciones mal aprendidas de, a veces, escuelas trasnochadas. En otras, tenemos que ver obras ricas en perfección formal, pero desprovistas de originalidad o en ocasiones, con cuadros que copia exactamente –con exactitud de cámara fotográfica– las bellezas de nuestro mar o paisaje comarcano… y es que en el fondo, estos artistas, vuelven, con los ojos, a emocionarse mucho con la realidad de una tarde o de un amanecer lejano…. pero muy difícil de plasmar en el lienzo, especialmente los talludos que a ciertas edades ya no pueden descubrir ningún horizonte nuevo, a pesar de su insistencia…

Y DE LA PINTURA A LA POESÍA

Y mientras en Madrid, en ese acogedor Centro Gallego, sito en la calle Carretas 14-3º, tantas veces visitado por uno mismo, se presentó hace días un nuevo ejemplar poético «Ronsel de prata vella», de nuestro apreciado Vicente Araguas, o los fondos poéticos y literarios de la recientemente fallecida Julia Uceda, serán conservados por el Concello y el Obispado, aquí en nuestro Ferrol, donde ya a mediados del siglo XII, un poeta natural de la comarca ferrolana, Fernando Esquio, trovador y segrel, ya interpretaba sus propias cantigas….será presentado el número 30 de la revista «Poesía Galicia», que edita la Asociación de Artistas, con un interesante sumario donde se podrán leer poemas de, entre otros, Paco Vila, Xavier Seoane, Julia Mª Dopico Vale, José Luis Prado Caeiro, Mariano de Souza, Alfonso Modroño, Carlos Cubeiro, Isabel Buelta, Carmen Estrella Villuendas, Elia Rico, Aurora Varela, Miguel Ángel Jiménez, Teresa Frieiro Soto, Antonio Seijas, Adrián Pineda Costa, Ivón Torregrosa, Yolanda López, Xoan García López, Carlos García Gómez, Beba Pereira, Gonzalo Simón Vila… así como con recuerdo a los poetas, José Luis Prado Nogueira y el sacerdote Lázaro Domínguez y texto de Gonzalo Torrente Ballester sobre «¿ Por qué hay poetas ?».

EL REFUGIO EN LA POESÍA

En línea de poesía, recibir y agradecer esos dos magníficos ejemplares, editados en buen papel y excelentemente impresos, que se leen con suma facilidad y merecen un alborozado saludo, que me regala mi ya apreciado amigo, ese ferrolano, con muchos años vividos en Madrid y ahora a caballo entre la Capital y su tierra natal, a la que quiere con pasión, y me refiero a Gonzalo Simón Vila, en situación de jubilado de su profesión de Ingeniero, que tiene el cabello rubio claro, ojos claros y el mirar franco, tipo de persona con quien se puede iniciar una amistad sólida, extensa e intensa. Y su pasión por la poesía ya ha salido a la luz con esos dos ejemplares a que me refiero: «El refugio en la Poesía/ Mis orígenes, mis poemas, mis emociones, mis vivencias, mis historias»... y «Mis 101 poemas de amor», dedicado a su actual esposa Sonsoles, su amor, su musa, su despertar a la poesía.

CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO DE PAZ

Y en este mismo sentido, y con mi agradecimiento por adelantado, recibo ese excelente catálogo, a todo color, de Vasyl Vaskiv, miembro de la Asociación «Con Ucrania», relativo a la exposición celebrada en la galería de arte Imaguru, sita en el Pº del Marqués de Monistrol, 5 Latina, del «Pintor del Camino», Mariano de Souza, coruñés residente en la Capital, un personaje del mundo del arte, siempre solidario, bien con la Cruz Roja, Médicos del Mundo o asociaciones que contribuyan de forma generosa a paliar las necesidades de los más necesitados.

Un lujoso ejemplar, con textos, del académico Felipe Senén, Fr. Clemente Serna González, Abad de Silos, José Mª Parreño, Dr en Historia del Arte o uno mismo, en su calidad de pintor y amigo del artista.

RASTRILLO BENÉFICO

Por estas próximas Navidades, que ya casi las tenemos encima, la activa Asociación de Damas de Nuestra Señora del Carmen, creada ya en 1934 a iniciativa de personal de la Armada, que preside Susana Manso Rivera, esposa del Almirante Jefe del Arsenal, prepara ya el tradicional rastrillo Benéfico, para el dia 26 de noviembre, con local abierto en pleno centro de la ciudad, en la calle Real frente a la plaza de Amboage, y a la que generosamente se suelen unir comercios, empresas y propios artistas, con aportaciones o donaciones.

FALLECIMIENTO DE FRANCISCO SILVA

Y lamentar el reciente fallecimiento de nuestro apreciado amigo, Francisco Silva Barro, abogado, economista y pintor, viudo de María Teresa Castaño Velayos, y desde hace con residencia entre Madrid y As Pontes, pintor aficionado, con ese buen hacer pictórico de serenidad clara, llena de armonía, ya que pertenecía al destacado grupo de los amorosos de su tema. Y su tema preferido era el paisaje gallego, el rural, el monte, la playa, la marina, la mar…

Ya en el 2010 había expuesto en la Casa de Galicia de Madrid, con notable éxito, siendo desde hace muchos años socio de la Asociación de Artistas SAF.

Descanse en paz y en la dolorida memoria de quienes fuimos sus compañeros.

CENTENARIO DE EMILIANO AGUIRRE ( (1925–2025)

Y ya de cara al próximo año 2025.. además de celebraciones dedicados al notable pintor Sotomayor o seguir en torno al escritor Gonzalo Torrente Ballester, amén, posiblemente de otros…habría que tener en cuenta, por quien corresponda, el centenario de un significado ferrolano, como fue el maestro Emiliano Aguirre, nacido en Ferrol, un 25 de octubre de 1925, en la Capitanía General de la desaparecida Zona Marítima, ya que en aquellas fechas su abuelo, era el Almirante Capitán General, habiendo sido un hombre excepcional dedicado a la Ciencia, paleontólogo, Padre de Atapuerca y Premio Príncipe de Asturias, Académico numerario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre otros galardones, amén de dar nombre a una calle en la Capital, falleciendo un 11 de octubre del 2021.

Parece ser que en Madrid se le ofrecerá algún acto académico y aquí en Ferrol, se le podría tener en cuenta para algún acto de recuerdo.