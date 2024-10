A SGHN organiza unha saída nocturna por Esmelle

Será co fin de observar a fauna nocturna, como son os morcegos e avenoiteiras desta parroquia.



A vindeira actividade de interpretación do medio dentro do ciclo «Outono naturalista», que organiza a delegación de Ferrol da SGHN será ao solpor do vindeiro sábado 26 na parroquia de Esmelle (Ferrol, A Coruña).

Esta actividade, de carácter nocturno, é gratuíta por vir subvencionada pola Deputación da Coruña.

Próximamente, o seguinte sábado 2 de novembro, os naturalistas organizarán novamente esta mesma pero con carácter diúrno, co fin de contrastar ambas saídas.

Para a inscrición, é preciso contactar coa delegación de Ferrol no correo electrónico ferrol@sghn.org ou nos teléfonos 698141384 ou 881 931 315.

Dende a entidade comunican que esta actividade é de DIFICULTADE BAIXA-MEDIA, e recomendan levar calzado tipo montaña, ou no seu lugar botas de auga así como roupa acorde coa meteoroloxía prevista.