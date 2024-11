As Pontes denuncia a exclusión dos seus centros educativos do programa PROA da Xunta de Galicia

El Ayuntamiento de As Pontes y la coordinadora de ANPAS Abrente denuncia la exclusión de todos los centros educativos del municipio del programa de refuerzo, orientación y apio (PROA ) de la Xunta de Galicia.

Se trata de una iniciativa educativa que tiene cómo objetivo mejorar el rendimiento escolar y reducir el abandono educativo temprana, dotado con casi 6 millones de euros del Fondo Social Europeo, y la Xunta deja a casi 350 centros educativos gallegos fuera del programa, cinco de ellos de As Pontes, abandonando al alumnado en situación de vulnerabilidad y privándolo de un según especialista en el aula.

«Estamos ante un recorte más de la Xunta de Galicia, que repercute en la calidad de la enseñanza, en la prevención del abandono escolar pero sobre todo en los niños y niñas de As Pontes que para la Xunta no son más que números la hora de decidir los cupos de profesorado que van a acompañar a nuestros hijos e hijas en su proceso de aprendizaje» apuntan desde As Pontes.

«La educación inclusiva y la diversidad educativa no pueden obedecer solo a una aplicación fría y rígida de las ratios, la Xunta de Galicia debe garantizar el derecho a una educación pública de calidad a todos los niños y niñas de As Pontes , destinando más fondos a programas esenciales y dotarlos de profesorado especialista a jornada completa que garanticen el éxito escolar del alumnado y su permanencia en el sistema educativo«.