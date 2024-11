Igualdade da Deputación da Coruña presenta a súa nova campaña ‘Corta coa violencia’

Trátase dunha nova acción de sensibilización, prevención e difusión dos recursos e prestacións existentes en materia de violencia de xénero en colaboración cos salóns de peiteado e centros de estética de Culleredo, Cambre e Carral

“É unha aposta máis do noso departamento, onde cremos que non hai que traballar en actuacións puntuais en datas concretas, senón ao longo do ano; neste caso para que o persoal deses centros sirvan como axentes para a prevención, visibilización e detención das condutas machistas, creando así unha rede de espazos aliados para acabar coa violencia de xénero”, explicou a deputada de Igualdade, Sol Agra.

Ata 136 centros de estética e salóns de peiteado de Culleredo, Cambre e Carral colaboran en ‘Corta coa Violencia Machista’, a nova campaña coa que a área de Igualdade da Deputación da Coruña quere contribuír á sensibilización, prevención e difusión dos recursos e prestacións existentes en materia de violencia de xénero. Presentouna na mañá deste martes 5, a titular do departamento, Sol Agra, nunha rolda de prensa na que a acompañaron a técnica da institución provincial, Eva Ovenza, e a coordinadora da campaña, Cristina Bajo.

Para a deputada, eses centros e salóns “son lugares idóneos para o desenvolvemento da campaña, pois as mulleres van a eles a miúdo, case sempre, ou sempre, sen acompañamento masculino, e establecen relacións de confianza co persoal, polo que son moitas as posibilidades de conversas que faciliten a detección de violencias machistas”.

Agra explicou que o persoal dos centros adscritos contará “en todo momento” con asesoramento de profesionais para que saiban como actuar no caso de detectar condutas de violencia contra as mulleres ou como informarlles a estas dos pasos que deben dar para cursas unha posible denuncia. “Nos salóns”, engadiu, “estarán ben accesibles o díptico informativo da campaña e os números de teléfono aos que chamar se algunha persoa se sente vítima de violencia de xénero e precisa axuda”.

Eva Ovenza debullou polo miúdo todo o traballo que vén realizando desde hai anos o departamento de Igualdade da Deputación en materia de prevención de violencia machista, pero tamén de fomento da igualdade e de traballo coas diversidades sexuais. «Son precisamente eses tres os piares de desenvolvemento dos nosos diferentes proxectos”.

“Na actualidade”, dixo, “estamos a traballar especificamente con saúde mental e xénero, cunha serie de faladoiros que achegan aos concellos a oportunidade de falar sobre que é a saúde mental e como afecta de xeito diferente aos homes e ás mulleres. E estámolo a facer a través dun vehículo que é o libro de Antía Yáñez, que nos axuda a que eses faladoiros sexan máis enriquecedores e que a través da literatura poidamos traballar temáticas coma estas”.

Trauma e apego, casas acollida, maternidade e coidados son asuntos dos que tamén se ocupa en mellorar a institución coruñesa, segundo salientou Ovenza, que lembrou todos os convenios, subvencións, ferramentas e recursos, moitos deles, accesibles para toda a cidadanía na web da Deputación, cos que traballa o departamento de Igualdade provincial.

Cristina Bajo salientou que a campaña empezou xa: “Establecemos roldas de contactos, no CIM, nos Concellos e nos centros de estética e salóns de peiteado, aos que lles levamos información e todo o material”. “A partir de aí”, engadiu, “tócanos asesorar e estar pendentes. Aínda que a campaña durará ata final deste mes, a idea é que eses centros sigan sendo puntos de detección de violencias machistas, pero que deriven as queixas ou as peticións de axuda ao persoal especializado, aos profesionais; non van facer eles o traballo por nós: xa teñen o seu traballo”.

“Queremos”, rematou, “aproveitar esa confianza que se xera alí para levar a quen corresponde esa información, pois é máis eficaz esa confianza, que non que unha muller entre nun centro que non coñece, onde hai xente que tampouco coñece, e colla un panfleto ao que non lle vai facer nin caso».