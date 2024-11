Neura, una comedia neurótico-festiva en As Pontes

Neura llega a As Pontes. El próximo viernes 8 de Noviembre, a las 20:30h, tendrá lugar la cita con la quinta producción de la compañía gallega De Ste Xeito que se celebrará en el auditorio Cine Alovi del ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

https://aspontes. sacatuentrada.es/es/entradas/ neura/2024-11-08 Las entradas anticipadas están a la venta en la weba un precio de 3,40€

Neura fue estrenada el pasado 19 de Abril en Vigo. Esta comedia contó en su dirección y dramaturgia con Manuel Pombal, una referencia de las artes escénicas y de la comedia. En cuanto a su elenco el personaje de Edu está interpretado por Sergio Macías y el personaje de Sonia por la productora y actriz Stephy Llaryora. En cuanto al diseño de escenografía y vestuario la pieza contó con la experiencia del premiado escenógrafo Carlos Alonso y en cuanto al diseño de iluminación con el buen hacer de Jorge Ramos Mourín

Sinopsis Neura:

Neura es una comedia que aborda el tema de la salud mental. Eso sí, con minúsculas. Nuestros protagonistas conviven con manías propias y ajenas. Algunas de ellas intentan esconderlas mientras exhiben otras orgullosos. A veces las toleran, en ocasiones les buscan tratamiento, pero siempre sufren por ellas.

Neura no es una comedia romántica: Edu y Sonia, ya vivieron en el pasado su historia de amor y desamor. Una historia que terminó precisamente a causa de esos pequeños trastornos. No son amigos, no son amantes. Son esa categoría difusa a la que llamamos «ex». Gente de la que sabemos hasta su grupo sanguíneo, pero con la que nos comportamos como si fueran perfectos desconocidos.

Los azares de la vida hacen que se vuelvan a encontrar en distintas circunstancias. Obligados una vez más a poner a prueba la compatibilidad de sus neuras.