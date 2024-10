El BNG de Mugardos mantuvo encuentros con el PSdG-PSOE y EU y les entregó el documento para moción de censura

Tal y como estaba previsto el BNG de Mugardos mantuvo en la jornada de este sábado contacto con Esquerda Unida y el PSdG-PSOE con el fin de poder presentar una moción de censura contra el actual alcalde mugardés el popular Juan Domingo de Deus.

Las reuniones se mantuvieron por separado, a primera hora con miembros de Esquerda Unida y ya al mediodía con responsables socialistas a los que se les hizo entrega del modelo de la posible moción en el que se recogen diez puntos con los que se señalan las causas de la misma y los acuerdos del nuevo equipo de gobierno , caso de concretarse, el que se logre el apoyo de los otros dos grupos en la oposición.

Cabe recordar que si bien el grupo socialista no se manifestó en cuanto a la posible formación del nuevo gobierno local ni a ,los puntos señalados en el borrador de la moción, desde EY*U se había emitido dos comunicados en los que se señalaba que apoyarían la moción, sin más, pero que no entrarían en la formación del grupo de gobierno.

Ambos grupos están a la espera de consultar y estudiar los términos de la moción y han sido convocados a una reunión de BNG, PSOE y EU el próximo día 28.

El BNG señala que » non asumirá a alcaldía sen garantías claras que aseguren a estabilidade e a boa xestión do concello, porque para nós, a prioridade é sempre o benestar da xente de Mugardos».

Evaristo Deusa su vez indica que «Presentamos unha proposta que garante compromiso e estabilidade para resolver os problemas reais da veciñanza. Mugardos merece un goberno responsable, non decisións improvisadas ou partidistas.»

LOS TÉRMINOS DEL MOTIVO DE LA MOCIÓN

En el borrador de la moción, que caso de aceptarse debía ser firmado por los 3 ediles del BNG, los tres del PSdG-PSOE y los dos de EU se señalan los motivos de la misma.

1.-Falta de diálogo: El gobierno municipal actual se caracteriza por su incapacidad para mantener un diálogo efectivo con las distintas fuerzas políticas que componen la corporación municipal, dificultando la toma de decisiones consensuadas y la resolución de problemas clave para el ayuntamiento.

2.- Bloqueo institucional.- El gobierno del PP fue incapaz de aprobar presupuestos, iniciar la revisión del Plan General de Ordenación Municipal, ni sacar adelante los proyectos incluidos en el POS (Programa de Obras y Servicios), lo que mantiene al ayuntamiento en una situación de bloqueo.

3. Déficit de transparencia.– La gestión opaca del gobierno actual impide el acceso a la información y la supervisión de las actuaciones municipales, creando una falta de confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

4. Degradación de los servicios públicos.– La falta de planificación y gestión eficiente de los recursos municipales llevó al deterioro de los servicios públicos, a la acumulación de deudas con proveedores y a la parálisis de infraestructuras y servicios esenciales.

5. Crisis financiera.– La gestión deficiente de los recursos económicos por parte del gobierno del PP condujo al ayuntamiento a una situación de crisis financiera grave. Las deudas acumuladas con las empresas que gestionan los servicios municipales, así como la incapacidad para saldar las facturas pendientes, evidencian la mala gestión económica del actual gobierno. La falta de planificación financiera adecuada está afectando negativamente a la prestación de servicios esenciales y al desarrollo de proyectos vitales para la villa.

6. Falta de compromiso con las asociaciones y impagos de convenios.- El gobierno municipal no mantuvo un diálogo fluido ni cumplió con los compromisos adquiridos con muchas de las asociaciones locales, dejando pendientes el pago de convenios esenciales para su funcionamiento. En base a estos motivos, solicitamos que se tenga por presentada esta moción de censura y que se dispongan los trámites legales necesarios para llevarla a pleno, conforme al dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985. Proponemos como candidato a la alcaldía a Evaristo Deus Deus, quien acepta expresamente su designación conforme a lo establecido en la ley. Compromisos de los firmantes de la Moción de Censura Las fuerzas políticas que suscribimos esta moción nos comprometemos a facilitar la gobernabilidad con responsabilidad y a promover la estabilidad institucional, con el fin de sacar al Ayuntamiento de la situación de parálisis y bloqueo actual. Para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Mugardos con el objetivo de trabajar por el bienestar de la ciudadanía y por el buen funcionamiento de la administración municipal.

COMPROMISOS A ASUMIR

Caso de que los tres partidos de la oposición lleguen al acuerdo de la firma de la moción de censura se comprometirían a asumir los siguientes compromisos claros y vinculantes:

1. Negociación de Presupuestos y Modificaciones de Crédito: Consensuaremos y aprobaremos los presupuestos municipales anuales, previos a la presentación en comisión, así como las modificaciones de crédito necesarias para su correcta ejecución. Cualquier modificación de las bases de ejecución presupuestaria será consensuada entre las fuerzas firmantes antes de presentar en comisión, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del ayuntamiento.

2. Programa de Obras y Servicios (POS): Nos comprometemos a consensuar, aprobar y ejecutar todos los proyectos incluidos en el POS, garantizando que se lleven a cabo las actuaciones prioritarias para mejorar las infraestructuras del ayuntamiento y los servicios esenciales para la ciudadanía.

3. Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas: Las fuerzas firmantes se comprometen a crear un espacio previo a las comisiones para consensuar y poner al día los reglamentos y ordenanzas fiscales y no fiscales necesarios para el correcto funcionamiento del ayuntamiento, con el fin de actualizar las normativas vigentes y adaptarlas al contexto y a las necesidades actuales.

4. Reconocimiento de Deudas y Regularización de Contratos: Se llevará a cabo un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a las deudas pendientes con proveedores y PYMES, asegurando que se abonan todas las facturas que están sin pagar. Todos los contratos municipales caducados, vencidos o no formalizados serán regularizados y puestos a concurso público conforme a la normativa vigente.

5. Plan de Transparencia y Participación Ciudadana: Implementaremos medidas para aumentar la transparencia en la gestión municipal, garantizando que toda la información relevante esté disponible para la ciudadanía. Al mismo tiempo, promoveremos la participación ciudadana en la toma de decisiones clave a través de procesos participativos.

6. Plan de Empleo Público y Organización Municipal: Consensuaremos y aprobaremos un nuevo organigrama municipal que incluya reparto de áreas y un régimen de retribuciones adaptado a las necesidades de la corporación, garantizando una gestión eficiente y justa del personal municipal.

7. Plan Económico-Financiero y Medidas de Estabilidad Presupuestaria: Aprobaremos un Plan Económico-Financiero que permita garantizar la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Implantaremos Acuerdos de No Disponibilidad de Crédito, con el objetivo de limitar el gasto público y asegurar el cumplimiento del presupuesto aprobado.

8. Pago de Deudas Pendientes: Negociaremos con las administraciones públicas un plan de pagos de posibles deudas que tenga el Ayuntamiento de Mugardos garantizando una buena relación institucional y financiera. Estableceremos un plan de pagos con el fin de saldar en el plazo más breve el pago total que tiene pendientes de las horas extras que se deben al personal municipal, en cumplimiento de los deberes legales laborales y para restablecer la justicia retributiva.

9. Infraestructuras y Servicios Públicos: Aprobaremos cualquier proyecto que incluya infraestructuras o equipaciones municipales demandados por la ciudadanía, con especial énfasis en el refuerzo de los servicios públicos y en la mejora de la calidad de vida del vecindario.

10. Compromiso de Estabilidad: Las fuerzas firmantes de esta moción de censura se comprometen a no bloquear el desarrollo de estos proyectos clave y a trabajar de forma coordinada para garantizar la gobernabilidad hasta el final del mandato.

Cláusula de no obstrucción: Todos los firmantes se comprometen a no bloquear ni obstaculizar iniciativas de gobierno que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en especial en lo referente a: Aprobación de presupuestos municipales. Modificaciones de crédito o reconocimientos extrajudiciales necesarios para garantizar el cumplimiento de los deberes económicos. Proyectos de infraestructuras de interés público.

De no cumplirse estos compromisos, los firmantes se comprometen a hacer pública cualquier situación de bloqueo, para que la ciudadanía sea plenamente consciente de las acciones y inacción de cada grupo político.

Cláusula de Salvaguarda para la Gobernabilidad

Los firmantes de la presente moción de censura se comprometen a participar activamente en las negociaciones y consensos necesarios para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Mugardos. Para garantizar que las decisiones no se dilaten en el tiempo, se establecen las siguientes medidas:

1. Plazo Máximo de Negociaciones: Las negociaciones para cualquier asunto que afecte la gobernabilidad del Ayuntamiento, incluyendo pero no limitándose al POS, presupuestos, ordenanzas fiscales y no fiscales, reconocimientos extrajudiciales de crédito y modificación presupuestarias, no podrán prolongarse más de un mes desde fecha de presentación del primero borrador.

2. Votación Automática en Caso de Ausencia o Falta de Respuesta: En caso de que cualquiera de los firmantes no participe activamente en las negociaciones o no responda sin justificación formal en el plazo estipulado, el asunto será automáticamente sometido a votación de los firmantes restantes. Esto se asegurará de que el proceso continúe sin interrupciones y se eviten bloqueos deliberados.

3. Transparencia y Publicidad de los Acuerdos: Con el fin de garantizar la transparencia y evitar que se puedan retrasar o manipular las negociaciones, los acuerdos tomados entre los firmantes serán públicos y transparentes. Se publicará un informe regular con las decisiones adoptadas y los avances conseguidos, accesible para la ciudadanía y el resto de la corporación. Estas medidas buscan garantizar una gobernabilidad fluida, evitando bloqueos o dilación innecesarias que puedan comprometer el progreso del Ayuntamiento de Mugardos, promoviendo siempre el interés público y la transparencia.

Cláusula final de compromiso ético y político: Los firmantes se comprometen a mantener una postura de responsabilidad política durante el resto del mandato, priorizando los intereses de la ciudadanía de Mugardos por encima de cualquiera interés partidario. Cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos en este documento será comunicado a la ciudadanía de forma transparente y clara, asumiendo las consecuencias políticas que correspondan.