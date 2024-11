Se celebró en Ferrol un acto de homenaje a dos históricos del movimiento vecinal

Con un salón del Centro Cultural «Torrente Ballester» totalmente ocupado por los asistentes se celebró en la tarde de este viernes un acto de homenaje a dos históricos del movimiento vecinal, María José Tella Rico y José Polo Veiga, con asistencia del alcalde de la ciudad José Manuel Rey Varela.

Un acto al que respondieron «todos a una» los representantes de las distintas asociaciones de vecinos tanto urbanas como del rural y que sirvió para homenajear a dos figuras del movimiento vecinal que en todo momento dieron «el do de pecho» en defensa de los intereses vecinales,.

Junto con el alcalde se encontraban María José Tella y José Polo acompañados por familiares y amigos; el teniente alcalde Javier Díaz y los ediles del grupo municipal popular María del Carmen Pieltain, Susana Sanjurjo, José Tomé, Patricia Cons, Elvira Miramontes, María del Carmen Fraga, Rosa Martínez y Arán López; Ana Lamas del grupo socialista; Ivan Rivas y Roberto Montero, del BNG; y Nerea Purriños de FeC. así como directivos y socios de las AAVV de todo el concello.

Presentó el acto la jefa de protocolo del Ayuntamiento Leonor Bermejo Fanjul quien en primer lugar dio la palabra al teniente alcalde y responsable de Participación ciudadana Javier Díaz quien indicó que este acto se hacía en homenaje y gratitud a todas las asociaciones vecinales por los compromisos con las parroquias y barrios de Ferrol «sois una pieza fundamental para el concello, el hilo conductor entre los vecinos y el ayuntamiento. Sois los que os movéis y tratáis de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir». «Un agradecimiento a vuestro esfuerzo y dedicación, ya que al tiempo que os entregáis, que sacáis tiempo a veces a costa de vuestras familias, lo hacéis en bien del concello».

Recordó aquello que dice «el que da algo no lo debe recordar pero el que lo recibe no lo debe olvidar», «Vuestro trabajo , vuestra entrega y labor, vuestra dedicación se debe tener en consideración, no se puede olvidar», dijo Javier Díaz «como en el día de hoy no olvidamos a la ex presidenta de la Asociación de San Felipe, María José Tella, ni a José Polo ex presidente de la asociación de Lago-Doniños y ex presidente de la zona rural». Finalizando sus palabras con el deseo de que » va nuestro recuerdo a Irene de A Cabana esperando que se mejore».

A continuación se proyectó un video sobre los dos homenajeados en los que se ofrecen momentos de su labor en las asociaciones y palabras de vecinos, presidentes actuales de sus asociaciones y del también actual presidente de la agrupación de vecinos de la zona rural Manuel Sendón.

Aplausos y más aplausos y Leonor Bermejo dio lectura a la justificación de la organización del acto en la que se señala que «el concello de Ferrol, consciente de la importancia que para nuestra sociedad tienen las organizaciones comunales decidió organizar este año un acto de homenaje a históricos dirigentes vecinales . Se quiere reconocer la labor, el compromiso de muchas personas que a lo largo del tiempo dedicaron una gran parte de sus vidas a la defensa de sus asociaciones vecinales siempre con el objetivo de conseguir mejoras tanto en el rural como en el urbano demandando las necesidades de cada uno de ellos, asfaltado de carreteras, centros de atención primaria, escuelas, parques, etc. Son personas que, con su vocación, con su capacidad de entrega para demandar políticas públicas consiguieron , a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir a diario en el cumplimiento de su misiòn, señalar los aspectos y las necesidades que era preciso solucionar en los diferentes barrios .

Es en este sentido que se acordó reconocer por esa labor desinteresada a José Polo Veiga , presidente que fue de la asociación de vecinos de Doniños y también de la agrupación de las AAVV de la zona rural, y a María José Tella Rico, presidenta que fue de la Asociación de vecinos de San Felipe «.

Y tras esta lectura se procedió a entregarles a ambos galardonados, por el alcalde y el teniente alcalde,la figura institucional de este año, de Sargadelos, dedicada al escritor Gonzalo Torrente Ballester.

María José Tella indicó que este reconocimiento no era solo para ella sino para todos los miembros de su asociación de vecinos, «no es solo mío sino que lo comparto con el resto del equipo «. Recordando que «todo el mundo es necesario pero nadie es imprescindible» y las causas por las que había dejado la presidencia de la asociación de San Felipe, «que quedó en buenas manos».

Y un mensaje a los políticos, «nos sentimos muy frustrados cuando no nos atienden en nuestras peticiones a las gentes que les votan. Eso es una falta de respeto.

Finalizó con unas emotivas palabras dedicadas a su familia y dirigiéndose a una de sus nietas le dijo «lo más importante en la vida es tener valores, muchos valores».

Por su parte José Polo señaló que «las asociaciones de vecinos tienen una lucha diaria, permanente, que a veces no se les reconoce. El cincuenta por ciento de su trabajo no se ve de cara al público, es interior, no se ve pero se hace».

«El tiempo de las personas implicadas en el asociacionismo vecinal se saca a veces con disgustos, con sacrificios muy grandes» recordando como los primeros tiempos de las asociaciones de vecinos «era una lucha constante».

E insistió en que «falta que en los presupuestos municipales se aumente la cuantía de apoyo al rural, queda mucho pendiente por hacer en el rural» recordando especialmente lo relacionado con el saneamiento. No quiso olvidarse del trabajo que realiza su sucesor en la agrupación de AAVV, Manuel Sendón.

Y finalizadas las palabras de los homenajeados vino la foto de familia, en el escenario de la antigua capilla se dieron cita junto con el alcalde, teniente alcalde, Tella y Polo, los representantes de los grupos municipales.

Para finalizar la primera parte del acto tomó la palabra el alcalde de la ciudad José Manuel Rey Varela. «Hoy por fin reconocemos de una manera oficial por primera vez , pero seguro que no la última, la labor de los representantes vecinales.

Ferrol es una gran ciudad de la que nos sentimos profundamente orgullosos en la misma medida en la que nos sentimos orgullosos de los barrios de ámbito urbano y de las parroquias del rural.Son esos barrios y esas parroquias las que suman una gran ciudad.

Todos estos territorios dan vida a la ciudad y todos ellos encuentran en sus respectivas asociaciones vecinales el mejor altavoz».

Un papel fundamental

«Las asociaciones de vecinos desempeñan un papel fundamental en la promoción del bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Ellas representan una canal formal para que los vecinos y vecinas expresen sus preocupaciones y necesidades lo que asegura que sus demandas son escuchadas.

Para que esto se cumpla es importante también tener una administración que respete profundamente a la ciudadanía. Siempre digo que escuchar es una antesala de tomar una buena decisión.

Una administración próxima y abierta a recoger todo aquello que los vecinos tienen que decir , que es mucho. Y eso es en lo que trabajamos día a día, porque sabemos que queda mucho por hacer».

La democracia local comienza en los barrios y parroquias

«Sabemos que la democracia local comienza en los barrios, en las parroquias y las asociaciones son el mejor modo de canalizar la participación.

La asociaciones son también el motor de iniciativas culturales, deportivas y formativas, que refuerzan el sentido de comunidad y dan vida a la ciudad».

Los homenajeados

Continuó Rey Varela refiriéndose a María Tella y José Polo «son los abanderados de todo lo que acabo de exponer. Ellos obtienen hoy un merecido reconocimiento por su labor en el tejido asociativo.

María José Tella fue presidenta de la asociación de vecinos de San Felipe-San Cristóbal durante casi cuatro años, suficiente tiempo para conseguir mejoras muy importantes para el barrio que representó. Pero lo más importante , sin duda fue que el barrio se sintió cómodo con ella y vio las mejoras por las que la homenajeada luchó».

José Polo es otro de los nombres destacados del tejido asociativo. Más de 20 años en la asociación de lago-Doniños y también fue presidente de la Agrupación de AAVV de la zona rural.

Las mejoras que consiguió durante esos años y su trato con los vecinos los hacen hoy merecedor de este reconocimiento. Su tesón y sus continuas visitas al concello fueron clave para conseguir actuaciones vitales para el rural, los desbroces, la vigilancia, el alumbrado o el transporte publico fueron algunos de los ejes principales sobre los que giró su actividad asociativa».

Mantener vivo el tejido asociativo vecinal

Finalizó pidiendo que «desde aquí espero que , entre todos , mantengamos vivo el tejido asociativo vecinal porque son muchas veces los ojos donde las administraciones no llegamos.

Y que lo hagamos siempre de la mano de personas como las que hoy homenajeamos implicadas y con un objetivo común que no es otro que el beneficio de la ciudadanía».

Para terminar Marcos Mella un músico y compositor ferrolano puso el broche de oro al acto interpretando varias piezas musicales.