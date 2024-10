A Deputación regresa ao Salón de Turismo Gastronómico ‘Xantar’

A Deputación da Coruña regresa ao Salón de Turismo Gastronómico ‘Xantar’ para promocionar internacionalmente “A provincia que sabe”

A Deputación da Coruña volverá a estar presente no Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar Ourense. Entre este xoves 24 de outubro e o domingo 27, a institución provincial participará no evento baixo a súa marca turística e gastronómica “A provincia que sabe”.

Así, desde o seu propio stand, a Deputación da Coruña promocionará produtos e eventos gastronómicos senlleiros da provincia a través de iniciativas como degustacións, catas, showcookings e soportes audiovisuais.

Na edición deste 2024, serán 13 os municipios de diferentes puntos da provincia que amosarán no espazo da Deputación de Coruña as súas singularidades e bondades gastronómicas. Así, de xeito concreto, o mel de Oleiros estará presente os catro días coa súa degustación permanente. Mentres, este xoves 24, o Concello de Ponteceso promocionará a súa Festa da Faba, o de Arzúa o seu queixo e mel e Muxía o congro.

O venres 25, Vedra exporá a Viño da Ulla e a Festa da Orella de San Fins de Sales, Vimianzo regresará aos sabores do pasado vinculadas á Festa da Faguía e ao Asalto ao Castelo e Mazaricos ensinará o sabor do Bolo do Pote.

Xa o sábado 26 será a quenda para o percebe, o polbo e a navalla de Ribeira. Pola súa banda, o Concello de Carballo contará cunha degustación de pan, empanada e pan de ovo tradicionais do municipio e A Laracha exhibirá as súas Festa da Fabada e Festa da Horta.

Por último, o champiñón e o lacón con grelos de Ordes serán protagonistas no derradeiro día, o domingo 27. Xunto a eles presentaranse o Concello de Moeche coa súa Feira do Queixo e o Concello de Melide e o seu tradicional melindre.