Nuestras gentes-Juan José Burgoa Fernández, marino, escritor e historiador

Juan José Burgoa Fernández nació en Ferrol el 8 de agosto de 1944. Marino, escritor e historiador. Colaborador de Galicia Ártabra. Falleció el 8 de junio de 2024.

Capitán de Navío de la Armada en situación de retiro.

Diplomado en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Ingeniería Nuclear por la Junta de Energía Nuclear.

Miembro de la Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, Asociación de Estudios Históricos de Galicia, Asociación da Costa da Morte y de la Asociación de Amigos de los Cruceiros y Petos de Ánimas.

Estudioso de la Historia de Galicia, Patrimonio Etnográfico, el Arte Popular y las Cruces de Piedra desde que pasó a la situación de Reserva voluntaria en el año 1991.

Desde entonces catalogó unos 4000 cruceiros, cruces de piedra y petos de ánimas de la comunidad gallega e inventarió otros 2000 ejemplares con un archivo fotográfico de unas 2000 obras.

Publicaciones

Ha publicado más de cien trabajos sobre el patrimonio cultural, histórico y etnográfico, publicados en diferentes revistas gallegas como Anuario Brigantino, Estudios Mindonienses, Nalgures, Cátedra, Revista de Neda, Rudesindus, Restauro, Cuadernos de Estudios Gallegos, Abrente, Museo de Pontevedra, Museo de Lugo, Nordesía, FerrolAnálisis, Atenea, Papeis Ártabros, Arimathea, Ferrol Metrópoli así como en otras publicaciones de Asturias, Madrid y Cataluña.

Entre sus trabajos publicados figuran “O Cristo da Tahona. Sinal de identidade do barrio de Canido”. Ferrol 1999.; “Cruceros y cruces de Ferrolterra”. Ferrol 2001; “José Lucas Labrada. Un ilustrado ferrolán del siglo XVIII”. Concello de Ferrol 2002; “Los cruceros, el Patrimonio Etnográfico y el arte popular”. Ediciós do Castro. A Coruña 2003; “Percorrido polos cruceiros da Costa da Morte”. Asociación Neria. Santiago 2004; “Cruces, cruceiros e petos do Camiño Portugués en Galicia”. Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía. Vigo 2005; “Inventario Heráldico Ferrolano. Carlos de Aracil. Ferrolterra “(colaboración de Juan J. Burgoa). Edicións Embora. Ferrol, 2006: “Ferrol de la Ilustración. La identidad cultural de una ciudad marítima” Ferrol 2008; “O cruceiro na literatura”. Sociedad de cultura Valle Inclán. 2008; “La incorporación de Ferrol de la Ilustración a la Corona”. Ferrol 2009; “Actas do Primeiro Congreso sobre o cruceiro e as cruces de pedra “ (Codirixido con Estanislao Fernández de la Cigoña). AGCE Vigo 2009; “Emiliano Balás Silva, un personaxe ferrolán entre dous séculos”. Sociedad de cultura Valle Inclán. 2010.; “Actas do Segundo Congreso sobre o cruceiro e as cruces de pedra” (Codirixido con Estanislao Fernández de la Cigoña). AGCE Vigo 2010; “O Camiño Inglés e As Rutas Atlánticas. De Ferrol a Compostela”; “Inventario Heráldico de las comarcas de Eume y Ortegal” , junto con Carlos Aracil, 2011 ; “El marqués de Amboage, Ramón Plá y Monge, un ilustre ferrolano”, Visión Libros, 2011;“Actas do IV Congreso Galego de Cruceiros” Lugo 2012; “La historia y los símbolos de la ciudad ilustrada”, junto con Carlos Aracil Ferrol, 2012.“El patrimonio industrial de la comarca de Ferrol”, Ferrol (2013).