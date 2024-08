Ares denuncia demoras de hasta 15 días en la activación de tratamientos médicos

El Concello de Ares, a través de la Junta de Gobierno Local, manifiesta el deterioro constante en la atención sanitaria que se está produciendo en el centro de salud de la villa, especialmente en este período estival, y que ahora se expone en forma de retrasos de hasta 15 días en la expedición de recetas. Una problemática que impide, en esencia, el acceso de los aresanos a sus tratamientos médicos.

El alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, recalca que el “deterioro no es nuevo, todo lo contrario: primero suprimieron el médico desplazado, luego no se cubrieron las plazas de las personas en período de vacaciones y ahora vemos que ya ni se emiten recetas para aplicar los tratamientos. No solo no se soluciona ninguno de los problemas anteriores, sino que va de mal en peor”.

“La demora en la activación de tratamientos se produce además cuando tenemos el triple de población; es inasumible que ni siquiera cubran las vacaciones del personal médico si consta que en Ares pasamos de 6.000 habitantes a entre 15.000 y 18.000 personas durante el verano”, concluye Julio Iglesias.