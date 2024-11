Nova saída nocturna coa SGHN de Ferrol a Doniños

Será coa intención de detectar morcegos, avenoiteiras e demais fauna nocturna, así como percibir e espertar sentidos xa esquecidos.

A delegación de Ferrol ofrece una nova actividade de divulgación no medio natural, dentro do seu programa de actividades «OUTONOS NATURALISTAS» baixo o patrocinio da Deputación da Coruña.

Nesta ocasión, a entidade naturalista brinda a posibilidade de participar nun paseo nocturno por Doniños previsto para a tarde-noite do sábado 9, no que percorrerán o paseo do areal preto do sistema dunar así como os terreos e piñeiral no antigo campo de tiro militar, para visitar finalmente a lagoa onde se atopa o observatorio de aves situado a carón dela no terreo doado pola oceanógrafa Ángeles Alvariño e o seu home.

Durante esta andaina, intentarán detectar morcegos, avenoiteiras e demais fauna nocturna, mentres espertan e perciben sensacións descoñecidas ou xa esquecidas cos sentidos do olfacto e oído.

Dende a SGHN indican que a actividade é de dificultade baixa-media, e recomendan levar un calzado cómodo tipo montaña, ou no seu lugar bota de auga, así como roupa acorde coa meteoroloxía prevista para esa xornada. Para a inscrición na actividade, é preciso contactar coa delegación de Ferrol no correo electrónico ferrol@sghn.org e facilitar nome completo, DNI e un teléfono de contacto, para poder tramitar o correspondente seguro. A actividade será de 18:00 a 21:00 horas e terá un límite de prazas de 20 persoas.

Por esixencia deste, as persoas maiores de 65 anos deberán facilitar tamén a súa data completa de nacemento.

(localización en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/9PESnHdGSgbZP64S6 ).