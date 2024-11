Ferrol y Lugo se unen para reclamar inversiones para la modernización de la línea ferroviaria y su inclusión en la alta velocidad

Los populares presentarán iniciativas en el Congreso y Senado

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia; el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y el portavoz del grupo parlamentario del PP en el

Congreso, Miguel Tellado, presentaron en la mañana de este sábado en Ferrol una iniciativa para demandar, en el Congreso y Senado, que la alta velocidad llegue a Ferrol y Lugo.

“Hoy Ferrol y Lugo se unen, una vez más, para reclamar al Gobierno inversiones para la línea ferroviaria Ferrol-Lugo y para demandar la inclusión de nuestras ciudades en la alta velocidad”, avanzó Rey Varela.

«Se trata de dos demandas históricas que vienen realizando tanto el tejido social, como el empresarial de nuestra ciudad– apuntó el popular ferrolano- para la mejora de las comunicaciones ferroviarias entre Ferrol y el resto de ciudades gallegas para completar el Eje Atlántico de Alta Velocidad y el Corredor Atlántico de Mercancías».

“Ferrol y Lugo son las ciudades más abandonadas en materia ferroviaria”, afirmó Rey Varela, “en el año 2024 no podemos permitir que una distancia de 60 km tarde en recorrerse una hora y veinte minutos”, al tiempo que recordó que “en estos últimos seis años el Gobierno de Pedro Sánchez no ha consignado ni un solo euro para reducir los tiempos de trayecto”. «Una situación que se agrava, ya que no hay presupuestos generales y esto significa que no puede haber inversión, ni nuevas obras para este fin”.

También Ferrol y Lugo están excluidas de la alta velocidad.

“Las infraestructuras actuales no permiten que circulen los trenes Avril por ellas, lo que supone una pérdida de oportunidades desde el punto de vista social, económico y de inversión para nuestras ciudades”, advirtió el regidor ferrolano. «Y más en el caso de Ferrol, ya que el año que viene la ciudad contará con una línea de ferrocarril que llegará al puerto exterior, pero si la conexión Ferrol-Lugo no se realiza será muy complicado poder sacar las mercancías».

Rey Varela aprovechó la presencia del también conselleiro de Mobilidade, Diego Calvo, para agradecer el compromiso de la Xunta con la ciudad en materia de infraestructuras y, sobre todo, con la estación intermodal. “Ferrol firmaría mañana mismo el convenio para la estación intermodal para la que tenemos, al igual que la Xunta de Galicia, reservada una partida, en el caso de Ferrol de 50.000 euros, para poder ejecutar esta infraestructura fundamental, solo falta que el Gobierno del Estado acceda«. El popular lamentó que el ministro de Transportes, a día de hoy, “todavía no haya respondido a la solicitud de reunión solicitada para hablar de este y otros temas”.

Para finalizar recordó que fue gracias a una enmienda del Partido Popular en Europa que Ferrol aparezca en el Corredor Atlántico de Mercancías ante la propuesta remitida por el Gobierno de Sánchez, que dejaba a nuestra ciudad fuera dicho corredor y de la alta velocidad. “Seguiremos demandando lo que es de justicia para estas ciudades, y es que tengan un tren y unas infraestructuras dignas y conectadas con el resto de ciudades y de puntos de España”, finalizó.

ALTA VELOCIDAD

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, afirmó que este acto es la continuidad de una hoja de ruta que el PPdeG se marcó hace unos meses, “nuestro objetivo es claro: no rendirnos, ni darnos por vencidos para evitar que Lugo y Ferrol sean de las pocas grandes ciudades de España sin conexión con la alta velocidad”. Candia insistió en la unidad política, “estamos en un contexto en el que hay unanimidad política y esa unión hay que trasladarla a Madrid para que se convierta en voluntad política y presupuestaria”

La popular subrayó la importancia del vínculo histórico entre Lugo y Ferrol, municipios hermanados que celebrarán 25 años en 2025, “esta conmemoración supone una oportunidad idónea para consolidar esta alianza y trabajar juntos para conseguir la alta velocidad para ambos ayuntamientos”.

Por su parte, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, insistió en que “Ferrol no puede perder el tren en la modernización de infraestructuras ferroviarias, es preciso modernizar la línea Ferrol-A Coruña para tener tiempos de viaje competitivos y desatascar el proyecto de la estación intermodal, pendiente de firmar por parte de Adif desde el 2019”.

Diego Calvo recordó que “estos dos objetivos se incluyen en el estudio en el que trabaja la Xunta para cuantificar las necesidades de movilidad en Ferrol”. Además, la inclusión de Ferrol en el Corredor Atlántico, junto con la conexión del puerto con la estación, también ayudaría a mejorar la competitividad. El conselleiro de Mobilidade reveló que “desde la Xunta de Galicia hemos solicitado al Ministerio que nos remita una planificación real y detallada de su Plan Director del Corredor Atlántico, pero todavía no recibimos nada”. Ferrol y Lugo están en la red global que tendría que estar finalizada en 2050 en lugar de la red básica del Corredor Atlántico de Mercancías, que estará listo en 2030.

Para contar con una red ferroviaria del siglo XXI y finalizar el Eje Atlántico hasta Lisboa es necesario modernizar la conexión entre Ferrol y A Coruña, y también es estratégica la línea Ferrol-Ribadeo no solo para la conexión de las comarcas de la Mariña, Ortegal y Ferrolterra, sino también para la comunicación de Galicia con

Asturias y como continuación hacia el País Vasco.

En lo que respecta a la situación en Lugo, el conselleiro reivindicó la llegada de la alta velocidad a la ciudad y recriminó al Gobierno Central la eliminación de las variantes en Os Peares y Rubián con el único objetivo de «reducir presupuesto previsto a la mitad» y a sabiendas de que esa decisión condenaba a Lugo a la

desconexión total de la alta velocidad.

INICIATIVA EN EL CONGRESO Y SENADO

El portavoz del grupo parlamentario del PP,el ferrolano Miguel Tellado, inició su intervención destacando el apoyo que han hecho llegar desde el PP de Galicia a las víctimas de la dana. “Todo es importante, desde los medios enviados por la Xunta, a las recogidas solidarias de concellos como el de Ferrol y también los minutos de silencio en el Parlamento gallego”.

Tellado denunció la ausencia de inversiones en materia ferroviaria en Galicia por el gobierno de Sánchez, “Galicia son siete ciudades, por lo tanto, mientras la alta velocidad no llegue a Ferrol y Lugo no podremos decir que Galicia está conectada, ni vertebrada por la alta velocidad”.

El portavoz popular en el Congreso avanzó que “vamos a registrar una iniciativa en el Congreso y Senado, aquí la defenderá José Manuel Rey, en los mismos términos que se aprobó por unanimidad en Galicia y vamos a ver si tiene los mismos apoyos y el mismo compromiso”.

«Galicia tiene un déficit de infraestructuras histórico y el Gobierno de España tiene la obligación de resolverlo y que nuestra comunidad tenga una vertebración completa por alta velocidad como tienen otros territorios«, concluyó el popular, Miguel Tellado