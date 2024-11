Os Bolechas visitan Valdoviño cun espectáculo musical para toda a familia

O Concello de Valdoviño convida a nenos e maiores a asistir este domingo 10 de novembro ao espectáculo «Os Bolechas tocan nunha grande orquestra».

Unha proposta dirixida a toda a familia que combina o teatro de monicreques coa música co obxectivo de crear un contexto distendido e alegre onde rapaces e rapazas poidan gozar de novas experiencias en galego. A función chega ao noso municipio da man de FalaRedes, o programa de dinamización lingüística da Xunta, e celebrarase no auditorio da casa da cultura ás 18:00 horas, con entrada de balde ata completar capacidade.

No espectáculo, Carlos, Pili, Loli, Braulio, Sonia e Tatá, xunto co seu can Faísca, deciden construír un escenario musical despois de atopar unha caixa chea de instrumentos musicais para ofrecer un gran concerto. A medida que as melodías do tambor, a guitarra, o piano ou a frauta soan, aprenden os diferentes estilos musicais e compoñen as súas propias cancións.

Unha proposta para experimentar cos instrumentos e crear novos ritmos xunto a Os Bolechas.