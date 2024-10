As Pontes reclama una solución urgente para el servicio de pediatría de su centro de salud.

El Ayuntamiento de As Pontes le reclama a la Xunta de Galicia una solución urgente e inmediata para el servicio de pediatría del centro de salud del municipio. En un escrito remitido a la Consellería de Sanidad y a la gerencia del área sanitaria de Ferrol, el Ayuntamiento de As Pontes pone de manifiesto la situación actual en la que se encuentra el centro de salud del municipio, ante la cobertura, de manera parcial y temporal, de las plazas de pediatría asignadas al centro de salud.

Así remarcan que “solo está cubierta una de las dos plazas asignadas y no durante todos los días de la semana el que está provocando que los menores de 14 años de nuestra villa tengan que ser derivados, en muchas ocasiones, a los servicios de atención pediátrica de Ferrol o al servicio de urxenxias del área sanitaria”. Esta circunstancia provoca que más de 1.000 niños y niñas de As Pontes, menores de 14 años, tengan que ser atendidos por profesionales sanitarios sin experiencia ni formación pediátrica de ningún tipo y, en el caso de los menores de tres años, la situación aún es más preocupante al verse obligados a desplazarse a 40 kilómetros para ser atendidos por un especialista en pediatría.

Desde el Ayuntamiento de As Pontes remarcan que se trata “de una situación inadmisible”, recordando que esta situación no es nueva. “No es la primera vez que desde el Ayuntamiento de As Pontes denunciamos a pérdida de servicios sanitarios en nuestro municipio, especialmente grave cuando hablamos de niños y niñas. No entendemos la falta de interés de la Xunta de Galicia para articular soluciones para no reforzar la atención sanitaria en las zonas rurales y garantizar un derecho fundamental de todos los vecinos y vecinas de As Pontes, especialmente de la población infantil”.