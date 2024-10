A Agrupación Instrutiva de Caamouco AIC acoge la actuación de Geno Fernández

O músico aresán Geno Fernández ofrecerá este domingo 20 de outubro un concerto na Agrupación Instrutiva de Caamouco. A actuación está programada para as 19:00 horas.

Baixo o título ‘Cancións de sempre’, o cantante ofrecerá unha escolma de músicas de toda a vida, dende o bolero á copra, incluíndo tamén cancións galegas. Geno Fernández leva toda a súa vida vinculado á música, tanto a través de proxectos en grupo como en solitario.

Renovación do salón de actos

A actuación de Geno Fernández deste vindeiro domingo servirá tamén para a posta de longo do renovado salón de actos da Agrupación Instrutiva de Caamouco. O seu concerto é a primeira actividade de fin de semana que acolle este espazo, onde se executaron diversas obras de mellora cofinanciadas pola Deputación da Coruña. Con todo, o espazo leva acollendo outro tipo de actividades da Agrupación dende hai dúas semanas, como os disintos obradoiros anuais que organiza a entidade.

Ademais da mellora estética, que pon en valor o noso edificio, o importante do proxecto é o quenon se ve, suprimindo humidades e filtracións de forma definitiva grazas á instalación dunha capa illante que, ao mesmo tempo, fará que o espazo sexa máis cálido no inverno. Aprovitando os traballos déuselle un novo aire ao zócalo e instaláronse no chan tres puntos con enchufes.

A humidade foi a que danou de xeito irreparable o anterior chan, tanto que ata debaixo del medraban raíces ao tempo que a madeira apodrecia, facendo inviable o seu mantemento.