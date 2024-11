Fallece un conductor al salirse de la vía su vehículo en As Pontes y precipitarse a un riachuelo

Un conductor de 80 años ha fallecido en la mañana de este lunes, día 4, tras salirse de la vía su coche, un Renault, en el que circulaba en el municipio de As Pontes, según ha informado el Centro Integrados ás Emexencias-112 Galicia.

Así, el CIAE 112 Galicia recibió el aviso de un particular sobre las 11,00 horas informado de que acababa de ver un coche como se salía de la calzada y se precipitaba a un riachuelo, en el lugar de Pereiro, parroquia de A Faeira, en la carretera que conduce desde San Pedro do Eume a Goente.

El alertante indicaba que el coche no estaba sumergido en el agua por completo, pero no podía ver si había alguien en su interior. El CIAE dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mugardos, a la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de As Pontes. Asimismo se dió cuenta a los bomberos de Vilalba al encontrarse cerrada la base de los Bomberos do Eume, de As Pontes.

Cuando los equipos de Emergencia del GES llegaron al punto informaron de la localización del cuerpo sin vida del conductor y único ocupante del vehículo, J M. B. S. de 80 años de edad, vecino del lugar de Pereiro, que estaba flotando en el agua.

Al parecer tras salirse de la vía el vehículo su conductor pudo abandonarlo por su propio pie caminando unos metros sobre las aguas y cayendo muerto, posiblemente a causa de un infarto.

Hasta allí se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del 061-Galicia, medicalizada con un equipo de Atención Primaria, pero solo pudo confirmar el fallecimiento.

Posteriormente el cadáver fue trasladado en un furgón judicial al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol en donde se le practicará la autopsia para seguidamente ser llevado al tanatorio de As Pontes.